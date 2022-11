WM in Planica ist Höhepunkt im Skisprung-Winter 2022/2023

Willingen, Oberstdorf, Bischofshofen: Das sind die Termine im Skispringen 2022/23 mit der Nordischen Ski-WM 2023 als Höhepunkt. Wir haben die wichtigsten Infos.

04.11.2022 | Stand: 14:38 Uhr

Die Saison im Skispringen erreicht in diesem Winter ab Ende Februar ihren Höhepunkt mit den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Planica (Slowenien). Vom 21. Februar bis einschließlich 5. März kämpfen Sport-Asse aus aller Welt um Medaillen im Skisprung, Skiflug, in der Nordischen Kombination und weiteren Disziplinen.

Saison-Auftakt für den Skisprung-Weltcup 20222/23 ist am 5.11. ab 16 Uhr das Flutlicht-Springen in Wisla in Polen. Letzter Wettkampf-Termin der Saison 22/23 ist am 2. April 2023 in Planica. Der Weltcup beginnt heuer schon am 5. November, weil die Skisprung-Saison mit der Fußball-WM in Katar kollidiert. Deshalb sollen die Springer beim ersten Stopp in Wisla auf Matten springen, wie schon beim Sommer Grand Prix 2022 in Oberstdorf.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Winter 2022/23 im Skispringen.

Wann ist Weltcup im Skispringen in Oberstdorf?

Der erste Stop des Skisprung-Weltcups im Allgäu ist am 29. Dezember in Oberstdorf. Dieser Stopp ist gleichzeitig das erste Springen in der Vierschanzentournee, die anschließend noch in Garmisch-Partenkirchen (01. Januar 2023), Innsbruck (04. Januar 2023) und Bischofshofen (06. Januar 2023) Halt macht.

Die Qualifikations- und Testsprünge für das 71. Auftaktspringen der Vierschanzentournee auf der Schattenbergschanze startet bereits am 28. Dezember 2022 - also einen Tag vor den Wertungs-Sprüngen. In der Audi Skisprung-Arena haben das Springen regelmäßig bis zu 40.000 Zuschauer beuscht. Erwartet werden über die acht Tage der Tournee insgesamt über 100.000 Zuschauer.

Lesen Sie auch

Nordische Kombination Kombinierer Vinzenz Geiger setzt Ausrufezeichen mit Schanzenrekord in Hinterzarten

Den Schanzenrekord liegt bei 143,5 Metern und wurde 2003, kurz nach dem Neubau der Schanze, vom Norweger Sigurd Pettersen aufgestellt. Vergangenes Jahr lag beim 70. Auftaktspringen viel Druck auf den Schultern vom Allgäuer Karl Geiger. Der verpasste vor heimischer Kulisse in Oberstdorf jedoch knapp das Podest. Sein Mitstreiter Severin Freund startete mit einem guten Sprung - wurde aber nach dem ersten Sprung disqualifiziert.

In welchen Wettkämpfen werden in der Saison 2022/23 Sieger ermittelt?

Weltcup (WC)

Skifliegen (SF)

Vierschanzentournee ( VST )

) Raw Air ( RA )

) Willingen Six ( WS )

) Planica Seven ( PS )

) Weltmeisterschaft ( WM )

) Super Team ( ST )

) Team ( T )

) Mixed (M)

Welche Weltcup-Stationen gibt es im Skispringen 2022/2023 und wo finden die Wettbewerbe statt?