Wie man über 100 Kilo abnimmt

Die schlimmsten Wochen ihres Lebens machte die Lindauerin Aline Wiesner durch, als sie abzunehmen begann. Kurz zuvor hatte sie ihr Höchstgewicht von 183,2 Kilo erreicht. Seit sie Kind war, hatte sie stetig zugenommen. Mit 15 Jahren brachte sie schon ein dreistelliges Gewicht auf die Waage.

Aline Wiesner reduzierte ihre Kalorien - und nahm so ab

Dann reduzierte sie auf einen Schlag und mit ärztlicher Hilfe ihre tägliche Kalorienzufuhr: von bis zu 8000 auf 800. Und diese drastische Maßnahme war mit viel Schmerz verbunden, erzählt sie auf der Bühne des Allgäuer Medienzentrums in Kempten. Etwa Magenkrämpfe plagten sie. Doch im Laufe der Zeit hätten die Schmerzen nachgelassen, erzählt die heute 39-Jährige. Zuvor hatte das enorme Gewicht ihren Körper belastet. So habe der Hüftumfang von 1,70 Metern ihr das Leben schwer gemacht. Sie füllte einen Türrahmen fast komplett aus. In Freizeitparks musste sie die Achterbahn noch vor dem Start wieder verlassen - „weil ich zu dick für den Sitz war.“ Sie benötigte im Flugzeug mehrere Gurte. Damit sollte Schluss sein. Heute habe sie ihr Leben zurück, sagt Aline Wiesner beim AZ-Jahresrückblick „Unsere Köpfe 2024“.

Nach Abnehm-Erfolg: Lindauerin (39) kann jetzt Achterbahn fahren

Jetzt kann sie wieder Achterbahn fahren, erzählt sie mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Sie macht Sport, geht zum Kickboxen in ein Fitnessstudio. Nach sieben Jahren Abnehmen sei sie jetzt an einem Punkt angelangt, in dem sich nicht mehr alles um ihre Diät dreht.

Der Kampf mit ihrem Körper hatte auch einen Preis. „Ich hätte nicht gedacht, dass Freundschaften daran kaputtgehen können“, sagt sie. Der Neid auf ihren Abnehm-Erfolg habe dabei eine Rolle gespielt. Trotz aller Disziplin, die Wiesner bis heute an den Tag legt, sagt sie: „Ich kann mir heute einfach mal etwas gönnen.“ Ihr Tipp an alle, die abnehmen möchten? „Kleine Ziele setzen. Und wenn man die geschafft hat, sich bewusst belohnen, und mit Genuss essen.“

