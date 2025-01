Fasching, Wintersport und mehr: Das sind die Veranstaltungshighlights im Februar

Der Februar im Allgäu steht im Zeichen des Faschings - und der Bundestagswahl 2025. Es gibt aber noch mehr lohnenswerte Termine und Veranstaltungen im kommenden Monat in der Region. Das sind unsere Veranstaltungstipps für Februar 2025 im Allgäu:

Ganzer Februar: Faschingsumzüge im Allgäu

2. und 9. Februar: Schlittenrennen im Allgäu

8. Februar: Allgäu Vertical in Bolsterlang

9. Februar: Nordic Day in Oberstdorf

12. Februar: Improvisationstheater mit KI in Kempten

14. Februar: Hündle Fellflitzer in Oberstaufen

21. bis 23. Februar: Snow-Volleyball-Championships in Oberstaufen

22. Februar: Allgäuer Presseball in Kempten

28. Februar: Cometsball in Kempten

Fasching im Allgäu

Die Faschingssaison im Allgäu hat begonnen und endet in diesem Jahr vergleichsweise spät. Rosenmontag fällt dieses Jahr auf den 3. März. Der letzte Tag der Faschingszeit ist somit am Faschingsdienstag am 4. März.

Im Februar finden in der gesamten Region viele Faschingsumzüge, Bälle und Partys statt. Diese Umzüge sollten Faschingsfans im Februar 2025 im Allgäu nicht verpassen:

4. Februar, 13.33 Uhr und 8. Februar, 19 Uhr: Faschingsumzug in Hopferau (Ostallgäu)

16. Februar und 2. März, 13.33 Uhr: Faschingsumzug in Ronsberg (Ostallgäu)

22. Februar, 14 Uhr: Narrensprung in Legau (Unterallgäu)

23. Februar, 13.31 Uhr: Faschingsumzug in Scheidegg (Westallgäu)

27. Februar, 13.59 Uhr: Faschingsumzug in Fischen (Oberallgäu)

27. Februar, 17 Uhr: Faschingsumzug in Kaufbeuren

27. Februar, 15.33 Uhr: Faschingsumzug in Mindelheim (Unterallgäu)

28. Februar, 14.14 Uhr: Buchinger Gaudiwurm (Ostallgäu)

28. Februar, 18 Uhr: Schöllanger Nachtumzug (Oberallgäu)

Unvollständige Aufzählung. Faschingsumzüge im Allgäu im Februar und März können Sie gerne per Mail unter digitalteam@azv.de melden.

Icon Galerie 34 Bilder Rund 1200 Hästräger haben beim zweiten Narrensprung Zunft Burg Hohenegg in Grünenbach (Westallgäu) für Stimmung gesorgt. Hier die Bilder vom Dämmersprung 2025.

Schlittenrennen im Allgäu

Im Februar sind im Allgäu zwei Schlittenrennen geplant: Das Ostrachtaler Hornerschlittenrennen in Vorderhindelang bei Bad Hindelang am Sonntag, 2. Februar, ab 13 Uhr und das Hornerrennen in Sulzberg am Sonntag, 9. Februar, ab 13 Uhr. Bei den beiden traditionellen Veranstaltungen fahren jeweils 60 bis 70 Teams auf speziellen Hornschlitten den Berg hinunter.

Je nach Schneelage und nach Witterungsbedingen können die Rennen jedoch spontan abgesagt werden. Für die beiden Rennen im Februar liegen unserer Redaktion noch keine aktuellen Informationen vor (Stand 29. Januar 2025).

Icon Vergrößern In Zweier-Teams sausen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 600 Meter lange Strecke beim Hornerrennen in Sulzberg hinunter. Foto: Ralf Lienert (Archivbild) Icon Schließen Schließen In Zweier-Teams sausen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 600 Meter lange Strecke beim Hornerrennen in Sulzberg hinunter. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Allgäu Vertical in Bolsterlang

Am Samstag, 8. Februar, rennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Skipiste der Hörnerbahn in Bolsterlang (Kreis Oberallgäu) hoch. Das Allgäu Vertical findet dieses Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Der Start befindet sich an der Talstation der Hörnerbahn, Ziel ist an der Bergstation.

Die Sportlerinnen und Sportler überwinden dabei zu Fuß, mit Schneeschuhen oder Tourenski eine Strecke von 1,7 Kilometern und 581 Höhenmeter. Die Strecke ist mit Fackeln und Strahlern beleuchtet und Stirnlampen sind Pflicht. Es sind noch Startplätze verfügbar.

Icon Vergrößern Zu Fuß, mit Tourenski oder Schneeschuhen stürmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Skipiste hinauf. Foto: Florian Schütz (Archivbild) Icon Schließen Schließen Zu Fuß, mit Tourenski oder Schneeschuhen stürmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Skipiste hinauf. Foto: Florian Schütz (Archivbild)

Nordic Day in Oberstdorf

Wer schon immer einmal Langlaufen, Biathlon, Schneeschuhlaufen und viele weitere Wintersportarten ausprobieren wollte, kann dies am Nordic Day am Sonntag, 9. Februar, im Nordic Zentrum in Oberstdorf tun. Veranstalter sind die Heimatzeitung Allgäuer Anzeigeblatt mit dem Skiclub Oberstdorf.

Interessierte können sich an den Ständen über die verschiedenen Wintersportarten informieren oder Testmaterial ausleihen. Zudem gibt es Aktionen für Kinder wie Skispringen von einer Mini-Schanze, eine Talentiade oder Snow-Tubing.

Beim „Nordic Fun Run“ können die Läuferinnen und Läufer zwischen einer Runde mit 5, 10 oder 15 Kilometern wählen. Beim Zieleinlauf erhalten die Teilnehmer eine Urkunde und eine Medaille.

