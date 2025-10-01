Darum fuhren am Bahnhof Memmingen am Dienstag kurzzeitig keine Züge

Am Dienstagabend war der Bahnhof Memmingen wegen eines Polizeieinsatzes kurzzeitig gesperrt. Rund eine halbe Stunde lang konnten dort keine Züge verkehren, teilt die Polizei mit.

Hintergrund der Sperrung war ein größerer Polizeieinsatz. Ein Zugbegleiter hatte Probleme mit einem randalierenden Fahrgast im EC von München nach Zürich. Das Bahnpersonal rief daher gegen 20 Uhr die Polizei. Beim Einfahren des Zuges am Bahnsteig in Memmingen erwartete die Streife den Fahrgast bereits.

Polizei sperrt Zugverkehr in Memmingen vorübergehend

Der Mann befand sich nach Angaben der Beamten offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er hatte sich in der Toilette eines Zugabteils eingeschlossen, führte Selbstgespräche und hämmerte immer wieder auf die Einrichtung in der Toilette ein.

Auf die Beamten reagierte der Mann verbal aggressiv und sagte, dass er ein Messer habe. Um die Sicherheit der anderen Fahrgäste zu gewährleisten, ließ die Polizei den Zug räumen und sperrte den Zugverkehr im Bereich Memmingen vorübergehend.

Großes Polizeiaufgebot am Bahnhof in Memmingen

Die Streifenbeamten forderten weitere Einsatzkräfte an, unter anderem den Einsatzzug Neu-Ulm sowie die Bundespolizei. Aufgrund des massiven Polizeiaufgebots öffnete der Zuggast letztlich die Toilettentüre und legte sein Messer ab. Dabei handelte es sich um ein Taschenmesser. Er ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen.

Der 42-Jährige hatte Utensilien, die auf einen Drogenkonsum hindeuten, bei sich. Weil er keinen gültigen Fahrschein hatte, erwartet ihn auch eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Zugverkehr war für etwa 30 Minuten komplett gesperrt.

