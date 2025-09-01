Zug erfasst Auto zwischen Sulzberg und Oy-Mittelberg

Ein Auto ist zwischen Sulzberg und Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) von einem Zug erfasst worden. Das teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen geschah der Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang. In dem Fahrzeug soll sich eine Person befinden. Ob diese verletzt ist, steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Zugverbindung Kempten nach Pfronten-Steinach: Verbindung fällt aus

Aktuell fährt kein Zug auf der Strecke von Kempten nach Sulzberg. Die Verbindung fällt aus, wie es in der Bahn-App heißt. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.