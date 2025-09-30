Icon Menü
Streit um geparktes Auto artet in Schlägerei aus - Vier Menschen in Memmingen verletzt

Memmingen

Streit um geparktes Auto artet in Schlägerei aus - Vier Menschen verletzt

In Memmingen sind wegen eines geparkten Autos zwei Familien aneinandergeraten. Der Streit wurde so heftig, dass er in einer Schlägerei ausgeartet ist.
    In Memmingen sind am Montag vier Menschen bei einer Schlägerei verletzt worden. Zwei Familien waren wegen eines geparkten Autos in Streit geraten.
    In Memmingen sind am Montag vier Menschen bei einer Schlägerei verletzt worden. Zwei Familien waren wegen eines geparkten Autos in Streit geraten. Foto: picture alliance/dpa | Peter Kneffel (Symbolbild)

    Am Montagnachmittag sind in Memmingen zwei Familien in einen handfesten Streit geraten. Grund für die Schlägerei war ein geparktes Auto.

    Geparktes Auto blockiert Garage: Streit eskaliert

    Laut Angaben der Polizei ist es im Spitalmühlweg zu einem Streit zwischen den beiden Familien gekommen, weil ein zur einen Familie gehörendes Auto die Garage der anderen Familie blockierte. Die zunächst verbale Auseinandersetzung schaukelte sich dabei so stark hoch, dass sie in Beleidigungen, Bedrohungen und Schlägen endete.

    Vier Verletzte nach Schlägerei: Polizei leitet mehrere Verfahren ein

    Vier Menschen wurden bei dem handfesten Streit leicht verletzt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen

