Die Termine im Allgäu: Hier sehen Sie heute den politischen Aschermittwoch

Einen verbalen Schlagabtausch bieten sich Politikerinnen und Politiker heute am Aschermittwoch - auch im Allgäu. Die Termine in der Region im Überblick.

22.02.2023 | Stand: 11:44 Uhr

Zum „Politischen Aschermittwoch“ im Allgäu laden die Parteien am 22. Februar ein. Dabei haben sich mehrere prominente Redner wie Hubert Aiwanger, Bundes- und Landesvorsitzender der Freien Wähler, Kabarettist Wolfgang Krebs oder Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, angekündigt. Die Termine im Überblick.

Politischer Aschermittwoch in Kempten und im Oberallgäu

Die CSU Kreisverbände Oberallgäu und Kempten beginnen ihren Aschermittwoch in Wiggensbach um 19 Uhr mit einer Messe in St. Pankratius und dem Auflegen des Aschekreuzes. Ab 20 Uhr geht’s politisch im Gasthof „Kapitel“ (Marktplatz 5) weiter. Es sprechen Landtagsabgeordneter und Oberallgäuer Kreisvorsitzender Eric Beißwenger, die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann und der Kemptener Kreisvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Thomas Kreuzer.

Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, kommt zum politischen Aschermittwoch der Freien Wähler/ÜP Kempten ins Gasthaus „Zum Stift“ (Stiftsplatz 1). Ab 19 Uhr sprechen dort auch der Vizepräsident des Landtags Alexander Hold und die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller. Mitglieder, die die Partei im Kemptener Stadtrat vertreten, präsentieren ein Kabarett.

Die beiden Kreisverbände FDP Kempten und Oberallgäu laden zum politischen Schlagabtausch nach Kempten – ab 19 Uhr ins „Milk & Sugar“ (Gerberstraße 45-47). Es sprechen der Bundestagsabgeordnete Stephan Thomae, der Landtagsabgeordnete Dr. Dominik Spitzer und Bezirksrätin Daniela Busse. Aus organisatorischen Gründen Anmeldung hier.

Raplieder und Gedichte zur Umwelt- und zur Kemptener Stadtpolitik kündigt die ÖDP Oberallgäu zum politischen Aschermittwoch an. Die Partei kommt im Pfarrsaal St. Anton (Immenstädter Straße 50) in Kempten ab 19.30 Uhr bei Butterbrezen und Leberkäse zusammen.

In Kempten lädt der Kreisverband der SPD zum politischen Aschermittwoch mit Betreuungsabgeordnetem Christoph Schmid, Landtagskandidat Hans Jürgen Ulm und Katharina Schrader, Vorsitzende des Kreisverbands Kempten und der SPD-Stadtratsfraktion. Beginn um 19.30 Uhr im Gasthof „Alte Schmiede“ (Memminger Straße 68). Der Kreisverband der SPD Oberallgäu trifft sich ab 16.30 Uhr im Bistro Relax in Oberstdorf (Walserstraße 1). Hauptredner ist Reinhold Einwallner (SPÖ) aus Bregenz, Abgeordneter des Österreichischen Nationalrats.

Die Grünen Oberallgäu und Kempten laden ab 19.30 Uhr ins Kurhaus Fiskina (Am Anger 15) nach Fischen. Als Gastrednerin wird Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, die „große Politik“ aufs Korn nehmen. Landtags-Vizepräsident Thomas Gehring beleuchtet die Auswirkungen aufs Allgäu im Dialekt. Es spielt die Musikkapelle Fischen, der Wirt kocht Kässpatzen, Fisch und vegan. Reden werden in Gebärdensprache übersetzt.

Politischer Aschermittwoch in Kaufbeuren und im Ostallgäu

Mit Blick auf die Landtags- und Bezirkstagswahl wird unter anderem Bezirkstagspräsident Martin Sailer als Festredner beim traditionellen Politischen Aschermittwoch am 22. Februar um 19.30 Uhr in der Alp-Villa aus dem Bezirkstag berichten und über künftige Herausforderungen sprechen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Lamerdingen. Die einladenden CSU-Ortsverbände Buchloe, Jengen, Lamerdingen und Waal weisen darauf hin, dass nicht nur Parteimitglieder willkommen sind.

Zum Politischen Aschermittwoch lädt die SPD Kaufbeuren am 22. Februar ab 19 Uhr ins Hotel Goldener Hirsch. Es spielt die Fliegerhorst-Kapelle. Es sprechen der Landtagsabgeordnete Harald Güller und die, Landtagskandidatin Susanne Sorgenfrei. Die Veranstalter versprechen einen zünftigen Abend.

