Gardasee und Umgebung: Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmärkte sind nicht das erste, was man mit Italien assoziiert. Dabei könnten romantische Christkindlemärkte am Gardasee einen Besuch wert sein.

21.11.2023 | Stand: 15:49 Uhr

Glühwein und Budenzauber sind nicht die ersten Assoziationen, die der Gardasee weckt. Der größte See Italiens wird eher für sein mildes Klima, seine Campingplätze direkt am Wasser, unzähligen Badestellen und malerischen Wanderwege geschätzt. Dabei geht unter, dass der Lago di Garda gerade auch zur Winterzeit eine echte Reise wert ist. Neben den klassischen Wochenmärkten am Gardasee bieten zur Weihnachtszeit romantische Christkindlmärkte am und um den Gardasee ein ganz besonderes Flair.

Wir geben einen Überblick über die lohnenswertesten Weihnachtsmärkte am Gardasee und Umgebung, wann sie geöffnet haben und welche Veranstaltungen wie Krippenausstellungen oder Konzerte die Besucher erwarten können.

Hinweis: Alle Angaben zu Öffnungszeiten, Angeboten und Veranstaltungen der Weihnachtsmärkte am Gardasee sind ohne Gewähr.

Weihnachtsmärkte am Gardasee: Längere Öffnungszeiten bis Januar

Die gute Nachricht gleich vorweg: Anders als in Deutschland haben die Weihnachtsmärkte in Italien in der Regel längere Öffnungszeiten, nämlich bis ins neue Jahr hinein zur Ankunft der Heiligen Drei Könige am 6. Januar. Somit lässt sich der Ausflug zu einem Weihnachtsmarkt am Gardasee notfalls auch hinten anstellen. Übrigens: Sind Sie schon mal in der Trentiner Region zu Besuch, bieten sich auch eine Reihe weiterer Highlights an. Doch welche Sehenswürdigkeiten am Gardasee lohnen sich besonders?

Rundes Programm für jung und alt in Arco

Ganz im Norden oberhalb des Gardasees in der Provinz Trient liegt die Ortschaft Arco. Von November bis Januar lädt im Zentrum rund um die historische Palazzi der Altstadt ein großer Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein. Fast 40 Stände und Holzbuden mit kulinarischem Angebot und Geschenkideen für Weihnachten sollen hier laut gardasee.de jedes Jahr um die Weihnachtszeit aufgebaut sein.

Zudem werden Weihnachtskonzerte, Führungen durch die Altstadt von Arco und Lichtshows geboten. Auch für die Kleinsten soll es ein Kinderprogramm inklusive Streichelzoo und Karussell geben.

Öffnungszeiten : Vom 17. November 2023 bis 7. Januar 2024, unter der Woche und am Wochenende von jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Authentisches Kunsthandwerk Canale di Tenno

Der Duft von Gewürznelken, gebratenen Mandeln und Glühwein weht einem auch in den schmalen Gassen von "Canale di Tenno" entgegen. Das mittelalterliche Bergdorf oberhalb des Gardasees beheimatet laut gardatrentino.it eine kleine Künstlergemeinde, die zur Weihnachtszeit neben kulinarischen Köstlichkeiten ihr Kunsthandwerk und Handarbeiten zum Besten gibt. Ein originelles Mitbringsel für die weihnachtliche Bescherung lässt sich hier bestimmt ergattern. Zudem ist das kleine Örtchen Mitglied der renommierten Vereinigung "I Borghi più Belli d’Italia" (die schönsten Dörfer Italiens).

Öffnungszeiten : 25. November bis zum 17. Dezember, jeweils Samstag und Sonntag, Freitag 8. Dezember, von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Von Vom Tennosee nach Canale und zurück fährt ein Shuttlebus.

Kulinarischer Höhepunkt in Riva del Garda

Wir bleiben im Norden am Gardasee, und wenden uns dem Kurort Riva del Garda zu. Umgeben von schroffen Bergwänden wartet hier ein Weihnachtsmarkt mit besonderer Kulisse auf die Besucher, bei dem vor allem die Trentiner Kulinarik im Vordergrund steht. Denn von Adventszeit bis zu den Heiligen drei Königen verwandeln sich die Piazza Garibaldi und Cesare Battisti laut gardatrentino.it in das Gastro-Dorf "Mercatino di Natale di Gusto in Gusto". Regionale Weihnachtsspezialitäten aller Art können hier probiert und verköstigt werden.

