Streit über politische Ansichten endet in Schlägerei

In einer Bar in Memmingen haben sich am frühen Freitagmorgen mehrere Gäste geprügelt. Grund für den Streit war laut Polizei eine politische Meinungsverschiedenheit. Die zunächst lebhafte Diskussion entwickelte sich im weiteren Verlauf in eine Rangelei zwischen den Beteiligten.

Schlägerei in Memminger Bar: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Dabei stürzte eine Person zu Boden. Sofort gingen mehrere Beteiligte auf diese los und traten sie mit den Füßen. Da sie dabei auch in Richtung des Kopfes des am Boden liegenden Opfers traten, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

