Ein bröckelndes Allgäuer Wahrzeichen: Das ist der Hochvogel in den Oberallgäuer Alpen

Der Hochvogel in den Allgäuer Alpen gilt als ein Wahrzeichen der Region. Er ist bei Wanderern sehr beliebt, droht jedoch, auseinander zu brechen.

30.06.2023 | Stand: 12:48 Uhr

Der Hochvogel ist einer der bekanntesten Berge im Allgäu - obwohl er nur der dreizehnthöchste Gipfel der Allgäuer Alpen ist. Das liegt zum Einen an seiner Lage. Die meisten höheren Berge befinden sich im zentralen und westlichen Teil der Allgäuer Alpen. Der Hochvogel steht hingegen im Ostteil, wo die benachbarten Gipfel allesamt kleiner sind. Er dominiert dort weite Teile des Gebirges.

Zum Anderen machte der Berg zuletzt immer wieder Schlagzeilen. Grund dafür ist ein großer Riss im Fels am Gipfel. Der Berg droht, über kurz oder lang auseinander zu brechen. Ein gigantischer Felssturz wäre die Folge.

In diesem Artikel haben wir alles Wissenswerte über den Hochvogel zusammengefasst und geben Antworten unter anderem auf diese Fragen:

Wo liegt der Hochvogel?

Wie hoch ist der Hochvogel?

Gibt es am Hochvogel eine Bergbahn?

Wie kommt man auf den Hochvogel?

Warum bricht der Hochvogel auseinander?

Wo liegt der Hochvogel?

Der Hochvogel liegt am äußersten Rand der Allgäuer Alpen, östlich von Oberstdorf und südlich von Bad Hindelang. Über den Gipfel verläuft die deutsch-österreichische Grenze.

Wie hoch ist der Hochvogel?

Wie eingangs erwähnt ist der Hochvogel "nur" der dreizehnthöchste Gipfel der Allgäuer Alpen. Seine Spitze liegt 2592 Meter über dem Meeresspiegel.

Gibt es am Hochvogel eine Bergbahn?

Nein, auf den Hochvogel führt keine Bergbahn. Die nächstgelegene Bergbahn ist die Nebelhornbahn. Von der Bergstation bietet sich eine zweitägige Tour auf den Hochvogel an.

Wie kommt man auf den Hochvogel?

Vorweg: Die Besteigung des Hochvogels ist den anspruchsvolleren Touren im Allgäu zuzuordnen. Der Gipfel besteht aus kargem Fels. Hier sind stets Trittsicherheit und Schwindelfreiheit vonnöten. (Lesen Sie auch: Wandern in den Allgäuer Alpen - Tipps für Anfänger)

Eine beliebte Tour-Variante führt über das Prinz-Luitpold-Haus. Hierfür müssen zwei Tage eingeplant werden. Die erste Etappe führt auf das auf 1846 Meter liegende Prinz-Luitpold-Haus. Startpunkt ist das Giebelhaus, das zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit dem Bus erreicht werden kann. Von dort folgt man den Schildern in Richtung Prinz-Luitpold-Haus. Die erste Etappe nimmt etwa drei Stunden in Anspruch.

Nach einer Nacht auf der Hütte geht es über die Balkenscharte (2157m) zum Firnfeld am Kalten Winkel. Hier müssen bereits Felsbarrieren - mit Eisentritten und Drahtseilen gesichert - überwunden werden. Vorsicht, im Kalten Winkel liegt häufig noch Schnee bis in den Sommer hinein. Der finale Aufstieg auf den Gipfel des Hochvogels erfolgt in leichter Kletterei.

Der Rückweg erfolgt auf derselben Strecke wieder über das Prinz-Luitpold-Haus gefolgt vom Abstieg zum Giebelhaus.

In der Nähe des Hochvogels liegen auch weitere bekannte Allgäuer Berge, die bei Wanderern äußerst beliebt sind, wie das Nebelhorn oder das Rubihorn.

Warum bricht der Hochvogel auseinander?

Im Gipfel des Hochvogels klafft ein tiefer Spalt. Der Berg, der zur Hälfte im Allgäu und zur anderen Hälfte in Österreich liegt, droht, auseinanderzubrechen. Forscherteams der TU München und des Geoforschungsinstituts Potsdam überwachen den Riss Tag und Nacht. Doch eine langfristige Voraussage, wann der Gipfel einstürzen könnte, sei laut der Experten nicht möglich.

Den Gipfel des Hochvogels durchzieht ein riesiger Spalt. Bild: Michael Munkler (Archiv)

Zuletzt stürzten immer wieder größere Brocken des Berges hinab, wie Prof. Michael Krautblatter, Experte für Hangbewegungen an der TU München gegenüber unserer Redaktion bestätigte. Sie gingen im Bereich des Bäumheimer Weges auf österreichischer Seite ab. Der Pfad ist bereits seit knapp zehn Jahren für Wanderer gesperrt.

Die Forscher gehen davon aus, dass 260.000 bis 400.000 Kubikmeter Fels abbrechen könnten. Doch es sei unklar, ob die Menge in einem Rutsch abgeht, oder nach und nach talwärts stürze. Es sei aber davon auszugehen, dass der Absturz auf österreichischer Seite passieren wird. Wanderer und Bewohner sollen sobald sich ein Felssturz abzeichnet, rechtzeitig informiert werden.