Heute Nacht regnet es Sternschnuppen

Die Perseiden 2021 sind da: Wie jedes Jahr im August können wir uns über tolle Sternschnuppen-Nächte freuen. Heute ist der Höhepunkt des Himmels-Spektakels.

12.08.2021 | Stand: 12:38 Uhr

Wer eine Sternschnuppen-Nacht erleben will, hat dafür jetzt auch im Allgäu eine echte Gelegenheit. Die Perseiden 2021 sind da. Die Sternschnuppen der Perseiden sind schon seit einigen Tagen zu Hunderten am Nachthimmel zu sehen. Und die Bedingungen, sie auch zu sehen, sind diesmal besonders günstig, denn der Mond geht bereits am späten Abend unter, heißt es bei der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland.

Mit etwas Glück kann man derzeit alle ein bis zwei Minuten einen Meteor über den Himmel huschen sehen. Was man über die Perseiden wissen muss:

Was sind die Perseiden?

Die Perseiden sind winzige Teilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Auf ihrem Weg um die Sonne kreuzt die Erde immer Anfang August die Staubspur des Kometen. Die schnellen Teilchen aus dem All übertragen einen Teil ihrer Energie auf die Luftmoleküle der Erdatmosphäre, die erhitzt werden und Licht aussenden - die klassischen Sternschnuppen.

Mit dem aktuell sichtbaren Komet Neowise haben die Perseiden hingegen nichts zu tun.

Wie groß sind diese Trümmerteilchen?

Viele sind wirklich so klein wie Staubkörnchen, einige können die Größe eines Tennisballs erreichen.

Wie schnell sind Sternschnuppen unterwegs?

Mit 60 Kilometern pro Sekunde, das sind 216.000 Kilometer pro Stunde, sind die Perseiden recht schnelle Objekte. Mit dieser Geschwindigkeit würde die Reise von der Erde zum Mond nur neunzig Minuten dauern.

Wann kann man die Perseiden 2021 besonders gut sehen?

Der Höhepunkt des Meteoritenstroms wird in den Nächten zum 12. und 13. August erwartet. Wer dann bei klarem Himmel nach Mitternacht in Richtung Osten schaut, könnte Dutzende Sternschnuppen pro Stunde sehen.

Doch auch an den Wochenenden davor und danach kann man die verglühenden Teilchen erspähen.

Am besten sieht man sie dann zwischen 22 Uhr abends und 4 Uhr morgens.

Sind Sternschnuppen gefährlich?

Nein. Die Teilchen sind in der Regel sehr, sehr klein und erreichen die Erdoberfläche nicht. Ist ein Teilchen so groß, dass es nicht komplett verglüht, sondern auf die Erde fällt, heißt es Meteorit.

Nur sehr selten schlägt in dicht besiedelten Gebieten ein Meteorit ein. Am Abend des 9. Oktober 1992 flammte über der Ostküste der USA ein Bolide auf, der in nur 40 Sekunden eine 700 Kilometer lange Leuchtspur zog. Kurz vor acht Uhr abends am gleichen Tag hörte die 18-jährige Michelle Knapp in dem kleinen Ort Peekskill im Bundesstaat New York einen lauten Knall. Sie stürzte aus dem Haus und sah, dass das Heck ihres zwölf Jahre alten Chevrolets zertrümmert war. Sie dachte zuerst an einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Doch die herbeigerufene Polizei entdeckte unter ihrem Auto einen 30 mal 11 Zentimeter großen Steinmeteoriten, der noch heiß war. Obwohl der Meteorit das Auto schrottreif schlug, hatte Miss Knapp keinen finanziellen Nachteil. Auto und Meteorit wurden ihr für 70.000 Dollar abgekauft.

