Perfekt für das Wochenende: Das sind fünf der schönsten Winter-Ausflüge im Allgäu

Winterwunderland Allgäu: In der Region, vor allem im südlichen Allgäu, kann man im Winter ideal Urlaub machen. Für Sport-Fans ist allerhand geboten, aber auch alle, die es ruhiger angehen lassen wollen, kommen hier auf ihre Kosten. Fünf Tipps für eine Urlaubswoche im Winter im Allgäu.

Für einen gemütlichen Start bietet sich eine Winterwanderung an, beispielsweise ins denkmalgeschützte Dorf Gerstruben nahe Oberstdorf. Auf dem Weg zu dem komplett denkmalgeschützten Dorf kann man die romantische Winterlandschaft genießen und sich dann ein Bild davon machen, wie die Menschen vor über hundert Jahren im Winter im historischen Dorf gelebt haben. Start ist an der Mühlenbrücke in Oberstdorf, von dort geht es zunächst nach Dietersberg und dann nach Gerstruben. Im letzten Teil wird es steiler, sodass man selbst bei winterlichen Temperaturen ins Schwitzen kommt.

Tipp der Gemeinde Oberstdorf: „Rätselliebhaber sollten sich die Südseite des Jagdhauses (erstes Gebäude auf der rechten Seite) etwas genauer anschauen.“ Ob der Weg geöffnet ist, erfährt man tagesaktuell hier.

Ein Besuch bei den Königsschlössern: Neuschwanstein und Hohenschwangau im Winter

Für den Dienstag eignet sich ein Besuch bei den Königsschlössern. Neuschwanstein und Hohenschwangau sind zwar immer beliebte Ausflugsziele, aber dienstags und donnerstags ist meist etwas weniger los. Für Geschichtsinteressierte eignen sich die Führungen, alle, die vor allem den Blick auf die Schlösser vor winterlicher Kulisse genießen wollen, können auch lediglich zur Marienbrücke laufen. Was die Tickets für die Königsschlösser aktuell kosten, erfahren Sie hier.

Romantischer geht es kaum: das verschneite Schloss Neuschwanstein vor winterlicher Kulisse.

Wer den Blick auf die Schlösser lieber etwas abseits des Trubels genießen und sich außerdem an der frischen Luft bewegen möchte, kann um den Schwansee spazieren. Dieser ist im Winter oft komplett zugefroren und bietet mit den Schlössern im Hintergrund auch ein wunderschönes Motiv für Fotos.

Winter-Ausflug im Allgäu in die Breitachklamm

Ebenfalls besonders im Winter einen Ausflug und ein Foto wert ist die Breitachklamm: Die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas fasziniert im Winter mit riesigen Eiszapfen. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung gehören zu einem Ausflug in die Schlucht, in der es durchaus auch mal ein wenig nass und rutschig sein kann. Ob die Breitachklamm geöffnet ist, erfährt man tagesaktuell auf der Website.

Die Breitachklamm ist auch im Winter einen Ausflug wert.

Skywalk in Scheidegg: Das kann man im Winter hier unternehmen

Während man bei der Breitachklamm ab und an das Gefühl hat, „unter der Erde“ zu laufen, geht es am nächsten Tag hoch hinaus: Der Skywalk in Scheidegg im Westallgäu bietet allen die Gelegenheit, das winterliche Allgäu von oben zu bestaunen und die Aussicht zu genießen. Bei gutem Wetter sieht man vom Baumwipfelpfad bis zum Bodensee und in die Schweiz. Dieser Ausflug ist ideal für alle, die das Panorama genießen wollen, aber nicht viel aufsteigen können oder wollen: Denn der Skywalk ist barrierefrei. Vor Ort gibt es außerdem einen Spielplatz, einen Streichelzoo und weitere Aktivitäten, die sich vor allem für Kinder eignen.

Das Skywalk Allgäu in Scheidegg ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Nachtrodeln an den Stinesser Liften in Fischen

Actionreich wird es am Freitag: Im Allgäu kann man neben den klassischen Wintersportarten - Ski, Snowboard, Langlauf - auch zahlreiche Alternativen ausprobieren. Etwa im NTC Funpark nahe des Nebelhorns: Hier kann man Skibockerl, Snowbike, Zipfelbob und noch mehr fahren. Wer den Tag lieber entspannt verbringen will und abends etwas Rasantes machen möchte, kann an die Stinesser Lifte in Fischen (Oberallgäu) fahren: Hier gibt es jeden Freitag - wenn das Wetter passt - von 17.30 bis 20 Uhr Nacht-Rodeln.

Wer lieber tagsüber rodeln geht, findet im Allgäu auch einige Rodelbahnen - darunter auch eine der längsten Naturrodelbahnen Deutschlands.