Baerbock fordert umfassende Pflegereform nach Bundestagswahl

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verspricht nach dem jüngste Alarm der Wohlfahrtsverbände mehr Unterstützung für häusliche und stationäre Pflege.

24.09.2021 | Stand: 10:06 Uhr

Grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat eine umfassende Pflegereform nach der Bundestagswahl gefordert, um pflegende Angehörige und Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen deutlich zu entlasten. „Die Weichen müssen in der kommenden Legislaturperiode endlich gestellt werden, an Lösungsvorschlägen mangelt es nicht“, erklärte die Grünen-Chefin in ein einem unserer Redaktion vorliegenden Schreiben an das jüngst von Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften der DAK-Krankenkasse und Wissenschaftlern gegründete Pflegebündnis.

Baerbock forderte für pflegende Angehörige eine Ausweitung der Pflege-Zeit-Leistungen, die allen Erwerbstätigen einen dreimonatigen Vollausstieg ermöglichen und einen bis zu dreijährigen Teilausstieg, die pflegebedingte Arbeitszeitreduzierungen finanziell abfedern soll. „Etwa die Hälfte der pflegenden Angehörigen ist im erwerbsfähigen Alter und die meisten von ihnen sind Frauen“, erklärte Baerbock. „Ihre Situation ist häufig prekär. Und obwohl ihre Leistung absolut systemrelevant ist, tragen sie Lasten und Kosten der Angehörigenpflege allein.“

Grüne fordern massiven Ausbau der Kurzzeit- und Tagespflege

Zur Entlastung der 4,8 Millionen pflegenden Angehörigen, forderte Baerbock ein Programm für die Kommunen zum „massiven Ausbau entlastender Unterstützungsangebote wie Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege sowie die Flexibilisierung von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.“ (Zu den letzten Umfrage-Ergebnisse vor der Wahl hier)

In der stationären Kranken- und Altenpflege forderte die Grünen-Chefin eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen unter anderem durch eine 35-Stunden-Woche, bessere Aufstiegsmöglichkeiten und wissenschaftlich definierte verbindliche Personalbemessung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, damit „viele Menschen gut und gerne in der Pflege arbeiten“, erklärte Baerbock. „Wir setzen uns für eine Tarifbezahlung in der Langzeitpflege ein, denn Dumpinglöhne dürfen nicht mehr möglich sein“, fügte sie hinzu.

