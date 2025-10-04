Fußgänger geht bei Rot über die Ampel – und sperrt sich gegen Polizeikontrolle

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.40 Uhr hat ein betrunkener Mann in Memmingen Widerstand gegen die Polizei geleistet. Wie die Beamten berichten, beobachtete eine uniformierte Streife den Mann dabei, wie er direkt vor der Dienststelle bei Rot über die Fußgängerampel ging. Mehrere Autos mussten daher stark abbremsen.

Die Beamten wollten den 43-Jährigen anschließend kontrollieren. Doch der augenscheinlich betrunkene Mann verhielt sich unkooperativ und verweigerte die Angaben seiner Personalien.

Kontrolle in Memmingen: Polizei ruft weitere Streifen hinzu

Als die Polizisten ihn schließlich nach seinem Ausweis durchsuchen wollten, sperrte er sich vehement gegen die Maßnahme. Die Polizisten zogen zur Unterstützung weitere Streifen hinzu.

Nach Abschluss der Kontrolle übergab die Polizei den Fußgänger in die Obhut eines Begleiters. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und falscher Namengabe.

