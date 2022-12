Allgäuer Skilanglauf-Elite am Wochenende beim Weltcup in Davos live im TV und Stream

Die Skilanglauf-Elite trifft sich am Wochenende zum Weltcup in Davos in der Schweiz. Hier werden die Rennen im TV und Livestream übertragen.

Die besten Skilangläuferinnen und Langläufer der Welt machen Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember 2022, Station bei den Langlauftagen in Davos in der Schweiz. Es ist nach Beitostölen (Norwegen), Ruka (Finnland) und Lillehammer (Norwegen) die vierte Weltcup-Station der Langlauf-Elite in diesem Weltcup-Winter. Höhepunkt der Saison ist die Nordische Ski-WM vom 21. Februar 2023 bis einschließlich 5. März 2023 in Planica in Slowenien.

Aus deutscher Sicht hatte in der Vorwoche Katharina Hennig erneut für das beste Ergebnis gesorgt. Diesmal lange es in Beitostölen zu Platz vier über die 10 km in der freien Technik. 6,5 Sekunden fehlten aufs Podest. Hennig ist seit 2018 Wahl-Sonthofenerin - der Liebe wegen zog sie vor vier Jahren ins Allgäu.

Wahl-Sonthofenerin Hennig läuft trotz Sturz weit nach vorne

"Ich bin sehr glücklich über meinen vierten Platz - trotz Sturz in der ersten Runde und erheblichen Problemen mit der Kälte", sagte Hennig. Bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich habe sie aufgrund der Kälte schon früh im Rennen kein Gefühl mehr in den Beinen und Füßen gehabt. "Ich freue mich sehr, dass ich auch an einem nicht so optimalen Tag in der Lage bin, um das Podest mit zu laufen", sagte sie.

Langlauf-Weltcup in Davos am Samstag, 17. Dezember 2022

10.45 Uhr FIS Weltcup Damen und Herren Prolog - freie Technik

13.15 Uhr FIS Weltcup Damen und Herren Finalläufe - freie Technik

18.15 Uhr Athletenpräsentation am Weihnachtsmarkt Seehofseeli

Langlauf-Weltcup in Davos am Sonntag, 18. Dezember 2022

10.45 Uhr FIS Weltcup Damen 20 km - freie Technik

13.15 Uhr FIS Weltcup Herren 20 km - freie Technik

Welche Sender übertragen den Ski-Langlauf-Weltcup 2022 in Davos live im TV und Stream?

Auf Eurosport 2 läuft am Sonntag, 18. Dezember, um 14.30 Uhr eine 45-minütige Aufzeichnung der Langlauf-Wettbewerbe in Davos in der Schweiz. Eurosport überträgt beide Ski-Langlauf-Rennen live im TV sowie im Stream über den kostenpflichtigen Eurosport-Player und die Streaming-Plattformen DAZN und Joyn. Samstag läuft die Live-Übertragung vom Freistil-Sprint der Männer und Frauen von 10.40 Uhr bis 12.20 Uhr. Sonntag wird von 10.35 Uhr bis 12.40 Uhr das 20-km-Rennen der Langlauf-Frauen übertragen. Die Kameras bei den Skilangläufern laufen dann zwischen 13.05 und 15.10 Uhr.

Das Erste und das ZDF zeigen den Langlauf-Weltcup nicht live im TV .

Diese deutschen Langläuferinnen und Langläufer sind in der Lehrgangsgruppe 1a

Vier Langläuferinnen haben den Statuts Olympiakader (OK) und vier den Status Perspektivkader (PK). Bei den deutschen Langläufern sieht es so aus: vier Athleten haben den Status Olympiakader, zwei Langläufer den Status Perspektivkader.

Olympiakader

Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis)

Katharina Hennig WSC Erzgebirge Oberwiesenthal

Sofie Krehl (SC 1906 Oberstdorf

Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg)

Lucas Bögl (SC Gaißach)

Janosch Brugger (WSG Schluchsee)

Friedrich Moch (WSV Isny)

Florian Notz (TSV/SZ Böhringen Römerstein)

Perspektivkader

Pia Fink (SV Bremelau)

Laura Gimmler (SC 1906 Oberstdorf)

Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05)

Coletta Rydzek (SC 1906 Oberstdorf)

Jonas Dobler (Ski-Club Traunstein)

Albert Kuchler (SpVgg Lam)

Das ist der Weltcupstand im Langlauf der Frauen nach dem 11. Dezember 2022

Tiril Udnes Weng (Norwegen) 690 Gesamtpunkte Frida Karlsson (Schweden) 588 Gesamtpunkte Jessica Diggins (USA) 538 Gesamtpunkte Katharina Hennig (Deutschland) 492 Gesamtpunkte Maja Dahlqvist (Schweden) 478 Gesamtpunkte Krista Pärmäkoski (Finnland) 470 Gesamtpunkte Victoria Carl (Deutschland) 450 Gesamtpunkte Kerttu Niskanen (Finnland) 424 Gesamtpunkte Anne Kjersti Kalvå (Norwegen) 412 Gesamtpunkte Ebba Andersson (Schweden) 394 Gesamtpunkte (ohne Gewähr)

Das ist der Weltcupstand im Langlauf der Männer nach dem 11. Dezember 2022

Paal Goldberg (Norwegen) 746 Gesamtpunkte Johannes Høsflot Klæbo (Norwegen) 430 Gesamtpunkte Martin Løwstrøm Nyenget (Norwegen) 426 Gesamtpunkte Federico Pellegrino (Italien) 398 Gesamtpunkte Richard Jouve (Frankreich) 370 Gesamtpunkte Andrew Musgrave (Großbritannien) 365 Gesamtpunkte William Poromaa (Schweden) 365 Gesamtpunkte Hans Christer Holund (Norwegen) 360 Gesamtpunkte Michal Novák (Tschechien) 355 Gesamtpunkte Calle Halfvarsson (Schweden) 344 Gesamtpunkte (ohne Gewähr)

Bestplatzierter Deutscher ist am 11. Dezember Friedrich Moch (Isny) mit 222 Gesamtpunkten auf Platz 20.

