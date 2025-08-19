Polizei beschlagnahmt teuren Sportwagen an A96 bei Memmingen

Die Polizei hat einen hochwertigen Sportwagen am Montag, 18.8.2025, an der A96 bei Memmingen sichergestellt. Jetzt ermitteln die Beamten, ob das Fahrzeug gestohlen oder unterschlagen wurde.

Ein 57-jähriger Mann war nach Angaben der Polizei am Montagabend, 18.8.2025, mit dem Sportwagen der Marke Aston Martin auf der A96 in Richtung Norden unterwegs. Im Auto saß auch seine 51-jährige Lebensgefährtin.

Polizei stellt Sportwagen an A96 bei Memmingen sicher

Beamten der Grenzpolizeiinspektion Lindau fiel der Pkw am Montagabend auf der A96 kurz vor dem Memminger Kreuz auf. Sie hielten den Fahrer an und kontrollierten den Sportwagen.

Im Rahmen der Kontrolle stellen die Polizisten „mehrere Ungereimtheiten“ an den Datenträgern des Autos fest. Die tatsächliche Identität und die Historie des Aston Martin DB11 konnten die Beamten nicht klären. Darum gingen die Grenzpolizisten von einer sogenannten Schrottfrisierung aus.

Was ist eine Schrottfrisierung? Polizei klärt auf

Hierbei werden nach Angaben der Polizei „gestohlene oder unterschlagene Fahrzeuge mit der Identität eines typengleichen Schrottfahrzeuges versehen, um sie so wieder auf den Fahrzeugmarkt zu bringen“.

Die Polizisten stellten aus diesem Grund den Sportwagen mit einem Zeitwert von etwa 100.000 Euro zunächst sicher. Die Ermittler sollen nun herausfinden, ob das Fahrzeug gegebenenfalls gestohlen oder unterschlagen wurde.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die A96 im Allgäu

Strecke: Die A96, offiziell Bundesautobahn 96 führt schräg durchs Allgäu, vom Grenzübergang Lindau über Leutkirch, Memmingen und Mindelheim bis nach Buchloe.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A96 über Landsberg am Lech bis nach München.

Länge im Allgäu: Von Lindau bis Höhe Buchloe ist die A96 knapp 115 Kilometer lang.

Länge gesamt: Die A96 läuft auf 172,5 Kilometer von Lindau bis nach München.

Ausbau: Die A96 verläuft meist auf vierspurig, für etwa neun Kilometer zwischen Germering Süd und Oberpfaffenhofen sechsspurig.

Verkehr: Auf den Abschnitten der A96 sind täglich zwischen 35.000 und 103.000 Autos unterwegs.