Kleine Himmelskunde: Das sind Meteore, Asteroiden und Kometen

1 von 6 Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Asteroiden, einem Kometen und einem Meteoriten? Die Bildergalerie erklärt die wichtigsten Erscheinungen am Himmel. Meteore (auch Sternschnuppen) nennt man sämtliche Leucht- und Wettererscheinungen, die etwa durch das Eindringen von Meteoriden in die Erdatmosphäre ausgelöst werden. Bild: Instituto De Astrofisica De Cana, dpa Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Asteroiden, einem Kometen und einem Meteoriten? Die Bildergalerie erklärt die wichtigsten Erscheinungen am Himmel. Meteore (auch Sternschnuppen) nennt man sämtliche Leucht- und Wettererscheinungen, die etwa durch das Eindringen von Meteoriden in die Erdatmosphäre ausgelöst werden. Bild: Instituto De Astrofisica De Cana, dpa 2 von 6 Meteoride sind meist Staubkörner, kleine Metall- oder Gesteinskörner aus dem interplanetaren Raum, von denen pro Tag etwa zehn Milliarden vom Weltall aus mit einer Masse von 1.000 bis 10.000 Tonnen in die Erdatmosphäre einfallen. Wegen ihrer Geschwindigkeit von bis zu 72 Kilometern pro Sekunde verdampfen fast alle in etlichen Kilometern Höhe durch Luftreibung. Dabei entstehen helle Leuchtspuren. Bild: Sven Hoppe, dpa Meteoride sind meist Staubkörner, kleine Metall- oder Gesteinskörner aus dem interplanetaren Raum, von denen pro Tag etwa zehn Milliarden vom Weltall aus mit einer Masse von 1.000 bis 10.000 Tonnen in die Erdatmosphäre einfallen. Wegen ihrer Geschwindigkeit von bis zu 72 Kilometern pro Sekunde verdampfen fast alle in etlichen Kilometern Höhe durch Luftreibung. Dabei entstehen helle Leuchtspuren. Bild: Sven Hoppe, dpa 3 von 6 Körper, die auf die Erdoberfläche herabfallen, nennt man Meteoriten. Größere Objekte heißen in der Fachwelt auch Boliden, Feuerkugeln oder Feuerbälle. Bild: Dr. Bernhard Graf, dpa Körper, die auf die Erdoberfläche herabfallen, nennt man Meteoriten. Größere Objekte heißen in der Fachwelt auch Boliden, Feuerkugeln oder Feuerbälle. Bild: Dr. Bernhard Graf, dpa 4 von 6 Ein Komet ist ein Himmelskörper mit einem meist nur wenige Kilometer großen Kern. Ihn umgibt eine diffuse, nebelige Hülle (Koma). Auffälligstes Kennzeichen ist der Schweif, der bei großen Objekten eine Länge von mehreren 100 Millionen Kilometern erreichen kann. Er entsteht, wenn die Bestandteile der Koma durch Strahlungsdruck und Sonnenwind "weggeblasen" werden. Bild: M. Kornmesser, dpa Ein Komet ist ein Himmelskörper mit einem meist nur wenige Kilometer großen Kern. Ihn umgibt eine diffuse, nebelige Hülle (Koma). Auffälligstes Kennzeichen ist der Schweif, der bei großen Objekten eine Länge von mehreren 100 Millionen Kilometern erreichen kann. Er entsteht, wenn die Bestandteile der Koma durch Strahlungsdruck und Sonnenwind "weggeblasen" werden. Bild: M. Kornmesser, dpa 5 von 6 Als Asteroiden werden Kleinplaneten oder planetenähnliche Körper bezeichnet, die sich auf Kepler'schen Umlaufbahnen um die Sonne bewegen. Bild: Hinode, dpa Als Asteroiden werden Kleinplaneten oder planetenähnliche Körper bezeichnet, die sich auf Kepler'schen Umlaufbahnen um die Sonne bewegen. Bild: Hinode, dpa 6 von 6 Eine Sternschnuppe ist eine kurzzeitige Lichterscheinung am Nachthimmel die Fixsternhelligkeiten nicht übertrifft, wenn ein außerirdischer Körper in die Atmosphäre eintritt und meist zwischen 70 und 90 Kilometern Höhe verdampft, wobei der Körper selbst und auch die aufgeheizte Luft Licht entsendet. Bild: Matthias Balk, dpa Eine Sternschnuppe ist eine kurzzeitige Lichterscheinung am Nachthimmel die Fixsternhelligkeiten nicht übertrifft, wenn ein außerirdischer Körper in die Atmosphäre eintritt und meist zwischen 70 und 90 Kilometern Höhe verdampft, wobei der Körper selbst und auch die aufgeheizte Luft Licht entsendet. Bild: Matthias Balk, dpa 1 von 6 Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Asteroiden, einem Kometen und einem Meteoriten? Die Bildergalerie erklärt die wichtigsten Erscheinungen am Himmel. Meteore (auch Sternschnuppen) nennt man sämtliche Leucht- und Wettererscheinungen, die etwa durch das Eindringen von Meteoriden in die Erdatmosphäre ausgelöst werden. Bild: Instituto De Astrofisica De Cana, dpa Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Asteroiden, einem Kometen und einem Meteoriten? Die Bildergalerie erklärt die wichtigsten Erscheinungen am Himmel. Meteore (auch Sternschnuppen) nennt man sämtliche Leucht- und Wettererscheinungen, die etwa durch das Eindringen von Meteoriden in die Erdatmosphäre ausgelöst werden. Bild: Instituto De Astrofisica De Cana, dpa

Wie viele Sternschnuppen kann man sehen, wenn die Perseiden da sind?

Fachleute gehen von 20 bis 50 Perseiden pro Stunde aus. Die Sternwarte Andreasberg rechnet am 12. August sogar mit bis zu 110 Sternschnuppen pro Stunde.

Woher haben die Perseiden ihren Namen?

Ihren Namen haben diese Sternschnuppen, weil sie aus dem Sternbild Perseus zu kommen scheinen.

In welche Himmelsrichtung muss ich sehen, um Perseus zu finden?

Das Sternbild Perseus findet man am Nachthimmel, indem man die rechte Achse des Sternbilds Großer Wagen nach oben verlängert über den hellen Polarstern hinaus bis zur Kassiopeia, die wie ein "W" am Himmel steht. Von der Cassiopeia wendet man den Blick nach rechts. gleich das nächste gut erkennbare Sternbild ist Perseus.

Meteoriten bei Neuschwanstein