Die Freien Wähler Buchloe laden wieder zum traditionellen politischen Aschermittwoch ins Gasthaus „Zur Post“ in Buchloe ein. Dabei sprechen der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im bayerischen Landtag, Florian Streibl, der Kreis- und Stadtrat Josef Rid und die Mundartdichterin Johanna Hofbauer. Beginn der Veranstaltung ist am Mittwoch, 22. Februar, um 20 Uhr. Bereits ab 19 Uhr besteht die Möglichkeit, im Gasthaus Kässpatzen oder Fisch zu essen.

Die Bayernpartei Marktoberdorf lädt ein zum Politischen Aschermittwoch am Mittwoch, 22. Februar, im Saal des Königswirtes in Bertoldshofen, Schongauer Straße 13. Redner sind Hubert Dorn (Generalsekretär), Andreas Settele (Bezirksrat), Peter Fendt (Bezirksrat a. D.) und Thomas Pfaffenbauer (Kreisvorsitzender). Es spielt eine Gruppe der Stadtkapelle Marktoberdorf auf. Einlass ist um 19.30, Beginn um 20 Uhr. Es gibt einen Shuttle-Service um 19.30 Uhr ab dem Richard-Wengenmeier-Platz in Marktoberdorf.

Politischer Aschermittwoch in Memmingen und im Unterallgäu

Die Kreisverbände der CSU Memmingen und Unterallgäu laden zum Politischen Aschermittwoch am 22. Februar, um 20 Uhr im Maximilian-Kolbe-Haus in Memmingen ein. Gastredner ist Kabarettist Wolfgang Krebs. Sein Auftritt folgt nach den Grußworten des Unterallgäuer Kreisvorsitzenden Klaus Holetschek und Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder. Das Schlusswort hat Margareta Böckh.

Zu ihrem politischen Aschermittwoch lädt die SPD Memmingen alle Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 22. Februar, ein. Im Mittelpunkt stehen die Wahlen zum Oberbürgermeister im März und die Land- und Bezirkstagswahlen in der zweiten Jahreshälfte. Hauptredner sind Oberbürgermeister-Kandidat Jan Rothenbacher und der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid. Landtagskandidat Ivo Holzinger und Bezirkstagskandidatin Petra Beer übernehmen die Grußworte. Los geht der Abend um 18 Uhr im FCM-Clubhaus in der Bodenseestraße 44 in Memmingen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Gemeinsam mit allen Mitgliedern, Kandidaten und Freunden möchten die Freien Wähler Memmingen die närrische Zeit ausklingen lassen und laden zu einem politischen Aschermittwoch am 22. Februar ein. An diesem Abend werden die Stadträte in gewohnt kabarettistischer Weise das aktuellste Thema um den zu wählenden Chef der Maustadt ins Visier nehmen, heißt es in einer Mitteilung der Freien Wähler. Darüber hinaus wird Stefan Schleszies, Energieberater des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza), Impulse, Tipps und Ratschläge zum Thema „Energiewende für jedermann“ geben. Los geht die Veranstaltung um 19 Uhr im Gasthaus Zum Schwanen in Memmingen.

Seinen traditionellen politischen Aschermittwoch veranstaltet der Christliche Rathausblock (CRB) Memmingen am kommenden Mittwoch, 22. Februar, ab 19 Uhr im Rohrbecks am Schrannenplatz in Memmingen. An diesem Abend werden aktuelle städtische und überregionale politische Themen angesprochen und darüber diskutiert. Eingeladen zu dem politischen Aschermittwoch sind Mitglieder, Freunde und Interessierte. Anmeldung unter Telefon 0151/18020401 oder per E-Mail an: t.mayer3@gmx.net.

Politischer Aschermittwoch im Landkreis Lindau und Westallgäu

Zum 25. Mal findet der politische Aschermittwoch in Wangen statt. Dazu lädt die GOL-Wangen zum ersten Mal gemeinsam mit dem Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen am 22. Februar um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in den Weinstadl Rimmele nach Wangen-Hiltensweiler ein. Redner ist der baden-württembergische Finanzminister Dr. Danyal Bayaz. Mit dabei sein werden zudem die örtlichen Abgeordneten Agnieszka Brugger (Bundestag) und Petra Krebs (Landtag). Bayaz ist seit 2005 Mitglied der Grünen und war von 2017 bis zu seiner Ernennung zum Finanzminister im Jahr 2021 Bundestagsabgeordneter. Zuvor arbeitete der promovierte Kommunikationswissenschaftler als Unternehmensberater.

Ein politischer Aschermittwoch der SPD findet am 22. Februar ab 19.30 Uhr im Paul-Bäck-Haus in Heimenkirch statt. Zu Gast ist Reinhold Einwallner aus Bregenz, SPÖ-Abgeordneter im Österreichischen Nationalrat.

