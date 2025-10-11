So viel kosten Tageskarten in den großen Skigebieten – im Allgäu und darüber hinaus

Die ersten Opening-Partys sind schon geplant und es dauert nicht mehr lange, bis die Ski- und Snowboard-Enthusiasten im Allgäu wieder voll auf ihre Kosten kommen. Über 331 Pistenkilometer verteilt auf über 50 Skigebiete, da lacht das Wintersport-Herz.

Die schlechte Nachricht: Leider steigen auch in der Wintersaison 2025/26 wieder die Preise. Für Tageskarten im Allgäu sind Preise über 50 Euro längst keine Seltenheit mehr, in den großen Skigebieten in Österreich sollte man schon fast mit 70 Euro planen. In kleineren Gebieten - wie beispielsweise der Mittagbahn in Immenstadt - sind Skipässe auch noch für weniger Geld zu haben, allerdings gibt es dort in der Regel auch weniger Pistenkilometer.

Die Preise der einzelnen Skigebiete zu vergleichen, kann sich also durchaus lohnen. Natürlich sollten für die Auswahl des idealen Skigebietes aber auch Dinge wie Familienfreundlichkeit, Anreise oder der Komfort der Liftanlagen nicht außer Acht gelassen werden.

So viel kostet eine Tageskarte im Allgäu

Mit dem Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal liegt unter anderem nicht nur das größte Skigebiet Deutschlands im Allgäu, sondern auch das höchstgelegene. Die Preise der größeren Skigebiete in der Übersicht:

Oberstdorf-Kleinwalsertal (teils ins Österreich): 68,70 Euro für etwa 130 Pistenkilometer

Oberjoch Bad Hindelang: 52,50 Euro für 35 Pistenkilometer

Ofterschwang-Gunzesried: 54,50 Euro für etwa 18 Pistenkilometer

Söllereck: 56,90 Euro für 14 Pistenkilometer

Mittagbahn Immenstadt: 30 Euro für 12 Pistenkilometer

Alpspitzbahn Nesselwang: 44 Euro für 11 Pistenkilometer

Balderschwang: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 42 Euro für 42 Pistenkilometer

Bolsterlang: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 53 Euro für 17 Pistenkilometer

Grasgehren-Riedbergerhorn: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 36 Euro für 17 Pistenkilometer

Oberstaufen Hündle-Thalkirchdorf: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 47 Euro für etwa 18 Pistenkilometer

Oberstaufen Imberg: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 50 Euro für etwa 18 Pistenkilometer

Das Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal ist mit über 100 Pistenkilometern das größte Deutschlands. Foto: Ralf Lienert

Im Allgäu gibt es auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, Verbundtickets oder Saisonkarten zu kaufen, um Geld zu sparen. Hier erfahren sie alles über die „Superschnee“-Saisonkarte und die „Allgäu-Gletscher-Card.

Das sind die Preise für Skipässe in Bayern

Die Preise für Tagestickets in bayerischen Skigebieten außerhalb des Allgäus schwanken stark. Die Pisten auf der Zugspitze sind zum Beispiel nur halb so lang wie im Skigebiet Garmisch-Classic - beide Tageskarten sind aber gleich teuer.

Garmisch-Classic: 67 bzw. 69 Euro (Hauptsaison) für 40 Pistenkilometer

Brauneck-Lenggries: 53 Euro für 34 Pistenkilometer

Sudelfeld: 53 Euro für 31 Pistenkilometer

Zugspitze: 69 Euro für 20 Pistenkilometer

Spitzingsee: 51 Euro für rund 14 Pistenkilometer

Winklmoosalm: noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 36 Euro für 42 Pistenkilometer

Skifahrer auf der Zugspitze müssen ordentlich blechen - für verhältnismäßig wenige Pistenkilometer. Foto: Bayerische Zugspitzbahn (Archivbild)

So viel kosten Skipässe in Österreich

Auch in Österreich und in Tirol sind die Preise für Liftkarten gestiegen. Sparen kann man allerdings, wenn man gleich zu Beginn des Winters oder gegen Ende auf die Piste geht. Viele Skigebiete in Österreich erhöhen in der Hauptsaison (meist ab dem 20. Dezember bis Ende Februar) noch einmal deutlich die Preise.

Arlberg: 81,50 Euro für 302 Pistenkilometer

Saalbach-Hinterglemm -Leogang-Fieberbrunn: 79 Euro für 270 Pistenkilometer

Wilder Kaiser-Brixental: 68,50 bzw. 76 Euro (Hauptsaison) für 270 Pistenkilometer

Silvretta Ischgl-Samnaun: 79 Euro für 239 Pistenkilometer

Serfaus-Fiss-Ladis: 65 bzw. 78 Euro (Hauptsaison) für 214 Pistenkilometer

Kitzbühel: 66 Euro bis 79,50 Euro (Hauptsaison) für 188 Pistenkilometer

Zillertal: 79 Euro für 150 Pistenkilometer

In Österreich gibt es viele Skigebiete - mit unterschiedlichen Preisen und Pistenlängen. Foto: Florian Sanktjohanser, dpa (Symbolbild)

Sölden: zwischen 73 und 80 Euro für 143 Pistenkilometer

Mayrhofen-Hippach: 79 Euro für 142 Pistenkilometer

Schladming-Planai: 73 bzw. 78,50 Euro (Hauptsaison) Euro für 123 Pistenkilometer

Obertauern: 69,50 Euro für etwa 100 Pistenkilometer

Damüls-Mellau : 72,50 bzw. 74,50 (Sonntag) Euro für 84 Pistenkilometer

Nauders: 65 Euro für 75 Kilometer

Winterberg-Fendels: 54 Euro für 15 Pistenkilometer

Das sind die Preise für weitere beliebte Skigebiete in Europa

Während es in Osteuropa preiswerte Tagestickets gibt, erreichen die in der Schweiz schon beinahe den dreistelligen Bereich - dafür haben die Skigebiete aber viele Pistenkilometer zu bieten.

Les Portes du Soleil (Frankreich/Schweiz): noch nicht veröffentlicht, 2024/25: 70 Euro für mehr als 600 Pistenkilometer

Les 4 Vallées (Schweiz): etwa 90 Euro für 410 Pistenkilometer

Matterhorn-Zermatt (Schweiz): etwa 95 Euro für 360 Pistenkilometer

Madonna di Campiglio (Italien): 74 bzw. 85 Euro (Hauptsaison) für 150 Pistenkilometer

Val d‘Isere (Frankreich): 64 bzw. 75 Euro (Hauptsaison) für 137 Pistenkilometer

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Längen der Pisten sind dem Vergleichsportal skiresort.de entnommen, die Preise den Webseiten der Betreiber. (Stand: 09.10.2025)