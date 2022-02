Das sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Impfstoff-Arten

Zur Wirkweise der Corona-Impfstoffe gibt es viele Fragen. Wir klären die wichtigsten Unterschiede von Vektor-, mRNA- und Totimpfstoff.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat grünes Licht dafür gegeben, dass der Totimpfstoff Nuvaxovid vom US-Hersteller Novavax in Deutschland eingesetzt werden darf - für Menschen ab 18 Jahren. Was ist ein Totimpfstoff? Was ist der Unterschied zu den bisher zugelassenen Präparaten? Und wie wirken mRNA- und Vektorimpfstoffe? Hier sind die wichtigsten Antworten.

Welche Impfstoffe gibt es aktuell gegen Corona in Deutschland?

Aktuell sind in Deutschland fünf Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen:

Comirnaty (Biontech/Pfizer)

Spikevax (Moderna)

Vaxzevria ( AstraZeneca

Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

Nuvaxovid (Novavax)

Unterschiede zwischen Totimpfstoff, mRNA-Impfstoff und Vektorimpfstoff

Bisher gab es zwei Impfstofftypen gegen das Coronavirus: Biontech/Pfizer und Moderna haben sogenannte mRNA-Impfstoffe entwickelt. Die Präparate von AstraZeneca und Johnson & Johnson sind Vektorimpfstoffe. Mit Nuvaxovid von Novavax gibt es nun auch einen Totimpfstoff.

Alle Impfstoffe haben das gleiche Ziel: Sie sollen dem Immunsystem zeigen, wie es auf das Virus reagieren kann, bevor der Mensch sich mit dem Coronavirus infiziert. Dafür muss das Immunsystem Informationen erhalten, wie das Virus beschaffen ist und wie es am besten darauf reagieren kann. Die Impfstoffe gegen das Coronavirus unterscheiden sich darin, wie diese Informationen zum Immunsystem kommen.

Was ist ein Vektorimpfstoff?

Die Präparate von AstraZeneca und Johnson & Johnson sind Vektorimpfstoffe, bei denen ein Teil des Coronavirus als Information für das Immunsystem verimpft wird.

Beim Vektorverfahren wird ein ungefährlicher Teil der Coronavirus-DNA genutzt. Er beinhaltet Informationen über die sogenannten Spike-Proteine an der Oberfläche des Coronavirus: die kleinen Spitzen, die man von Aufnahmen des Virus kennt. Daran kann das Immunsystem das Virus erkennen.

Der DNA-Teil des Coronavirus wird in einen sogenannten Vektor integriert, also in ein für den Menschen harmloses Virus. Die Vektoren selbst können sich im Körper gar nicht oder nur wenig vermehren. Wichtig sind für das Immunsystem dabei nur die Bestandteile des Coronavirus, die über die Impfung in den Körper gelangen: Informationen über das Spike-Protein.

Die körpereigenen Zellen lesen diese Information aus und präsentieren sie dem Immunsystem. Das kann dann eine Immunreaktion starten und sogenannte Antikörper herstellen. Wenn sich die geimpfte Person dann mit dem Coronavirus ansteckt, erkennt das Immunsystem an den Spike-Proteinen das Coronavirus und kann mit den Antikörpern direkt gegen das Coronavirus vorgehen.

Was ist ein mRNA-Impfstoff?

Die Wirkstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Sie enthalten die Erbinformationen des Virus, gegen das das Immunsystem vorgehen soll.

Anders als bei den Vektorimpfstoffen gelangen durch mRNA-Impfstoff keine Viren oder deren Bestandteile in den Körper. Die mRNA-Impfstoffe beinhalten nur die messenger-RNA (mRNA). Das ist eine Information, wie körpereigene Zellen einen besonderen Teil des Virus nachbauen können: die Spike-Proteine, Spitzen an der Virusoberfläche, an denen das Immunsystem das Coronavirus erkennen kann.

Mit dieser Information bauen die Körperzellen Antigene nach, mit denen das Immunsystem in Berührung kommt. So lernt das Immunsystem, diese Coronavirus-Spitzen zu erkennen und eine Immunantwort gegen solche Antigene zu entwickeln. Bei der Infektion mit dem Coronavirus kennt das Immunsystem dann schon die Corona-Antigene und kann darauf reagieren.

Die mRNA kann nicht Teil der menschlichen DNA werden oder diese verändern. Nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wird dieser Botenstoff schnell wieder abgebaut.

Was ist ein Totimpfstoff?

Bei Vektor- und mRNA-Impfstoffen erhält das Immunsystem genetisch veränderte Informationen über das Coronavirus, auf die es reagieren soll. Totimpfstoffe hingegen basieren nicht auf Gentechnologie. Bei Totimpfstoffen werden unveränderte Viren verwendet, die jedoch inaktiv gemacht oder abgetötet, wurden, bevor sie dem Immunsystem präsentiert werden. Auch wenn die Viren inaktiv oder tot sind, kann das Immunsystem darauf noch eine Immunantwort entwickeln. Ein Beispiel für einen verwendeten Totimpfstoff ist die Grippeimpfung.

