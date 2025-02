Markt will einen Sanierungsstau vermeiden

Die Zahl der Hallenbäder im Füssen Land ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen: Nach Lechbruck und Füssen machte auch die Gemeinde Pfronten ihr Alpenbad vor eineinhalb Jahren zu. Ob und wann ein neues gebaut wird, ist nach wie vor genauso ungewiss wie der Bau eines Lehrschwimmbeckens durch den Zweckverband Allgäuer Land. Damit bleibt das Alpspitz-Bade-Center (ABC) in Nesselwang neben der Therme in Schwangau das letzte noch verbleibende Hallenbad in der Region, ohne das für viele Schulen und Vereine ein Schwimmunterricht nicht mehr möglich wäre. Doch wie steht es um die mittlerweile auch schon 26 Jahre alte Einrichtung?

ABC-Badecenter in Nesselwang im Allgäu verzeichnet fünf Millionen Besucher

Rund fünf Millionen Menschen haben das ABC-Bad im Badeseeweg seit seiner Eröffnung im Jahr 1998 besucht. Damit ist die Einrichtung ein echter Publikumsmagnet in der kleinen Marktgemeinde. Im vergangenen Jahr konnte laut Bürgermeister Pirmin Joas mit etwa 220.000 Besuchern sogar das Niveau von vor der Corona-Krise übertroffen werden. Das lag auch daran, dass wegen der Schließung des Pfrontener Alpenbads bis zu 5000 Besucher mehr – vor allem von Schulen und Vereinen – das Bad nutzten.

„Wir erarbeiten derzeit eine grundsätzliche Neuaufstellung in Sachen Energieverbräuche im ABC.“ Andrè Weißenburger, Geschäftsführer des Badecenters

Bürgermeister Pirmin Joas weiß daher um die enorme Bedeutung des Bades nicht nur für Einheimische und Gästen, sondern auch für die Schulen und Schwimmvereine der Region. Um die Einrichtung in Schuss zu halten, werde beständig Geld in das Bad gesteckt. „Wir möchten fortlaufend investieren, damit es zu keinem Sanierungsstau kommt“, erläutert er. Das liegt auch dem Marktgemeinderat am Herzen. Bei Geschäftsführer André Weißenburger rennt der Rathauschef damit offene Türen ein. „Die Substanz des ABC ist sehr gut“, teilte der auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Durch ständige Instandhaltungsmaßnahmen wird außerdem die Anlage ständig auf Stand gehalten.“ Deswegen sehe man dem Bad sein Alter auch nicht an.

Sauna-Gastronomie im Alpspitz-Badecenter in Nesselwang im Allgäu wird modernisiert

Damit das auch weiterhin so bleibt, sind für heuer erneut Modernisierungsmaßnahmen geplant. „Wir würden gerne in diesem Jahr die Aufenthaltsflächen vor allem im Gastrobereich der Sauna umbauen“, macht Geschäftsführer Weißenburger deutlich. Zudem sei die Weiterentwicklung und Neugestaltung der Gastronomie als Ganzes in den nächsten Jahren geplant. Im Zuge der strategischen Entwicklung werde sich darüber hinaus künftig auch im Saunabereich das ein oder andere ändern, so der Geschäftsführer weiter. „Die Investitionen bauen im Grunde aufeinander auf und sind in eine Masterplanung eingebettet.“ Angaben zu möglichen Kosten könne er derzeit aber noch keine machen.

Technik im Alpspitz-Badecenter in Nesselwang im Allgäu steht auf dem Prüfstand

Doch nicht nur in die Attraktivierung der Anlage soll in Zukunft investiert werden, sondern auch in den Erhalt der Technik und baulichen Infrastruktur. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf dem Energieverbrauch der Einrichtung, der naturgemäß hoch ist und die Kosten in die Höhe treibt. Das könnte sich jedoch bald ändern. „Wir erarbeiten derzeit eine grundsätzliche Neuaufstellung in Sachen Energieverbräuche im ABC“, verrät Geschäftsführer Weißenburger. Dabei gehe es einerseits um die Frage, wie das Badecenter in den kommenden Jahren mit Energie, Strom und Wärme versorgt werden wird. Auf der anderen Seite werde nach Wegen gesucht, so viel Energie wie möglich einzusparen. Dabei werde man von Fachunternehmen begleitet. „Jede einzelne Maßnahme wird geprüft auf ökologische und ökonomische Werthaftigkeit“, so Weißenburger.

Einig sind sich Weißenburger und Bürgermeister Joas auch darin, dass das Badecenter – auch durch die Schließung des Alpenbads - mittlerweile an seine Kapazitätsgrenzen stößt. „Wir haben gerade nach der Schließung des Pfrontener Schwimmbades alles versucht, um die Bürgerinnen und Bürger, vor allem aber die Jugendlichen und Kinder, die von der Schließung besonders betroffen waren und sind, zu unterstützen“, erklärt Weißenburger. Noch mehr könne man aber nicht tun. „Was die Kapazitäten für Gruppen, Vereine und Schulen anbelangt, so sind wir mit dem ABC tatsächlich mittlerweile an der maximalen Auslastung“, betont der Geschäftsführer.