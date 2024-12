Es gibt genug Situationen im Leben, in denen wir Geduld beweisen müssen. Wer hat nicht schon einmal eine Ewigkeit in der Telefonwarteschleife verbracht oder eine Stunde im Stau gestanden? Ob zu Hause oder unterwegs - Situationen, in denen man warten muss und die nur Zeitfresser sind, mag keiner so wirklich gerne. Doch wie lange warten wir am Ende wirklich? So viel Zeit verbringt der Mensch mit Warten - erklärt an einigen Beispielen.

So lange warten Menschen beim Arzt

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung führte dazu zuletzt 2021 eine Befragung unter den Versicherten durch. Die Ergebnisse sind auf Statista veröffentlicht und zeigen ein recht klares Bild. Allzu lange müssen Patienten nicht warten:

Nur ein Prozent gab an, über zwei Stunden warten zu müssen.

Vier Prozent warteten bis zu zwei Stunden.

Jeder Zehnte wartete bereits bis zu 60 Minuten.

Knapp ein Viertel musste eine halbe Stunde Wartezeit in Kauf nehmen.

Der größte Teil der Befragten, 43 Prozent, gab an, beim letzten Arztbesuch bis zu 15 Minuten gewartet zu haben.

15 Prozent warteten gar nicht.

So viel Zeit warten wir im Stau

Wer in den Ferienzeiten oder am Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, wird es kennen: volle Straßen, enge Baustellen und zahlreiche Pannen. Hier zu fahren, macht selten Spaß. Nicht nur die eigenen Nerven werden überstrapaziert, auch verpasst man unter Umständen wichtige Termine. Denn: In Deutschland stehen wir etwa 30 Stunden pro Jahr im Stau, wie das österreichische Automagazin auto revenue schreibt. Damit kommen wir noch einigermaßen gut weg. In anderen Ländern wie Thailand oder Kolumbien sind die Stauzeiten teils doppelt so hoch wie bei uns.

Wartezeit beim Einkaufen: So lange warten wir an der Kasse

In der Kassenschlange wartet wohl niemand gern. Doch es gibt keine Alternative. Wer etwas im Supermarkt einkaufen möchte, muss am Ende auch zur Kasse. Die Zahlen sind ernüchternd. Wir gehen durchschnittlich zweimal pro Woche einkaufen und verbringen so ganze 12 Stunden im Jahr mit dem Warten. Rechnet man diese Zeit auf ein durchschnittliches Leben hoch, verbringen wir gut 30 Tage an der Kasse, wie der Getränkelieferant Trinkkiste berechnet hat.

Wartezeit am Telefon: So lange verbringen wir in der Telefon-Warteschleife

Laut dem Hotline-Test von CHIP und Statista verbringen wir einige Zeit in den Warteschleifen verschiedener Unternehmen. Insgesamt hält sich die Dauer aber in Grenzen. Es handelt sich um objektive Daten, das subjektive Gefühl weicht sicher nicht selten davon ab.

In den Warteschleifen von Smartphone-Reparatur-Diensten warten wir durchschnittlich nur etwa über eine Minute, ebenso wie beim Stromversorger. Im Mittelfeld liegen Apotheken oder die Hotlines von Mobilfunkanbietern. Hier verbringen wir etwa zwei Minuten mit dem Warten. Am längsten dauert es bei Reiseportalen - über dreieinhalb Minuten stehen hier im Schnitt auf dem Hörer.

So viel Zeit verbringt der Mensch in seinem ganzen Leben mit Warten

Ein genauer Wert lässt sich hier nicht angeben. Je nach Situation können Wartezeiten beim Arzt, an der Kasse oder in Warteschleifen stark variieren. Und: Nicht jeder Mensch wartet immer gleich lang. Manchmal hat man mehr, manchmal weniger Glück. Die Zeit nennt einen Wert von insgesamt 374 Tagen Wartezeit im Leben eines Menschen. Von den 80 Jahren durchschnittlicher Lebenserwartung verbringen wir also ziemlich genau ein Jahr lang damit, auf etwas zu warten.

Wer mit seiner Zeit besser umgehen möchte, findet hier Inspiration: So funktioniert gutes Zeitmanagement bei der Arbeit und so klappt das Zeitmanagement im Studium.