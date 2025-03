7 Veranstaltungen für das letzte März-Wochenende im Allgäu

Der März neigt sich dem Ende zu, der Frühling liegt in der Luft. Und trotzdem spielt das Wetter am Wochenende eher weniger mit. Aber davon müssen sich Unternehmungslustige keineswegs abhalten lassen. Im Allgäu gibt es nämlich genug zu tun und zu sehen - auch indoor. Unsere Redaktion hat wie immer einige Veranstaltungstipps für das Wochenende gesammelt. Das sind sie.

Diese Veranstaltungen finden am Wochenende im Allgäu statt

13. Kabarett-Tage in Memmingen

Azubi Xperience: Ausbildungsmesse in Sonthofen

Stadtflohmarkt Kaufbeuren

Beginn der Isyner Literaturtage

Bockbierpartynacht in Schwangau

Theater Nesselwang: Das perfekte Geheimnis

Sternwarte Ottobeuren: partielle Sonnenfinsternis über dem Allgäu

Die Memminger Kabarett-Tage gehen in die dreizehnte Runde. Über mehrere Wochen stehen verschiedene Kabarettistinnen und Kabarettisten auf unterschiedlichen Bühnen der Stadt. Am Wochenende lohnt sich ein Besuch besonders, denn Teresa Reichl, die Nachwuchspreisträgerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2025, wird dabei sein. Sie ist am Sonntag, 30. März, im Vöhlingymnasium zu sehen.

Eine Nachwuchskünstlerin des Kabarett ist am Sonntag zu Gast in Memmingen: Teresa Reichl.

Am Freitag, 28. März, tritt der ebenfalls vielfach ausgezeichnete Andreas Rebers in der Dampfsäg in Sontheim auf. Von Memmingen aus ist es bis dahin zwar eine kleine Autofahrt, doch dafür gestaltet sich das Ambiente umso schöner.

Zurück in Memmingen steht am Samstag, 29. März, Inka Meyer im Maximilian-Kolbe-Haus auf der Bühne und gibt ihr Programm „Zurück in die Zugluft“ zum Besten.

Die Kabarett-Abende beginnen jeweils um 20 Uhr.

Im Überblick: 13. Kabarett-Tage in Memmingen

Freitag, 28. März 2025: Andreas Rebers

Ort: Dampfsäg Sontheim (Westerheimer Staße 10)

Zeit: 20 Uhr

Eintritt: 24,56 Euro, ermäßigt: 19,16 Euro

Samstag, 29. März 2025: Inka Meyer

Ort: Maximilian-Kolbe-Haus, Memmingen (Donaustr. 1)

Zeit: 20 Uhr

Eintritt: 24,56 Euro, ermäßigt: 19,16 Euro

Sonntag, 30- März 2025: Teresa Reichl

Ort: Vöhlin Gymnasium Memmingen (Kaisergraben 21)

Zeit: 20 Uhr

Eintritt: 22,40 Euro, ermäßigt 17 Euro

Azubi Xperience: Ausbildungsmesse in Sonthofen

Für junge Menschen, die noch nicht genau wissen, wo es nach der Schule hingehen soll, könnte die von der Allgäuer Zeitung veranstaltete Ausbildungsmesse „Azubi Xperience“ genau das Richtige sein. Am Freitag, 28. März, präsentieren sich von 14 bis 17 Uhr 19 regionale Unternehmen in der Baumit Arena Sonthofen (Stadionweg 12). Hier gibt es also die Möglichkeit, diese Unternehmen kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen.

Karriere hin oder her - auf der Azubi Xperience geht es auch spaßig zu. Angeboten werden Schnupperklettern, Bubble Soccer, Laser-Kino oder Laser-Bogenschießen. Das alles ist kostenlos. So verhält es sich während der Veranstaltungszeit auch mit den Parkplätzen an der Baumit Arena.

Schon 2024 fand die Azubi Xperience in der Baumit Arena Sonthofen statt.

Im Überblick: Azubi Xperience in Sonthofen

Ort: Baumit Arena Sonthofen (Stadionweg 12)

Zeit: Freitag, 28. März 2025, 14 bis 17 Uhr

Eintritt: frei

Stadtflohmarkt Kaufbeuren

Auf Tänzelfestplatz Kaufbeuren werden am Samstag, 29. März, wieder fleißig Gebrauchtwaren verkauft. Ab 8 Uhr kann dort gebummelt werden.

Wer lieber verkaufen möchte, braucht sich nicht anzumelden, muss jedoch für den Aufbau schon um 6 Uhr morgens da sein. Die Miete für einen 5 Meter langen und 2 Meter tiefen Stand beträgt 15 Euro.

Kleidung, Bücher und sonstiger Ramsch: All das gibt's am Samstag auf dem Kaufbeurer Stadtflohmarkt.

Im Überblick: Stadtflohmarkt Kaufbeuren

Ort: Tänzelfestplatz Kaufbeuren

Zeit: Samstag, 29. März 2025, ab 8 Uhr

Eintritt: kostenlos

Beginn der Isyner Literaturtage

Bücherfans aufgepasst: Am Sonntag, 30. März, starten die Isnyer Literaturtage. Bis zum 13. April werden bekannte Autorinnen und Autoren dort zu sehen und zu hören sein wie Daniel Schreiber (Montag, 31. März), Hasnain Kazim (Mittwoch, 2. April) und die Trägerin des Deutschen Buchpreises 2024 Martina Hefter (Sonntag, 6. April).

Martina Hefter gewann 2024 den Deutschen Buchpreis. Im April liest sie in Isny vor. Auftakt zu den Literaturtagen ist am Sonntag.

Eine Autorin, die in Isny aufgewachsen ist, Christina Pirker, wird einen Schreib-Workshop anbieten. Der Eintritt zu den Lesungen kostet je 10 Euro (ermäßigt 8 Euro), zum Workshop 30 Euro (ermäßigt 15 Euro).

Der Auftakt für all dies ist am Sonntag. Auch an diesem Tag gibt es bereits ein spannendes Programm. Denn Schülerinnen und Schüler sowie Autorinnen und Autoren aus der Region wurden eingeladen, um ein ausgewähltes Zitat, ein Gedicht oder einen Prosatext zu schreiben. Der Gewinnertext dieses Schreibwettbewerbs wird am Sonntag beim Literaturfrühschoppen im Gasthof Adler in Großholzleute die Veranstaltung eröffnen. Der Eintritt ist frei.

Daneben dreht sich natürlich auch so alles um Literatur. Die Isnyer BuchZelle lädt wieder ein zum Bücher tauschen, leihen und spenden.

Im Überblick: Auftakt der Isnyer Literaturtage

Ort: Gasthof Adler, Großholzleute (Hauptstraße 27)

Zeit: Sonntag, 30. März, 10.30 Uhr

Eintritt: frei (Für die Veranstaltungen des restlichen Festivals muss Eintritt bezahlt werden. Tickets gibt es hier .)

Bockbierpartynacht in Schwangau

Es ist Starkbierzeit in Bayern. Passend dazu findet am Freitag, 28. März, die Bockbierpartynacht in Schwangau statt. Im Schlossbrauhaus wird ein Bockbierfass angestochen. Ausgeschenkt wird die hauseigene Marke „Linator“, ein Doppelbock.

Dazu spielen die Original Hopfenbläser aus dem Ostallgäu, die mit „böhmisch-mährischer Blasmusik für gute Unterhaltung sorgen“, wie die Veranstalter titeln. Ebenfalls passend zum Bier: Eine Comedy-Gruppe namens „Six Pack“ wird ihre Show zum Besten geben.

Das Schlossbrauhaus Schwangau empfiehlt eine Tischreservierung.

In Schwangau hat die Bockbierzeit begonnen. Das wird am Freitag im Schlossbrauhaus gefeiert.

Im Überblick: Bockbierpartynacht in Schwangau

Ort: Schlossbrauhaus Schwangau (Gipsmühlweg 5)

Zeit: Freitag, 28. März 2025, Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr

Eintritt: Abendkasse 12 Euro, Vorverkauf: 8 Euro ( Hier geht es zur Ticketreservierung .)

Theater Nesselwang: Das perfekte Geheimnis

17 Mal wurde das Stück bereits verfilmt, das am Samstag, 29. März, in der Alpspitzhalle Nesselwang zu sehen sein wird: „Das perfekte Geheimnis“. Wer keinen der Filme gesehen hat: Es geht um sieben Freundinnen und Freunde, die beim Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren und in diesem Zuge beschließen, ihre Smartphones offen auf den Tisch zu legen, sodass jeder und jede alle Nachrichten sehen und hören kann. Selbst Telefonate werden mitgehört. Das ganze endet in einem emotionalen Durcheinander.

Eine Bühnenversion des Stücks ist nun auf Deutschlandtournee und macht auch in Nesselwang Halt. Die Tickets kosten 20 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Schülerinnen und Schüler.

„Das perfekte Geheimnis" wurde 17 Mal verfilmt. In einer Version spielen unter anderem Wotan Wilke Möhring, Elyas M Barek, Jessica Schwarz und Karoline Herfurth mit.

Im Überblick: Das perfekte Geheimnis in Nesselwang

Ort: Alpspitzhalle Nesselwang (Von-Lingg-Straße 30)

Zeit: Samstag, 29. März 2025, 20 bis 22.30 Uhr

Eintritt: 20 Euro, ermäßigt 10 Euro

Sternwarte Ottobeuren: partielle Sonnenfinsternis über dem Allgäu

Eine partielle Sonnenfinsternis steht am Samstag über Europa. Über dem Allgäu wird die Sonne zu circa elf Prozent vom Mond verdeckt sein. Die Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren lädt ein, das Ereignis gemeinsam zu erleben.

Beginn der Verfinsterung ist ungefähr um 11.27 Uhr. Daher öffnet die Sternwarte rechtzeitig um 11 Uhr. Das Maximum der Verfinsterung wird in etwa gegen 12.11 Uhr erreicht sein und um 12.56 Uhr ist die Sonne wieder ganz zu sehen.

Die Volkssternwarte stellt zur sicheren Beobachtung Sonnenfinsternisbrillen zum Leihen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, um Spenden zum Erhalt der Sternwarte wird gebeten.

Eine partielle Sonnenfinsternis wird am Samstag über dem Allgäu zu sehen sein. In der Sternwarte Ottobeuren kann man diese gemeinsam betrachten.

Im Überblick: partielle Sonnenfinsternis in der Sternwarte Ottobeuren

Ort: Volkssternwarte Ottobeuren (Wolferts 40)

Zeit: 11 Uhr

Eintritt: frei, Spende erbeten

