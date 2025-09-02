Zug erfasst Auto zwischen Sulzberg und Oy-Mittelberg: So geht es dem Fahrer

Ein Auto ist am Montagabend, 1.9.2025, zwischen Sulzberg und Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) von einem Zug erfasst worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Unfall geschah an einem unbeschrankten Bahnübergang, sagte Anja Wegmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten, auf Nachfrage unserer Redaktion am Dienstagmorgen.

Autofahrer (89) bei Zugunfall in Sulzberg offenbar unverletzt

Der Fahrer des Autos hatte allerdings offenbar einen guten Schutzengel: „Er blieb unseren Erkenntnissen nach unverletzt“, sagte Wegmann. Der 89-Jährige war mit seinem Pkw auf den unbeschrankten Bahnübergang gefahren. Sein Wagen prallte dort mit einem Zug zusammen.

Beide Fahrzeuge waren Wegmann zufolge aber relativ langsam unterwegs gewesen. Darum sei die Kollission nicht so heftig gewesen wie bei anderen Zugunfällen. Der Mann (89) blieb daher bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei und mehrere Rettungskräfte rückten anschließend aus.

Zugverbindung Kempten nach Pfronten-Steinach wieder frei

Nach dem Unfall wurde die Bahnstrecke von Kempten nach Sulzberg gesperrt. Die Deutsche Bahn richtete einen Ersatzverkehrsbus ein, wie es in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn hieß.

Wegmann zufolge wurde die Strecke am Montagabend, 1.9.2025, gegen 19 Uhr aber wieder freigegeben. Anschließend fuhren Züge zwischen Kempten und Pfronten-Steinach wieder.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Oberallgäu

Landrätin: Indra Baier-Müller (Freie Wähler)

Fläche: 1.527,97 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Sonthofen

Städte: Immenstadt, Sonthofen

Höchster Punkt: 2649 Meter

Tiefster Punkt: 585 Meter

Autokennzeichen: OA

Einwohner: 155.413 (Stand: 31. Dez. 2024)

Ausflugsziele (eine Auswahl): Breitachklamm , Starzlachklamm , Buchenegger Wasserfälle, Großer Alpsee bei Immenstadt, Freibergsee in Oberstdorf, Niedersonthofener See (auch Niso), Gaisalpsee bei Oberstdorf

Bekannte Berge (eine Auswahl): Grünten , Nebelhorn, Söllereck, Hochgrat, Fellhorn, Iseler, Riedberger Horn, Rubihorn, Mittag, Mädelegabel, Höfats

Homepage : www.oberallgaeu.org