Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Memmingen: Gäste prügeln sich in Bar wegen politischer Meinungsverschiedenheit

Memmingen

Streit über politische Ansichten endet in Schlägerei

In Memmingen ist eine verbale Diskussion über politische Ansichten eskaliert. Nun ermittelt die Polizei.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Nach einer Schlägerei in einer Memminger Bar ermittelt die Polizei.
    Nach einer Schlägerei in einer Memminger Bar ermittelt die Polizei. Foto: IMAGO / Funke Foto Services (Symbolbild)

    In einer Bar in Memmingen haben sich am frühen Freitagmorgen mehrere Gäste geprügelt. Grund für den Streit war laut Polizei eine politische Meinungsverschiedenheit. Die zunächst lebhafte Diskussion entwickelte sich im weiteren Verlauf in eine Rangelei zwischen den Beteiligten.

    Schlägerei in Memminger Bar: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

    Dabei stürzte eine Person zu Boden. Sofort gingen mehrere Beteiligte auf diese los und traten sie mit den Füßen. Da sie dabei auch in Richtung des Kopfes des am Boden liegenden Opfers traten, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

    Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden