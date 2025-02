Kommentar: Obermaiselstein in einer heiklen Lage - was kann das Alpinium ersetzen?

Obermaiselstein hat sich selbst mit dem klaren Ergebnis des Bürgerentscheids vor schwierige Aufgaben gestellt. Wenn die Gemeinde dem Alpinium nach dem Willen der Wähler kein Grundstück verkaufen darf, schmeißt Obermaiselsein das Alpinium de facto langfristig raus. Das liegt sicher mit am Eiertanz, den Ministerpräsident Markus Söder von Anfang an mit diesem Umwelt-Kompetenzzentrum vollführt hat. Nach dem Aus für die Skischaukel am Riedberger Horn hat er zwar Geld in die beiden betroffenen Orte geblasen - ohne aber von Anfang an schlüssig klarzumachen, wofür. Das war ein Fehler, unter dem das Alpinium bis heute leidet. Inzwischen hat es einen klaren Auftrag und erste konkrete Angebote. Vor allem aber steht es in den Startlöchern, um Obermaiselstein und Balderschwang viel mehr Infrastruktur und Geld für naturnahen Tourismus zu liefern. Doch das kommt bei den Menschen zumindest in Obermaiselstein nicht mehr an. So beurteilen die Akteure den Bürgerentscheid.

Fraglich ist, ob sich das Dorf ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl mit seinen gewählten Vertretern wieder zusammenrauft. Denn der Bürgerentscheid ist eine deutliche Niederlage für Bürgermeister Frank Fischer und den Gemeinderat, die intensiv für einen Verkauf geworben haben.

Historische Alte Schmiede - was kommt ins Heimatmuseum?

Unklar ist letztlich auch, wie es mit der denkmalgeschützte Alte Schmiede weitergeht. Allein mit Kuhschellen und alter Volkskunst lockt man heutzutage niemanden mehr vom Sofa und schon gar keine Gäste an. Gelingt es dem Ort, auch ohne Geld des Freistaats eine pfiffige Ausstellung zu konzipieren und Leben in die Alte Schmiede zu bringen? Daran müssen sich die 494 Befürworter des Bürgerentscheids jetzt messen lassen.