Schnell einen leckeren Geburtstagskuchen backen - so geht's

Wenige Zutaten und einfach zu machen: Die beiden Schwestern Monika Kreisel und Elisabeth Ostheimer verraten, wie ein einfacher Geburtstagskuchen klappt.

14.05.2021 | Stand: 11:00 Uhr

Viele Menschen drücken ihre Liebe zu einer anderen Person mit etwas Selbstgemachtem aus - wie etwa einem Kuchen. Vor allem an Geburtstagen kommt man an der beliebten Süßspeise nicht vorbei. Doch was, wenn man wenig Zeit oder einfach keine Lust hat, einen aufwendigen Kuchen zu backen? Da wissen Monika Kreisel und Elisabeth Ostheimer genau das Richtige. "Ein Kuchen muss nicht aufwendig sein, um gut zu schmecken", sagt Kreisel.

Ihre Leidenschaft zum Backen haben die beiden Schwestern schon im Kindesalter entdeckt: "Wir lieben das gemeinsame Backen schon seit wir denken können, bzeziehungsweise seit wir Teigrolle und Schneebesen halten können", erzählen die beiden.

Monika Kreisel (links) und Elisabeth Ostheimer backen für ihr Leben gern. Zusammen haben sie die Backstube "ZweiSchwestern" gegründet. Die beiden Schwestern geben Backkurse, zeigen ihre Lieblingsrezepte und haben einen Online-Shop. Bild: Monika Kreisel

Ihr Wissen geben die Allgäuerinnen bei Backkursen für Erwachsene und Kinder weiter. Nebenberuflich haben sie dazu die Backstube "ZweiSchwestern" in Oy-Mittelberg gegründet.

Für den letzten Teil unserer Backserie haben die beiden ein Rezept für einen einfachen Geburtstagskuchen vorbereitet. "Wir sind der Meinung, den sollte jeder nachmachen können", sagen die beiden.

Zutaten für einen einfachen Geburtstagskuchen:

fünf Eier

180 Gramm Zucker

drei Esslöffel heißes Wasser

Hälfte des Inneren einer Vanilleschote

300 Gramm Mehl

ein Teelöffel Backpulver

120 Milliliter Sahne

zwei Packungen Sahnesteif

300 Gramm Mascarpone

Hälfte des Inneren einer Vanilleschote

45 Gramm Zucker

Füllung:

vier bis fünf Esslöffel Marmelade

frische Früchte nach Wunsch

Bilderstrecke

Schritt für Schritt zum perfekten Geburtstagskuchen

1 von 15 Die Eier, den Zucker und das heiße Wasser in eine Schüssel geben. Bild: Monika Kreisel Die Eier, den Zucker und das heiße Wasser in eine Schüssel geben. Bild: Monika Kreisel 2 von 15 Mit dem Handrührgerät für drei bis vier Minuten die Masse dickschaumig aufschlagen. Bild: Monika Kreisel Mit dem Handrührgerät für drei bis vier Minuten die Masse dickschaumig aufschlagen. Bild: Monika Kreisel 3 von 15 Anschließend das Mehl abwiegen, mit dem Backpulver mischen und in zwei bis drei Portionen auf die Masse sieben. Bild: Monika Kreisel Anschließend das Mehl abwiegen, mit dem Backpulver mischen und in zwei bis drei Portionen auf die Masse sieben. Bild: Monika Kreisel 4 von 15 Das Mehl und das Backpulver vorsichtig mit dem Teigschaber unterheben. Bild: Monika Kreisel Das Mehl und das Backpulver vorsichtig mit dem Teigschaber unterheben. Bild: Monika Kreisel 5 von 15 Den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Backform geben und im vorgeheizten Backofen bei 175 °C (Ober/Unterhitze) etwa 30 Minuten backen. Bild: Monika Kreisel Den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Backform geben und im vorgeheizten Backofen bei 175 °C (Ober/Unterhitze) etwa 30 Minuten backen. Bild: Monika Kreisel 6 von 15 Während der Teig im Ofen backt, werden Creme und Füllung zubereitet. Früchte können hierbei frei gewählt werden. Bild: Monika Kreisel Während der Teig im Ofen backt, werden Creme und Füllung zubereitet. Früchte können hierbei frei gewählt werden. Bild: Monika Kreisel 7 von 15 Für die Creme die Sahne mit dem Sahnesteif steif schlagen (rechter Behälter). Dann die Mascarpone mit dem Zucker und der Vanilleschote in eine Schüssel (lila) geben. Bild: Monika Kreisel Für die Creme die Sahne mit dem Sahnesteif steif schlagen (rechter Behälter). Dann die Mascarpone mit dem Zucker und der Vanilleschote in eine Schüssel (lila) geben. Bild: Monika Kreisel 8 von 15 Die Mascarpone, den Zucker und die Vanilleschote mit dem Handrührgerät verrühren, sodass die Masse cremig ist. Bild: Monika Kreisel Die Mascarpone, den Zucker und die Vanilleschote mit dem Handrührgerät verrühren, sodass die Masse cremig ist. Bild: Monika Kreisel 9 von 15 Zum Schluss die Sahne mit dem Teigschaber unterheben. Bild: Monika Kreisel Zum Schluss die Sahne mit dem Teigschaber unterheben. Bild: Monika Kreisel 10 von 15 Nachdem der Bisquitboden ausgekühlt ist, kann er geteilt werden. Bild: Monika Kreisel Nachdem der Bisquitboden ausgekühlt ist, kann er geteilt werden. Bild: Monika Kreisel 11 von 15 Dazu den Bisquitboden einmal quer teilen und den unteren Boden auf eine Tortenplatte geben. Bild: Monika Kreisel Dazu den Bisquitboden einmal quer teilen und den unteren Boden auf eine Tortenplatte geben. Bild: Monika Kreisel 12 von 15 Den Boden mit Marmelade bestreichen und frischen Früchten belegen. Bild: Monika Kreisel Den Boden mit Marmelade bestreichen und frischen Früchten belegen. Bild: Monika Kreisel 13 von 15 Anschließend etwa die Hälfte der Creme darauf verstreichen. Bild: Monika Kreisel Anschließend etwa die Hälfte der Creme darauf verstreichen. Bild: Monika Kreisel 14 von 15 Zuletzt den zweiten Boden auflegen und mit der Creme bestreichen – dann mit frischen Früchten verzieren. Wenn gewünscht, Kerzen einstecken. Bild: Monika Kreisel Zuletzt den zweiten Boden auflegen und mit der Creme bestreichen – dann mit frischen Früchten verzieren. Wenn gewünscht, Kerzen einstecken. Bild: Monika Kreisel 15 von 15 Et voilà! Fertig ist der Kuchen. Bild: Monika Kreisel Et voilà! Fertig ist der Kuchen. Bild: Monika Kreisel 1 von 15 Die Eier, den Zucker und das heiße Wasser in eine Schüssel geben. Bild: Monika Kreisel Die Eier, den Zucker und das heiße Wasser in eine Schüssel geben. Bild: Monika Kreisel

Tipps zum perfekten Geburtstagskuchen:

Je kühler der Bisquitbodenboden ist, desto besser lässt er sich schneiden.

Statt Marmelade kann man auch eine Fruchtfüllung selber herstellen. Dazu einfach frische Früchte mit Gelierzucker in einen Topf geben und aufkochen. Abkühlen lassen bevor es auf die Torte gestrichen wird.

Die Torte kann man auch im Mini-Format herstellen. Dazu den Teig einfach auf zwei kleine Springformen (Durchmesser 16 Zentimeter) verteilen und jeden Boden einmal teilen. Es entsteht dann eine höhere Torte.

