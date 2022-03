"Trainer des Jahres": Ehemaliger ESVK-Coach Andreas Brockmann bekommt Auszeichnung - und verlängert seinen Vertrag

Mit den Dresdner Eislöwen steht Andreas Brockmann im Playoff-Viertelfinale. Der ehemalige Trainer des ESV Kaufbeuren verlängerte seinen Vertrag vorzeitig.

15.03.2022 | Stand: 10:37 Uhr

Auszeichnung für den ehemaligen ESVK-Trainer Andreas Brockmann: Der 54-Jährige Coach der Dresdner Eislöwen wurde zum Trainer des Jahres in der DEL2 gekürt. Bei der Abstimmung, die vom Fachmagazin Eishockey News organisiert. Neben des Fachmagazins nehmen an der Wahl auch die Geschäftsführer der 14 Klubs, die Kapitäne aller Teams, die Offiziellen der Liga und SpradeTV teil.

Andreas Brockmann ist Trainer des Jahres in der DEL2

Brockmann setzte sich gegen Harry Lange (EC Bad Nauheim) und Peter Russell (Ravensburg Towerstars) durch. Andreas Brockmann war von 2016 bis 2020 Trainer in Kaufbeuren und übernahm im Dezember 2020 den Trainerposten in Dresden, wo er mit Platz zwei das beste Hauptrunden-Ergebnis der Klub-Geschichte erreichte.

Der ehemalige ESVK-Trainer verlängert in Dresden

Diese Erfolgsgeschichte will Brockmann nun in den Play-offs und darüber hinaus fortsetzen – Anfang der Woche gaben die Eislöwen die vorzeitige Verlängerung seines Vertrages bis 2023 bekannt. "Es macht Spaß, die Mannschaft weiterzuentwickeln und zu sehen, wie lernwillig und ehrgeizig jeder dabei ist. Dazu gehört natürlich auch Co-Trainer Petteri Kilpivaara, der einen unglaublich guten Job macht", sagte Brockmann, der nach Angaben der Eislöwen auch Angebote anderer Klubs hatte.

In den DEL2-Playoffs geht es nun gegen Heilbronn

Mit den Dresdner Eislöwen trifft Brockmann in den Play-offs auf die Heilbronner Falken. Das erste Duell in der Viertelfinal-Serie (Modus: "Best of seven") steht am Mittwoch in Dresden an.