Öffnungszeiten: Von November bis Anfang Januar, unterschiedliche Wochentage und Zeiten. Mehr Informationen gibt es hier.

Es weihnachtet sehr am Ufer von Lazise

Wir wandern runter in den östlichen Süden am Gardasee, nach Lazise. Auch hier wartet auf die Besucher eine weihnachtlich herausgeputzte Altstadt. Rund um die Piazza Vittorio Emanuele II und das Seeufer der Stadt gibt es ein Weihnachtsmarkt mit gastronomischen Angebot und Kunsthandwerk. Ferner soll in der kleinen Ortskirche San Nicolò laut lagodigardacamping.com eine künstlerische Weihnachtskrippe aufgebaut sein.

Öffnungszeiten : An den Wochenenden vom 25. November bis 24. Dezember, und täglich vom 26. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024.

"Weihnachten unter Olivenbäumen" in Garda

Ein Weihnachtsmarkt der anderen Art soll in der Gemeinde Garda in der Provinz Verona zu finden sein. Der sogenannte "Natale tra gli Olivi"-Weihnachtsmarkt, "Weihnachten unter Olivenbäumen", bietet laut gardasee.de entlang der Straßen des historischen Zentrums des Ortes allerlei kulinarischer Spezialitäten und Köstlichkeiten der Region. Das besondere aber liegt im mediterranen Setting: So soll sich anstelle schneebedeckter Tannen der Weihnachtsmarkt in Garda unter Olivenbäumen abspielen.

Öffnungszeiten : 24. November 2023 bis 7. Januar 2024, Freitag und am Wochenende plus Feiertage (in Italien: 8. Dezember und 6. Januar).

"Indoor-Weihnachtsdorf" Bussolengo

In der Gemeinde Bussolengo sind gleich zwei Weihnachtsmärkte einen Besuch wert. Einmal auf der zentralen Piazza XXVI Aprile statt, wo sich typische Weihnachtsbuden, Lichter, ein großet Weihnachtsbaum und eine Krippe finden lassen.

Zudem liegt außerhalb der Altstadt von Bussolengo das große "Flover Garden Center", ein "Indoor-Weihnachtsdorf", das laut gardasee.de jedes Jahr mit "animierten Szenografien und funkelnder Dekoration" aufwartet. Auch für Kinder soll es hier Karussells, Spiele und eine Eisbahn geben.

Öffnungszeiten : Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt hat vom 28. November 2023 bis 10. Januar 2024 geöffnet, der "Flover Garden Center" vom 4. November 2023 bis 7. Januar 2024.

Kunsthandwerk in Malcesine

Der malerische Ort Malcesine am Gardasee wird von seinem imposanten Burgturm überragt. Zu Weihnachten bietet das historische Kulisse daher ein ganz besonderes Ambiente. Auf dem Weihnachtsmarkt "Natale a Malcesine" gibt es Holzbuden, weihnachtliche Chöre und Kunsthandwerk, lokale Spezialitäten und Wein runden das Angebot kulinarisch ab. Eine Besonderheit in Malcesine ist darüber hinaus eine schwimmende Weihnachtskrippe auf dem kürzesten Fluss der Welt, dem April, wievisitmalcesine.com schreibt.

Öffnungszeiten : Vom 8. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024. Genaue Angaben zum Programm finden Sie auf der offiziellen Tourismus-Webseite des Ortes.

Christkindlemarkt in Verona

Den größten Weihnachtsmarkt der Region um den Gardasee hat wohl Verona zu bieten. Die Großstadt, die nur wenige Kilometer vom Gardasee entfernt liegt, kann mit einem echten Christkindlmarkt im "Nürnberger Stil" aufwarten, wie die Gardasee Zeitung schreibt. Auch die Öffnungszeiten bis zum 26. Dezember erinnern an Deutschland.

Anders ist natürlich die mittelalterliche Kulisse einer mediterranen Stadt. Auf der zentralen Piazza dei Signori stehen um die Weihnachtszeit zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk, Glühwein, Lebkuchen und Stollen, und natürlich darf auf einem Christkindlemarkt auch die Bratwurst nicht fehlen. Nebenbei sorgen eine große Schlittschuh-Bahn, Karussells, Live-Konzerte und eine Krippenausstellung für weihnachtliche Festlichkeit.