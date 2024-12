„Er wäre stolz gewesen“

Heike Klinkhammer (54) hat ein ergreifendes Jahr hinter sich. Noch heute schießen ihr die Tränen in die Augen, wenn sie an einen Tag im Juli zurückdenkt: Mit einer großen Mehrheit von über 90 Prozent war sie ins Bürgermeister-Amt der Unterallgäuer Gemeinde Kronburg gewählt worden. Ihr Vorgänger war zuvor an einer schweren Krankheit gestorben.

Am Tag der Vereidigung dann der Schicksalsschlag: Ihr Mann stirbt mit 58 Jahren. Klinkhammer beschließt, sich dennoch vereidigen zu lassen. Auch, weil ihr Mann wahnsinnig stolz auf ihren Wahlerfolg gewesen war, erinnert sie sich. Wie sie sich zu diesem Zeitpunkt gefühlt hat, sei heute kaum in Worte zu fassen, sagt sie.

Klinkhammer erzählt das alles am Rande der Jahresrückblick-Veranstaltung in Kempten. Sie war als besonderer Gast geladen. Wie nah Freud und Leid beieinander liegen können, zeigt ihr Schicksal, sagt Moderator Helmut Kustermann. Klinkhammer erzählt, dass sie nach dem Tod ihres Mannes zwar daran gedacht habe, alles hinzuschmeißen. Dieser Gedanke sei ihr allerdings nur den Bruchteil einer Sekunde durch den Kopf geschossen. Heute erfüllt sie das Amt der Bürgermeisterin, die Arbeit helfe ihr, das Geschehene zu verarbeiten. Würde sie es wieder tun? Ja, sagt sie entschlossen.

„Unsere Köpfe 2024“: Der Jahresrückblick unserer Zeitung - das waren die Gäste

Der Jahresrückblick „Unsere Köpfe 2024“ ging am Donnerstag, 12. Dezember, im Allgäuer Medienzentrum in Kempten über die Bühne. Unter den Gästen des Abends waren auch die beiden Einsatzleiter, die bei der verheerenden Hausexplosion am 26. Juli in Memmingen halfen. Zudem waren zwei Landwirte dabei, die auf die Bauernproteste zurückblickten. Was sie erzählt haben:

