"No-Go" oder "Hauptsache lecker"? So gespalten reagieren Menschen auf eine vegetarische Hütte

Das Veggie-Konzept der Neuen Regensburger Hütte erntet auf Facebook viel Kritik. Für manche ist es ein Grund, nicht dorthin zu gehen - andere feiern die Idee.

09.05.2023 | Stand: 16:53 Uhr

Zur Sommersaison eröffnet das Ehepaar Tomaselli die "Neue Regensburger Hütte" in den Stubaier Alpen in Tirol - mit vegetarischer Speisekarte. Wirt Christian Tomaselli will sich mit dem Speisekonzept von anderen Hütten, die ebenso am Stubaier Höhenweg liegen, abheben. Durch das vegetarische Essen soll sich eine neue Art der Verpflegung auf Berghütten etablieren. In den sozialen Medien sorgt das vegetarische Konzept der Hütte für drastische Reaktionen - sehr positiv, aber auch sehr negativ.

Das kommentieren Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer zur vegetarischen Hütte:

Der Nutzer Maler Wido W. schreibt: "Absolutes No-Go!!! Ich lasse mir doch nicht vorgeben, was ich essen soll. Andere Hütten lassen einem die Wahl, also sucht man nur noch diese auf. Immer diese Bevormundung - never!!!!"

Der Facebook-Nutzer Daniel M. kommentiert: "Na, die können ja sicher auf einige Kunden verzichten. Es ist mir nicht erklärbar, warum man nicht sowohl als auch anbieten kann. Aber dafür kommen die Wirtsleute sicher in den grünen Himmel zu Herrn Habeck. Der erklärt Ihnen dann prima, warum sie nicht insolvent gehen." Ein anderer Nutzer Sven P. antwortet darauf: "Das hat überhaupt nichts mit Herrn Habeck zu tun. Überprüfen Sie mal Ihre Feindbilder. Wenn, dann bleiben sie freier von Schuld gegenüber wehrlosen Tieren."

Die Nutzerin Nadja M. kommentiert: "Keine Leberknödelsuppe???"

Der Nutzer Peter S. schreibt: "Grund nicht dahin zu gehen. Veggie geht nicht. Nach einer Wanderung will ich Brotzeit mit Wurst, Speck oder Würstchen, kein Weichzeug."

Der Facebook Nutzer Oli M. kommentiert: "Die werden bald pleite sein, oder umstellen! Und dann ist das Gejaule wieder groß! Weil sich ja so viele Veganer auf eine Hütte verlaufen. Da zeigt meine Erfahrung was anderes. Aber Lernen durch Versuch und Irrtum, war schon immer lehrreich! An Guadn!"

Die Wirte Angelika und Christian Tomaselli die Neue Regensburger Hütte - mit vegetarischer Speisekarte. Bild: Jasmin Walser

Hüttenbetreiber Tomaselli weiß um die negative Kritik zu seinem Konzept. Dennoch lässt er sich von den Kommentaren nicht beeindrucken. Von viele andere Userinnen und Usern gab es außerdem großen Zuspruch für die vegetarischen Speisen auf der Neuen Regensburger Hütte. Schließlich sind Hütten mit veganer und vegetarischer Kost längst keine Seltenheit mehr. So gibt es sowohl in Tirol, wie auf der Greizer Hütte, als auch im Allgäu auf der Hündeleskopfhütte, ein großes Angebot oder ausschließlich vegetarische Kost. Und wer kann schon zu leckeren Allgäuer Kässpatzen, wie in unserem Rezept, Nein sagen?

Das sind die positiven Kommentare zur neuen vegetarischen Hütte in den Stubaier Alpen:

Die Nutzerin Birgit H. schreibt: "Neamad is perfekt, aber des is ma verdammt nah dro."

Der Nutzer Thomas M. kommentiert: "Mega. Ein Grund hinzugehen."

Der Nutzer Christoph M. schreibt: "Super, hoffentlich ist die vegane Auswahl groß und wir kommen ganz vom Tierleid weg."

Der Nutzer Michael F. kommentiert: "Hauptsache die Sachen sind lecker."

Der Nutzer Sven P. schreibt: "Schön, es tut sich auch was in den Bergen."

Die Neue Regensburger Hütte eröffnet im Juni

Am Donnerstag, 1. Juni, eröffnet die Familie Tomaselli die Berghütte. Bis voraussichtlich Sonntag, 15. Oktober, hält die Hütte 101 Schlafplätze in Zweier- und Mehrbettzimmern sowie Lagern bereit. Zu essen gibt es dann verschiedene Suppen wie die Kaspressknödelsuppe. Als Hauptspeise bieten die Wirte die Almige Hüttennudel oder auch den Regensburger an. Für den kleinen Hunger bereitet die Küche die slowenische Spezialität "Gibanica Strudel" oder auch Apfelstrudel mit Vanillesauce zu.