Bilderstrecke

Annalena Baerbock und ihre politische Laufbahn bei den Grünen

1 von 13 Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 2 von 13 Annalena Charlotte Alma Baerbock, geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover, studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Hamburg sowie Völkerrecht in London. Seit 2005 ist Baerbock Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Das Bild zeigt sie im Jahr 2009. Bild: Nestor Bachmann, dpa (Archivbild) Annalena Charlotte Alma Baerbock, geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover, studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Hamburg sowie Völkerrecht in London. Seit 2005 ist Baerbock Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Das Bild zeigt sie im Jahr 2009. Bild: Nestor Bachmann, dpa (Archivbild) 3 von 13 Ab Oktober 2008 gehörte Baerbock dem Brandenburger Landesvorstand der Partei an. Am 14. November 2009 wurde Baerbock neben Benjamin Raschke zu einer von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Landesverbands Brandenburg gewählt - und blieb dies bis 2013. Das Foto zeigt beide nach ihrer Wiederwahl auf dem Landesparteitag am 3. Dezember 2011 in Guben (Brandenburg). Bild: Peter-Paul Weiler, dpa/lbn (Archivbild) Ab Oktober 2008 gehörte Baerbock dem Brandenburger Landesvorstand der Partei an. Am 14. November 2009 wurde Baerbock neben Benjamin Raschke zu einer von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Landesverbands Brandenburg gewählt - und blieb dies bis 2013. Das Foto zeigt beide nach ihrer Wiederwahl auf dem Landesparteitag am 3. Dezember 2011 in Guben (Brandenburg). Bild: Peter-Paul Weiler, dpa/lbn (Archivbild) 4 von 13 Claudia Roth (rechts), von 2001 bis 2002 sowie von 2004 bis 2013 eine von zwei Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, und Annalena Baerbock, zu dieser Zeit noch Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg, begrüßen sich am 11. März 2013 in Berlin vor einer Sitzung des Parteirates. Dem gehörte Baerbock von 2012 bis 2015 an. Bild: Emily Wabitsch, dpa (Archivbild) Claudia Roth (rechts), von 2001 bis 2002 sowie von 2004 bis 2013 eine von zwei Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, und Annalena Baerbock, zu dieser Zeit noch Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg, begrüßen sich am 11. März 2013 in Berlin vor einer Sitzung des Parteirates. Dem gehörte Baerbock von 2012 bis 2015 an. Bild: Emily Wabitsch, dpa (Archivbild) 5 von 13 Seit dem 27. Januar 2018 ist Baerbock Bundesvorsitzende der Grünen, gemeinsam mit Robert Habeck. Im Dezember 2018 erhält das Grünen-Spitzenduo die Auszeichnung "Politiker des Jahres" des Magazins "Politik & Komunikation". Baerbock und Habeck waren beide im Gespräch für die Kanzlerkandidatur - Baerbock machte das Rennen. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild) Seit dem 27. Januar 2018 ist Baerbock Bundesvorsitzende der Grünen, gemeinsam mit Robert Habeck. Im Dezember 2018 erhält das Grünen-Spitzenduo die Auszeichnung "Politiker des Jahres" des Magazins "Politik & Komunikation". Baerbock und Habeck waren beide im Gespräch für die Kanzlerkandidatur - Baerbock machte das Rennen. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild) 6 von 13 Einsatz fürs Klima: Anfang Juni 2018 protestierte Annalena Baerbock gemeinsam mit Umweltschutzaktivisten vor dem Bundeskanzleramt gegen Kohle und für den Kohleausstieg. In ihrem 10-Stufen-Plan pocht sie auf eine baldige Stilllegung der deutschen Kohlekraftwerke. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Einsatz fürs Klima: Anfang Juni 2018 protestierte Annalena Baerbock gemeinsam mit Umweltschutzaktivisten vor dem Bundeskanzleramt gegen Kohle und für den Kohleausstieg. In ihrem 10-Stufen-Plan pocht sie auf eine baldige Stilllegung der deutschen Kohlekraftwerke. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 7 von 13 Als ehemalige Sprecherin der europäischen Bundesarbeitsgemeinschaft (2008 bis 2013) und als Ex-Vorstandsmitglied der europäischen Grünen (2009 bis 2012) präsentiert sich Baerbock als große Verfechterin der europäischen Union. Das Foto entstand während der 43. Bundesdelegiertenkonferenz im November 2018 in Leipzig. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) Als ehemalige Sprecherin der europäischen Bundesarbeitsgemeinschaft (2008 bis 2013) und als Ex-Vorstandsmitglied der europäischen Grünen (2009 bis 2012) präsentiert sich Baerbock als große Verfechterin der europäischen Union. Das Foto entstand während der 43. Bundesdelegiertenkonferenz im November 2018 in Leipzig. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) 8 von 13 Annalena Baerbock kommt im Oktober 2019 nach der Landtagswahl in Thüringen mit dem Fahrrad zur Sitzung des Bundesvorstands ihrer Partei an der Grünen-Parteizentrale in Berlin an. Die Grünen-Politikerin fordert ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde auf Deutschlands Autobahnen und „spätestens ab 2030“ nur noch die Neuzulassung emissionsfreier Autos. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock kommt im Oktober 2019 nach der Landtagswahl in Thüringen mit dem Fahrrad zur Sitzung des Bundesvorstands ihrer Partei an der Grünen-Parteizentrale in Berlin an. Die Grünen-Politikerin fordert ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde auf Deutschlands Autobahnen und „spätestens ab 2030“ nur noch die Neuzulassung emissionsfreier Autos. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 9 von 13 Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) 10 von 13 Annalena Baerbocks Motto: " Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." Bild: Britta Pedersen, dpa (Archivbild) Annalena Baerbocks Motto: " Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." Bild: Britta Pedersen, dpa (Archivbild) 11 von 13 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Annalena Baerbock wirken vertraut. Könnte die 40-Jährige die Nachfolge Merkels als Kanzlerin antreten? Laut eigener Aussage traue Baerbock sich das durchaus zu. Jetzt wird sie ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Annalena Baerbock wirken vertraut. Könnte die 40-Jährige die Nachfolge Merkels als Kanzlerin antreten? Laut eigener Aussage traue Baerbock sich das durchaus zu. Jetzt wird sie ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 12 von 13 Ende Juni 2021 erschien Annalena Baerbocks Buch "Jetzt: Wie wir unser Land erneuern". Kurz darauf kamen Plagiatsvorwürfe auf: Baerbock soll Zitate nicht als solche gekennzeichnet haben. Die Grünen schalteten einen Medienanwalt ein. Bild: Christoph Soeder, dpa (Archivbild) Ende Juni 2021 erschien Annalena Baerbocks Buch "Jetzt: Wie wir unser Land erneuern". Kurz darauf kamen Plagiatsvorwürfe auf: Baerbock soll Zitate nicht als solche gekennzeichnet haben. Die Grünen schalteten einen Medienanwalt ein. Bild: Christoph Soeder, dpa (Archivbild) 13 von 13 Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beiden Vorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, winken nach einem Wahlkampftermin auf dem Frankfurter Römerberg Anfang September 2021. In den Umfragen liegen die Grünen zeitweise weit vorn, verlieren anschließend aber wieder etwas an Zuspruch. Bild: Arne Dedert, dpa (Archivbild) Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beiden Vorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, winken nach einem Wahlkampftermin auf dem Frankfurter Römerberg Anfang September 2021. In den Umfragen liegen die Grünen zeitweise weit vorn, verlieren anschließend aber wieder etwas an Zuspruch. Bild: Arne Dedert, dpa (Archivbild) 1 von 13 Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild)

