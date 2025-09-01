Icon Menü
Unfall zwischen Sulzberg und Oy-Mittelberg heute: Zug erfasst Auto am Montag im Allgäu

Bahnstrecke aktuell gesperrt

Zug erfasst Auto zwischen Sulzberg und Oy-Mittelberg

An einem Bahnübergang zwischen Sulzberg und Oy-Mittelberg ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen. Rettungskräfte sind vor Ort.
Von Felix Futschik
    Am Montag hat es im Oberallgäu einen Zugunfall gegeben.
    Am Montag hat es im Oberallgäu einen Zugunfall gegeben. Foto: Michael Breher

    Ein Auto ist zwischen Sulzberg und Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) von einem Zug erfasst worden. Das teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen geschah der Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang. In dem Fahrzeug soll sich eine Person befinden. Ob diese verletzt ist, steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

    Zugverbindung Kempten nach Pfronten-Steinach: Verbindung fällt aus

    Aktuell fährt kein Zug auf der Strecke von Kempten nach Sulzberg. Die Verbindung fällt aus, wie es in der Bahn-App heißt. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.

