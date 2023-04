Sechs Geschichten, die das Allgäu in dieser Woche bewegt haben

Ein Kemptener Start-Up kämpft gegen Lebensmittelverschwendung, ein 89-Jähriger sammelt Müll und zwei Auszeichnungen werden verliehen: Die Good-News der Woche.

13.04.2023 | Stand: 14:28 Uhr

Zu Beginn der Woche sorgten vor allem noch das Osterfest und das frühlingshafte Wetter vielerorts im Allgäu für gute Laune. Beides ist aktuell leider wieder vorbei, doch gute Nachrichten gab es in dieser zweiten Osterferienwoche trotzdem genug. Das sind unsere sechs Geschichten, die in dieser Woche das Allgäu bewegt haben:

Kemptener Studenten entwickeln Box gegen Lebensmittelverschwendung

Kaufbeurer hat Chance von 1:20 auf einen Millionengewinn

89-Jähriger Allgäuer sammelt und entsorgt seit 25 Jahren Müll in und um Wohmbrechts ( Lindau

Fußballverein TV Erkheim erhält besondere Auszeichnung

Irseer Autor Robert Domes wird mit Kunst- und Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren

Immer mehr Störche siedeln sich in Isny an

Kempten: Drei ehemalige Studierende der Hochschule in Kempten haben eine Box entwickelt, in der Obst und Gemüse länger frisch bleiben soll. Mit ihrem Start-Up ,,Leaf“ wollen sie so gegen Lebensmittelverschwendung ankämpfen. Die beiden ursprünglichen Erfinder Lukas Breckle und Stefan Kinzelmann konnten mit ihrer Idee bereits vor zwei Jahren beim „5-Euro-Business-Wettbewerb“ an der Hochschule überzeugen. Kurz darauf stieß Selina Straßburger als dritte Gründerin zum Team hinzu.

Kaufbeuren: Eine Million Euro gewinnen? Die Vorstellung klingt für viele verlockend. Für Jürgen Horting aus Kaufbeuren könnte dieser Traum nächste Woche in Erfüllung gehen. Der 64-Jährige wurde gemeinsam mit 19 weiteren Kandidatinnen und Kandidaten zufällig für das SKL-Millionen-Event in Berchtesgaden ausgewählt. Seine Chance auf den Gewinn beträgt also immerhin 1:20. Im Gespräch hat er verraten, was er mit dem Gewinn alles machen würde.

Jürgen Hortig aus Kaufbeuren hat als einer von 20 Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, beim SKL-Millionen-Event am 21. April in Berchtesgaden eine Million Euro zu gewinnen. Bild: GKL/Christian Boehm

Landkreis Lindau: Schon seit 25 Jahren sammelt Horst Mittmann in und um seinen Wohnort Wohmbrechts im Westallgäu regelmäßig Müll ein. Und das mit mittlerweile 89 Jahren. Unter anderem macht er sich jedes Jahr im März auf den Weg und räumt auf der Wangener Straße zwischen Wohmbrechts und Schwarzenberg auf. Dabei kamen in diesem Jahr nach etwa fünf Stunden Arbeit insgesamt fünf Müllsäcke zusammen. Wie lange er noch Müll einsammeln will? "Solange ich noch laufen kann."

Horst Mittmann Wohmbrechts Horst Mittmann (89) aus Wohmbrechts sammelt seit 25 Jahren den Müll im Dorf. Bild: Anna Stepanek

Unterallgäu: Der TV Erkheim kann sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Der Verein erhielt vor der Landesliga-Begegnung gegen den VfL Kaufering das "Gütesiegel 15 Jahre" vom Bayerischen Sportverband. Der Verein ist erst der dritte im Kreis Allgäu, der diese seltene Auszeichnung erhält. Um das Gütesiegel zu erhalten, musste der Verein drei Pflichtaufgaben sowie einen Aufgabenkatalog mit 40 Punkten erfüllen, der in die Kategorien Ehrenamt, Jugend, Breitensport und Prävention gegliedert ist.

TV Erkheim Gütesiegel 15 Jahre Dem TV Erkheim ist vom Bayerischen Fußballverband für herausragende Leistungen das Gütesiegel 15 Jahre verliehen worden. Das Bild zeigt (von links) Bürgermeister Christian Seeberger, Landrat Alex Eder, Abteilungsleiter Maximilian Seitz, Kreisvorsitzenden Karl-Heinz Giegerich und Ehrenamtsbeauftragten Pele Hofmann. Bild: Karl Michl

Kaufbeuren: Ebenfalls über eine Auszeichnung freuen kann sich der Irseer Schriftsteller Robert Domes. Er erhält den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren. Bekannt wurde Domes vor allem mit seinem Roman „Nebel im August“ aus dem Jahr 2008, der mittlerweile sogar verfilmt wurde. Der Autor arbeitete lange für die Allgäuer Zeitung bevor er sich 2002 als freiberuflicher Journalist und Autor selbständig machte. Die Gründe für seine Auszeichnung sind laut städtischer Kulturabteilung vielfältig.

Der Autor und Schriftsteller Robert Domes aus Irsee arbeitet gerne in seinem Garten Bild: Mathias Wild (Archiv)

Isny: Aktuell leben knapp zwei Dutzend Storchenpaare in Isny. Die Allgäuer Stadt entwickelt sich damit zu einer richtigen Storchenhochburg. Das freut vor allem Vogelfreunde und -beobachter. Die besonderen Vögel bringen aber auch einige Herausforderungen für die Stadt mit sich.

Alles im Blick: Storch Urs thront auf dem Rathausnest in Isny. Bild: Liane Menz Isny im Allgaeu

Möchten Sie noch mehr gute Nachrichten aus dem Allgäu lesen?