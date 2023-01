Wegen Schneemangel: Ski Trail Tannheimer Tal-Bad Hindelang auf März verschoben

An dem Wettkampf nehmen normalerweise mehr als 1000 Sportler teil. Bisher nur 80 Anmeldungen. Für Bundestrainer Schickenrieder kommt ebenso prominenter Ersatz.

13.01.2023 | Stand: 18:57 Uhr

Der Ski Trail im Tannheimer Tal und Bad Hindelang wird verschoben. Grund: Es liegt zu wenig Schnee - und auch in den zwei Wochen bis zum eigentlichen Termin sei mit keinen ergiebigen Schneefällen zu rechnen, so die Veranstalter.

Mit bis zu 1400 teilnehmenden Sportlern zählt der „Ski Trail Tannheimer Tal - Bad Hindelang“ zu den beliebtesten Skilanglaufveranstaltungen Tirols. Laut Veranstalter gab es bisher nur 80 Anmeldungen für den Termin im Januar.

Wann findet der Ski Trail im Tannheimer Tal 2023 statt?

Nach neuer Planung findet der Ski-Trail von Donnerstag, den 16. bis Sonntag, den 19. März 2023 statt. "Nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen dadurch umplanen, auch für uns bedeutet die Verschiebung einen großen organisatorischen Aufwand. Die warmen Temperaturen in den letzten Wochen lassen uns allerdings keine Wahl. Wir sind dennoch zuversichtlich, dass Schnee kommt, und freuen uns dann auf eine gelungene Veranstaltung im März“, erklärt Michael Keller, Chef der Organisationskomitees. Wer sich bereits für den Wettkampf angemeldet hat, beim neuen Termin im März aber keine Zeit hat, erhält die Anmeldegebühr zurück.

Skating und Klassik: Welche Rennen gibt es beim Ski Trail?

Die Wettbewerbe in der „Klassischen Technik“ (32 Kilometer und 14 Kilometer) finden am Samstag, den 18. März statt. Die Skater gehen am Sonntag, den 19. März ab 9 Uhr an den Start. Dabei können sie zwischen Streckenlängen von 51 Kilometern, 32 Kilometern und 18 Kilometern wählen.

Für Kinder von sechs bis 14 Jahren findet am Samstag der "Mini Ski Trail" mit Distanzen von 4,3 und 2,2 Kilometer statt.

"Nordic Fitness Tage" im Tannheimer Tal mit Evi Sachenbacher-Stehle

Im Zuge der Verschiebung des SKI TRAILs werden nun auch die „Nordic Fitness Wintertage“ am Donnerstag, den 16. März und Freitag, den 17. März stattfinden.

Anstelle von Peter Schlickenrieder, der beim Weltcupfinale in Schweden und Finnland unterwegs ist, konnten wir die Olympiasiegerin im Skilanglauf, Evi Sachenbacher-Stehle für die Langlaufstunden gewinnen. Hierbei können sich alle Skilanglaufbegeisterten im Vorfeld der Wettbewerbe bei kostenlosen Trainingsstunden wertvolle Tipps abholen.

Wo kann man sich für den Ski Trail 2023 anmelden?

Die Anmeldung zum Ski Trail läuft weiterhin unter www.ski-trail.info. Nachmeldungen vor Ort sind auch dieses Jahr wieder möglich.

Berichte und Bilder von den beiden bislang letzten Veranstaltungen in den Jahren 2019 und 2020 finden Sie hier.