Improvisationstheater mit KI in Kempten

Unvorhergesehene Szenen ergeben sich beim Improvisationstheater mit der Künstlichen Intelligenz (KI) im Theater in Kempten. Dabei geben die KI und das Publikum die Szenen vor. Das Schauspielduo bestehend aus Sebastian Strehler und Christoph Bangerter steht auf der Bühne und folgt den Anweisungen.

Satiriker Cornelius W. M. Oettle bedient die KI und Murat Parlak untermalt die Improshow musikalisch auf dem Klavier. Für den nächsten Termin am Mittwoch, 12. Februar, ab 20 Uhr sind online noch Karten erhältlich.

Die Show im März ist zwar schon ausgebucht, doch für das Improtheater am Donnerstag, 3. April, um 20 Uhr gibt es noch Tickets.

„Hündle-Fellflitzer“ in Oberstaufen

Der DAV organisiert am Freitag, 14. Februar, das Skitourenrennen „Hündle-Fellflitzer“ in Oberstaufen. Der Startschuss für das Nachtrennen fällt um 18 Uhr an der Talstation der Hündlebahn. Das Ziel befindet sich an der Bergstation. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen eine Strecke von 2,5 Kilometern mit 350 Höhenmetern zurücklegen.

Eine Besonderheit bei dem Rennen: Es gewinnen nicht unbedingt die Schnellsten. Diese werden zwar auch geehrt, für den Hauptpreis gibt es aber eine spezielle Wertung. Alle Laufzeiten werden zusammengerechnet und eine Durchschnittszeit gebildet. Zudem werden alle Teilnehmer in zufällige Zweier-Teams gelost. Das Team mit der besten Annäherung an die Durchschnittszeit gewinnt die Wertung.

Am Nachmittag findet im Bereich der Talstation ab 14 Uhr ein Kids-Camp statt, wo Kinder an die Sportart Skibergsteigen herangeführt werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kinder sicher eine rote Piste befahren können.

Snow-Volleyball-Championships in Oberstaufen

Von Freitag, 21. Februar, bis Sonntag, 23. Februar, werden in Oberstaufen im Oberallgäu die Deutschen Meisterschaften im Snow-Volleyball ausgetragen. Auf dem Center Court im Oberstaufen Park treten an dem Wochenende die besten deutschen Volleyballerinnen und Volleyballer gegeneinander an. Für gute Stimmung auf den Rängen sorgen ein Moderator und DJ. Der Zeitplan:

Freitag, 21. Februar: Snow-Volleyball KidsDay

8.30 bis 11.30 Uhr: Unter Anleitung von Profis trainieren die Kids auf dem Center Court

12.30 bis 17.30 Uhr: Freie Trainingsmöglichkeiten für die Teams

Samstag, 22. Februar: Vorrunden

8 bis 19.15 Uhr: Frauen- und Männer-Teams spielen um den Einzug ins Viertelfinale

Sonntag, 23. Februar: Finaltag

8 Uhr: Viertelfinale Frauen

9.30 Uhr: Viertelfinale Männer

11 Uhr: Halbfinale Frauen

12.30 Uhr: Halbfinale Männer

Danach: Auftritt der Tanzgruppe FamZ Dancer

14 Uhr: Spiel um Platz 3 der Frauen

14.45 Uhr: Spiel um Platz 3 der Männer

15.30 Uhr: Finale der Frauen

Danach: Auftritt der Tanzgruppe FamZ Dancer

16.15 Uhr: Finale der Männer

Anschließend: Siegerehrung

Alle Zeitangaben ohne Gewähr.

Allgäuer Presseball in Kempten

Der Allgäuer Presseball in der Big Box in Kempten ist das große Gesellschaftsereignis in der Region. Die Benefizveranstaltung zugunsten der Kartei der Not wird jedes Jahr von der Allgäuer Zeitung organisiert und fällt dieses Jahr auf Samstag, 22. Februar. Der Einlass über den roten Teppich beginnt um 17.30 Uhr. Das Drei-Gänge-Menü wird ab 18.30 Uhr serviert und um 20 Uhr wird der Ball anschließend offiziell eröffnet.

Auch 2025 tritt wieder die Steinbach Big Band auf. Der musikalische Stargast ist die Abba-Coverband „Swede Sensation“. Wer erst zu deren Auftritt kommen möchte, kann das mit den speziellen Laufkarten tun. Einlass für Laufkarten-Besitzer ist ab 22.45 Uhr. Auf der Aftershowparty in der Kultbox legt DJ Chef Curry auf.

Icon Galerie 188 Bilder Roter Teppich, elegante Outfits und allerlei Prominenz: Der Allgäuer Presseball ist eines der gesellschaftlichen Highlights 2024. Bilder aus dem Ballsaal.

Cometsball in Kempten

Der Cometsball in Kempten ist nach Angaben des Veranstalters die größte Faschingsparty im Allgäu. Diese findet am Freitag, 28. Februar, ab 20 Uhr in der Big Box Allgäu statt. Der Hauptact ist Schlagersänger Julian Sommer, der im Jahr 2022 mit dem Malle-Partyhit „Dicht im Flieger“ den Durchbruch schaffte. Das ist der Zeitplan in der Big Box:

20 Uhr: DJ Chris Mega

22.30 Uhr: Honk

23.15 Uhr: Julian Sommer

0 bis 3 Uhr: DJ Chef Curry

In der Kultbox spielen von 21.30 Uhr bis 4 Uhr die Allgäuer Partyband „Die Lamas“ und DJ Twenty B.

Icon Galerie 72 Bilder Schatzi schenk mir ein Foto: 4000 Maskierte feiern mit Mickie Krause und den Lamas.

Mehr Veranstaltungen im Allgäu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.