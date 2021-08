In den Bergen tummeln sich mehr unerfahrene Menschen. Das ist teils gefährlich und kann auch der Natur schaden. Experten über Probleme und Lösungsversuche.

20.08.2021 | Stand: 15:23 Uhr

Am Königsbach im Berchtesgadener Land ist es bereits geschehen: Die Gumpe am Wasserfall wurde für mindestens fünf Jahre gesperrt. Der idyllische Ort hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Touristen-Hotspot entwickelt. Auf Instagram verbreiteten sich die Fotos rasant und immer mehr Menschen zog es dorthin. Nicht nur die Unfälle am Wasserfall nahmen zu, auch wurde die Natur in Mitleidenschaft gezogen.