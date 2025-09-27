Memmingen: Entlaufener Hund beißt Spaziergänger beim Eingreifen

Eine Gassirunde in Memmingen endete für einen 62-jährigen Mann schmerzhaft: Ein entlaufener Hund biss ihm in die Hand, als er zwischen spielende Tiere eingreifen wollte. Die Hundehalterin muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag (26.9.2025) im Bereich Erfurter Straße/Leipziger Straße in Memmingen. Der 62-Jährige war mit seinem eigenen Hund spazieren, als ein freilaufender, fremder Hund dazukam. Zunächst begannen beide Tiere harmlos miteinander zu spielen.

Spaziergänger in Memmingen will Hunde trennen und wird gebissen

Im Verlauf des Spiels biss der fremde Hund offenbar den Hund des Spaziergängers. Der 62-Jährige wollte sofort helfen und griff zwischen die Hunde, um das Beißen zu unterbinden. Diese Intervention hatte jedoch schmerzhafte Folgen: Der fremde Hund biss den Mann laut Polizei zwei Mal in die linke Hand.

Die Polizeiinspektion Memmingen wurde zur Erfurter Straße gerufen, wo der verletzte Mann den Vorfall schilderte. Die Verletzungen an der Hand waren glücklicherweise nur leicht, sodass kein Rettungswagen verständigt werden musste.

Die 33-jährige Hundehalterin war zunächst nicht vor Ort - ihr Tier war entlaufen. Die Polizei konnte sie erst im Nachgang ermitteln und über den Vorfall informieren. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rechtliche Lage: In Bayern droht Hundehaltern eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung , wenn ihr Hund andere Personen verletzt – besonders relevant bei entlaufenen oder unkontrollierten Tieren.

Prävention: Experten raten, Hunde stets angeleint und unter Kontrolle zu halten, insbesondere in städtischen Gebieten oder auf öffentlichen Wegen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen