Rassistische Äußerungen: 53-Jähriger bedroht Mann mit Axt und Messer

In Memmingen hat ein Mann einen Radfahrer mit einer Axt und einem Messer auf offener Straße bedroht. Wie die Polizei mitteilt, konnte der 34-jährige Radler nach einer kurzen Rangelei in eine nahegelegene Wohnung zweier aufmerksamer Zeugen flüchten.

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 21. Dezember im Memminger Westen. Ein 53-Jähriger stellte sich - mit einer Axt bewaffnet - einem 34-jährigen Radfahrer in den Weg und zwang ihn zum Anhalten. Der Ältere gab unvermittelt fremdenfeindliche Äußerungen von sich und bedrohte den Radler mit der Axt.

Radler kann Angreifer Axt entnehmen - der zückt daraufhin ein Messer

Dem Bedrohten gelang es, dem Angreifer in einem günstigen Moment die Axt abzunehmen. Daraufhin zog der 53-Jährige ein Messer aus seiner Hose und bedrohte den Mann weiter.

Der 34-Jährige konnte sich daraufhin in eine nahegelegene Wohnung zweier aufmerksamer und couragierter Zeuginnen retten und überstand den Vorfall unverletzt. Der Angreifer wurde wenig später von mehreren Polizeistreifen am Tatort angetroffen, überwältigt und festgenommen.

Nach Aufenthalt in Klinik: Gericht erlässt Haftbefehl

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 53-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er nach dem Vorfall in ein Klinikum gebracht wurde. Das Amtsgericht Memmingen erließ schließlich am 30. Dezember Haftbefehl gegen den Mann und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen