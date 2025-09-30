Streit um geparktes Auto artet in Schlägerei aus - Vier Menschen verletzt

Am Montagnachmittag sind in Memmingen zwei Familien in einen handfesten Streit geraten. Grund für die Schlägerei war ein geparktes Auto.

Geparktes Auto blockiert Garage: Streit eskaliert

Laut Angaben der Polizei ist es im Spitalmühlweg zu einem Streit zwischen den beiden Familien gekommen, weil ein zur einen Familie gehörendes Auto die Garage der anderen Familie blockierte. Die zunächst verbale Auseinandersetzung schaukelte sich dabei so stark hoch, dass sie in Beleidigungen, Bedrohungen und Schlägen endete.

Vier Verletzte nach Schlägerei: Polizei leitet mehrere Verfahren ein

Vier Menschen wurden bei dem handfesten Streit leicht verletzt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein.

