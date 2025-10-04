Fußgänger geht bei Rot über die Ampel – und sperrt sich gegen Polizeikontrolle

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.40 Uhr hat ein betrunkener Mann in Memmingen Widerstand gegen die Polizei geleistet. Wie die Beamten berichten, beobachtete eine uniformierte Streife den Mann dabei, wie er direkt vor der Dienststelle bei Rot über die Fußgängerampel ging. Mehrere Autos mussten daher stark abbremsen.
Die Beamten wollten den 43-Jährigen anschließend kontrollieren. Doch der augenscheinlich betrunkene Mann verhielt sich unkooperativ und verweigerte die Angaben seiner Personalien.
Kontrolle in Memmingen: Polizei ruft weitere Streifen hinzu
Als die Polizisten ihn schließlich nach seinem Ausweis durchsuchen wollten, sperrte er sich vehement gegen die Maßnahme. Die Polizisten zogen zur Unterstützung weitere Streifen hinzu.
Nach Abschluss der Kontrolle übergab die Polizei den Fußgänger in die Obhut eines Begleiters. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und falscher Namengabe.
Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen
- Einwohner: 44.192 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Jan Rothenbacher (SPD)
- Lage: 601 Meter ü. NHN
- Fläche: 70,11 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Memmingen: Marktplatz mit Rathaus, Weinmarkt, Altstadt mit Mauergürtel, Kramerzunft - das Haus der „Zwölf Bauernartikel“, Allgäu Airport Memmingen, Eishockey-Team ECDC Memmingen (Oberliga)
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Memmingen: Wallenstein-Festspiele, Fischertag, Kinderfest, Ikarus-Festival, Stadtfest, Memminger Jahrmarkt
- Homepage: www.memmingen.de
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden