Wie gut kennen Sie den Allgäuer Dialekt?

Der Allgäuer Dialekt hat seine Tücken: Wie nennen Ostallgäuer einen gestreiften Kater - und wie heißt die Gänsehaut "richtig"? Probieren Sie's in unserem Quiz.

10.09.2021 | Stand: 17:39 Uhr

Uifach isch er it, der Dialekt in unserer Region. Und: Es gibt regionale Unterschiede. "Es gibt keinen einheitlichen Allgäuer Dialekt. Übertrieben könnte man sagen, dass man in jedem Dorf anders redet", sagte einmal der Allgäuer Autor und Sprachforscher Johannes Rinderle unserer Redaktion.

Aber verständigen können wir uns ja doch untereinander - zumindest meistens. Schwierig könnte es bei folgenden Begriffen werden, oder was sagen Sie...?

Anleitung: Füllen sie das Quiz aus, drücken Sie auf "Senden" und auf "Punktezahl ansehen". Was ist Highscore?

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch