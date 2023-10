Wieviel kostet ein Platz im Pflegeheim?

Pflege und Versorgung kann ins Geld gehen, so weit bekannt. Doch wieviel kostet ein Platz je nach Pflegegrad im Pflegeheim? Welchen Betrag übernimmt die Pflegekasse und wie hoch ist der Eigenanteil?

27.10.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Der Schritt ins Pflegeheim zu ziehen, ist nicht eben leicht gemacht. Schließlich heißt es zum einen Abschied nehmen vom alten Leben und sich zum anderen im hohen Alter an ein neues persönliches Umfeld gewöhnen.

Auch die Kostenfrage spielt für viele eine nicht unerhebliche Rolle. Doch wie viel kostet überhaupt ein Platz im Pflegeheim je nach Pflegegrad 1 bis 5, welchen Betrag übernimmt die Pflegekasse und wie hoch ist der Eigenanteil der Versicherten?

So viel kostet ein Platz im Pflegeheim im Durchschnitt

Grundsätzlich muss gerade zu Beginn ein nicht unerheblicher Eigenanteil zu den Pflegekosten vom Versicherten selbst getragen werden. Die Pflegeheim-Zuzahlung beträgt laut pflege.de bundesweit im Schnitt rund 2411 Euro (Stand 2023). Voraussetzung ist, dass mindestens Pflegegrad 2 vorliegt. Laut pflege.de ergibt sich der Eigenanteil vor allem aus den hohen Ausgaben für Pflege, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.

Insgesamt schwanken die Beträge für den Eigenanteil je nach Bundesland teilweise enorm. Am höchsten ist dieser im Saarland (2847 Euro), dicht gefolgt von Baden-Württemberg (2845 Euro), am niedrigsten ist er mit Abstand in Sachsen-Anhalt (1868 Euro). Alle weiteren Beträge für den Eigenanteil in der Pflege für die einzelnen Bundesländer, entnehmen Sie hier. Mit jedem Jahr sinkt zudem der Anteil, der von den Versicherten selbst getragen werden muss. Grund ist der Leistungszuschuss der Pflegekassen.

Platz im Pflegeheim: So viel zahlt die Pflegekasse

Lesen Sie auch

Pflege Pflege 2024: Was ändert sich ab 1. Januar?

Die monatlichen Leistungen der Pflegekasse für die pflegerische Versorgung hingegen sind bundesweit einheitlich geregelt. Allerdings rentieren sich die Beträge erst ab Pflegegrad 2. Für Pflegegrad 1 ist nicht mehr als ein Entlastungsbetrag vorgesehen, der für die Erstattung von Betreuungs- und Entlastungsleistungen genutzt werden kann, wie pflege.de schreibt.

Pflegegrad 1 125 Euro Pflegegrad 2 770 Euro Pflegegrad 3 1262 Euro Pflegegrad 4 1775 Euro Pflegegrad 5 2005 Euro

Hinzu kommt, dass die Pflegekassen mit jedem Jahr Aufenthalt im Pflegeheim ihren Anteil erhöhen.

Wie hoch ist der Zuschuss zum Eigenanteil der Pflegekosten im Heim?

Seit Januar 2022 gibt es abhängig von der Aufenthaltsdauer im Pflegeheim höhere Zuschüsse für den Eigenanteil-Betrag der Pflegekosten. Es gilt also: Je länger die Aufenthaltsdauer im Pflegeheim, desto höher der Leistungszuschlag der Pflegekasse. Die gestaffelten Zuschüsse in der Übersicht:

5 Prozent Zuschuss im ersten Jahr

25 Prozent Zuschuss im zweiten Jahr

45 Prozent Zuschuss im dritten Jahr

70 Prozent Zuschuss ab dem vierten Jahr

Das 2023 verabschiedete Pflegereform-Gesetz sieht übrigens eine kräftige Erhöhung der Zuschüsse der Pflegekassen vor. Ab 2024 sollen so etwa statt 5 Prozent im ersten Jahr 15 Prozent bezuschusst werden. Im zweiten Jahr sind künftig 30 Prozent, im dritten Jahr 50 Prozent und im vierten Jahr 75 Prozent Zuschuss der Pflegekassen an den Kosten vorgesehen.