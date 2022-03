Aljona Savchenko kritisiert Deutschen Eislauf-Verband

Die Familie der Olympiasiegerin lebt noch immer in der Ukraine. „Mein Vater ist eine Woche vor Kriegsausbruch in die Ukraine zurückgekehrt“, sagte die 38-Jährige in einem Interview: „Er wohnt in der Nähe von Kiew, genau wie meine drei Brüder.“ Dass sie ihren Vater und ihre Brüder vielleicht nie wiedersehe, „dieser Gedanke zehrt sehr an mir“.