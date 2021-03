Wie stehen die aktuellen Umfragen vor der Bundestagswahl 2021?

Wie sind die Umfrage-Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021? Wie stehen Union, Grüne, SPD oder AfD in Prognosen der Meinungsforscher da? Aktuelle News dazu hier.

23.03.2021 | Stand: 17:58 Uhr

Am 26. September ist Bundestagswahl 2021.

Nach 16 Jahren im Amt tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mehr an.

nicht mehr an. Die Große Koalition aus CDU / CSU und SPD könnte durch neue Koalitionen wie Schwarz-Grün oder die "Ampel" ersetzt werden.

aus / und könnte durch neue Koalitionen wie Schwarz-Grün oder die "Ampel" ersetzt werden. Bei der Union entscheidet sich die Kanzlerkandidaten-Frage zwischen Armin Laschet und Markus Söder , bei den Grünen zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock . Für die SPD tritt Olaf Scholz an.

und , bei den Grünen zwischen und . Für die tritt an. Wie beeinflusst die Corona-Krise den Ausgang der Bundestagswahl 2021 ?

Schon Monate vor der Bundestagswahl 2021 im September drängen sich viele Fragen auf. Meinungsforscher und Umfrage-Institute versuchen, ein aktuelles Stimmungsbild wiederzugeben. Wie denken die Deutschen zu Themen wie Corona-Einschränkungen oder dem Klimawandel? Welchen Kanzlerkandidaten bevorzugt die Mehrheit? Welche Partei liegt in den Umfragen vorn - welche fällt zurück?

In diesem Artikel finden Sie laufend aktuelle Umfrage-Ergebnisse vor der Bundestagswahl 2021



21. März 2021: Kanzlerkandidaten-Umfrage: Söder vor Laschet - Habeck vor Baerbock

Vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union hat das Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur in einer repräsentativen Online-Umfrage folgende Fragen gestellt:

Die CDU/CSU will zwischen Ostern und Pfingsten entscheiden, wer für sie als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl ziehen soll. Wen würden Sie bevorzugen? - Ergebnisse in Klammern

Armin Laschet (14 Prozent)

(14 Prozent) Markus Söder (41 Prozent)

(41 Prozent) Weiß nicht / keine Angabe (45 Prozent)

Unter den Wählern der Union liegt Söder mit 63 zu 12 Prozent noch deutlicher vorne. Außerdem wurde gefragt:

Die Grünen wollen zwischen Ostern und Pfingsten entscheiden, wer für sie als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl ziehen soll. Wen würden Sie bevorzugen? - Ergebnisse in Klammern

Annalena Baerbock (12 Prozent)

(12 Prozent) Robert Habeck (20 Prozent)

(20 Prozent) Weiß nicht / keine Angabe (68 Prozent)

Bei den Wählern der Grünen liegt Habeck mit 38 zu 29 Prozent vorne.

15. März 2021: Union unter 30 Prozent - Keine Mehrheit für Schwarz-Grün

Die Union ist in einer neuen Umfrage unter die 30-Prozent-Marke gefallen. Sie kommt laut dem am Montag veröffentlichten Insa-Meinungstrend im Auftrag der "Bild"-Zeitung nur noch auf 29,5 Prozent (minus 0,5 Prozentpunkte). Wäre am Sonntag Bundestagswahl, hätten CDU und CSU zusammen mit den Grünen, die unverändert bei 17 Prozent liegen, keine Mehrheit. Die SPD kommt ebenfalls unverändert auf 17 Prozent. AfD (11,5) und FDP (10,5) halten ebenfalls das Ergebnis aus der Vorwoche. Die Linke verliert einen Punkt auf acht Prozent (Lesen Sie auch: Bundestagswahl 2021: Briefwahl beantragen - ab wann und wie?).

10. März 2021: Umfrage: Union verliert leicht in Wählergunst

Kurz vor zwei Landtagswahlen hat die Union laut einer Umfrage in der bundesweiten Gunst der Wähler leicht eingebüßt. Im Vergleich zu der Befragung eine Woche zuvor verliert sie einen Punkt und kommt jetzt auf 33 Prozent. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa für das RTL/ntv-"Trendbarometer" hervor. Die Grünen verlieren ebenfalls einen Punkt und könnten bei einer Bundestagswahl zum jetzigen Zeitpunkt mit 18 Prozent rechnen.

Damit liegen die Grünen zwei Prozentpunkte vor der SPD, die unverändert bei 16 Prozent steht. FDP (8 Prozent) und die AfD (10 Prozent) gewinnen jeweils einen Prozentpunkt hinzu. Die Linke liegt weiter bei 8 Prozent. Die Bundestagswahl ist am 26. September.

Im Zeitpunkt der jüngsten Umfrage, die vom 2. bis 8. März erhoben wurde, war auch bereits die Masken-Affäre öffentlich ein Thema. Nach Privatgeschäften mit Corona-Masken haben der CDU-Politiker Nikolas Löbel und sein CSU-Kollege Georg Nüßlein ihre Parteien verlassen. Löbel hat sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Nüßlein will im Herbst nicht mehr für den Bundestag kandidieren.