Lesen Sie auch

Bedingungen in der Pflege Für bessere Pflege: Verbände schicken Brandbrief an die Kanzlerkandidaten

Zudem versprach Baerbock eine finanzielle Entlastung für Pflegebedürftige durch eine Ausweitung der Pflegeversicherungsleistungen. „Mit einer doppelten Pflegegarantie wollen wir die Eigenanteile sofort senken und dauerhaft deckeln“, erklärte die Grünen-Chefin. „Die Pflegeversicherung soll alle darüber hinausgehenden Kosten für eine bedarfsgerechte ambulante wie stationäre Pflege tragen“, betonte sie. „So garantieren wir, dass die selbst aufzubringenden Kosten verlässlich planbar werden und wir entlasten pflegebedürftige Menschen schnell und spürbar“, erklärte sie.

Zuzahlungen in Pflegeheimen sollen gesenkt und gedeckelt werden

„Im ambulanten Setting entscheidet oftmals der Geldbeutel der Betroffenen und nicht der tatsächliche Pflegebedarf, welche professionelle Unterstützung in Anspruch genommen wird“, kritisierte sie und betonte: „Gute Pflege darf keine Frage des Portemonnaies sein.“ Baerbock bekräftige zur Finanzierung die Forderung nach einer Pflege-Bürgerversicherung, bei der alle Einkommensarten berücksichtigt werden sollen.

Zuvor hatte ein Bündnis, zu dessen Initiatoren unter anderem Diakonie, Caritas, AWO, DGB, verdi und die Krankenkasse DAK gehören, die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen in einem Brandbrief zu einem Pflegegipfel aufgefordert und angesichts drängender ungelöster Probleme ein "politisches Signal des Aufbruchs in der Pflegepolitik“ angemahnt.