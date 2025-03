Hier sehen Sie die Nordische Kombination von der WM heute live im TV und Stream

Live im TV, in der Mediathek und im Livestream starten die Kombinierer heute am Samstag (1.3.2025) bei der Nordischen Ski-WM 2025. Ab 12 Uhr geht es laut Zeitplan für die Herren in der Nordischen Kombination heute zunächst von der Skischanze in Trondheim um die Medaillen. Am Nachmittag fällt die Entscheidung um Gold, Silber oder Bronze im Einzel-Wettbewerb im Compact-Format dann in der Langlauf-Loipe über die kurze Distanz von 7,5 Kilometer.

Die Nordischen Kombinierer aus Deutschland um Olympiasieger Vinzenz Geiger aus dem Allgäu rechnen sich dabei durchaus Medaillenchancen bei den Ski-Weltmeisterschaften heute in Trondheim aus. Das Einzel soll den Männern nach Silber im Mixed-Team die nächste Podiumsplatzierung bringen.

Wo kann ich heute Nordische Kombination sehen? Hier Aktuelles zur Noko heute der Herren aus Trondheim mit Skispringen und Langlaufen live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek am Samstag.

Nordische Kombination heute im TV der Herren - Live-Übertragung Nordische Ski WM 2025: TV-Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek

Samstag, 1.3.2025 - Nordische Kombination, Herren: Skispringen, Normalschanze - Einzel von der Nordischen Ski-WM 2025

12 Uhr: NoKo: Skispringen der Männer aus Trondheim, Normalschanze (HS 102)

Fernsehen: live im ZDF (ab 11.50 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 11.53 Uhr) und bei ORF 1 (ab 12 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Samstag, 1.3.2025 - Nordische Kombination, Herren: Langlauf, 7,5 Kilometer - Einzel von der Nordischen Ski-WM 2025

16 Uhr: NoKo: Langlauf der Männer aus Trondheim, 7,5 km

Fernsehen: live im ZDF (ab 11.50 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.35 Uhr) und bei ORF 1 (ab 15.45 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Nordische Ski-WM live im TV und in der Mediathek: Kombination der Männer heute

Heute am Samstag (1.3.2025) wird die Nordische Kombination von der Ski-WM in Trondheim im Free-TV und in den Mediatheken übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben in Sachen Wintersport-Übertragungen im Fernsehen wieder getauscht - dieses Wochenende ist das ZDF dran. Die Nordischen Kombinierer sind hier live beim Skispringen aus Norwegen am Mittag und beim Langlauf am Nachmittag im Rahmen eines „ZDF Sportstudio live“ zu sehen.

Für das ZDF führt Moderatorin Lena Kesting durchs Programm von der Nordischen Kombi heute, Kommentatorin ist Meili Scheidemann. Beim Skispringen der Kmobinierer ist Ex-Skispringer Severin Freund als Experte im Einsatz.

Eurosport 1 zeigt wie das ZDF auch beide Durchgänge der Nordischen Kombination heute live im Fernsehen. Der Sender ist nicht überall im deutschen Kabel-TV zu empfangen.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung von der NoKo der Männer heute bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Nordische Kombination im kostenlosen Stream heute von der Nordischen Ski-WM in Trondheim

Einen kostenlosen Livestream von der Nordischen Kombination heute am Samstag (01.03.25) gibt es beim ZDF im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Nordische Ski-WM Zeitplan: Programm der Weltmeisterschaften 2025 in Trondheim am Samstag

Nach der Nordischen Kombination live im Free-TV, Stream und in der Mediathek heute wollen am späteren Nachmittag die deutschen Skispringerinnen im Teamwettbewerb mit der Titelverteidigung nachlegen.

Ebenfalls heute live in Trondheim/Norwegen: Im Skiathlon der Männer (14 Uhr) werden dem deutschen Team keine echten Medaillenchancen zugerechnet.

Live im Free-TV, in der Mediathek und im kostenlosen Livestream jubelten die deutschen Kombinierer Julian Schmid, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster und Vinzenz Geiger (v.l.) gestern über WM-Silber. Heute am Samstag starten die Herren.