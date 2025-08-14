Icon Menü
Allgäuer Maislabyrinth – ein besonderes Ausflugsziel für die Sommerferien bei Kempten

Sommerliches Ausflugsziel

Das ist das wohl bekannteste Maislabyrinth im Allgäu

Durch ein großes Maisfeld irren und den Ausgang suchen: Maislabyrinthe sind ein besonderes Ausflugsziel für die Ferien. Hier stellen wir eines im Allgäu vor.
Von Michelle Aus dem Bruch
    • |
    • |
    • |
    Im Allgäuer Maislabyrinth bei Kempten gilt es, gemeinsam den Ausgang zu finden.
    Im Allgäuer Maislabyrinth bei Kempten gilt es, gemeinsam den Ausgang zu finden. Foto: Julia Geppert (Archivbild)

    Es ist endlich wieder sommerlich warm im Allgäu. Perfekt für einen Ferienausflug unter freiem Himmel. Neben Seen, Wandermöglichkeiten und Freilichtmuseen gibt es bei Kempten auch ein ganz besonderes Ausflugsziel im Sommer: das Allgäuer Maislabyrinth.

    Besonderes Ausflugsziel im Sommer: Das Maislabyrinth bei Kempten

    Es befindet sich in Leupolz, einem Ortsteil von Kempten, der zwischen der kreisfreien Stadt und der Gemeinde Betzigau (Kreis Oberallgäu) liegt. Die Besucherinnen und Besucher versuchen, in dem Labyrinth mit bis zu drei Meter hohen Pflanzen den Ausgang zu finden.

    Das Labyrinth hat seit Juli wieder geöffnet und kann bis zur Erntezeit Ende September bis Anfang Oktober besucht werden.

    Der Eintritt in das Maislabyrinth kostet drei Euro pro Person und sechs Euro für eine Familie. Am Eingang des Labyrinths steht eine Kassenbox, in der der Eintritt eingeworfen werden muss.

    Das Allgäuer Maislabyrinth haben die Allgäuer Milchbrüder auf ihrem Gelände angelegt. Vor Ort gibt es Parkplätze und einen Milchautomaten, wo man auch Softeis kaufen kann. Gegenüber vom Maislabyrinth befindet sich eine Wiese mit Sitzmöglichkeiten.

    Das ist das Allgäuer Maislabyrinth

    • Adresse: Lenzfrieder Str. 102, 87437 Kempten
    • Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 21 Uhr
    • Preise: 3 Euro pro Person, 6 Euro für eine Familie

    Ein weiteres Maislabyrinth im Allgäu gibt es auf dem Hammerhof in Lindau (Kemptener Straße 105). Das Allgäu Labyrinth in Baisweil im Ostallgäu macht dieses Jahr Pause, heißt es auf der Webseite.

    Mehr Nachrichten aus Kempten und der Umgebung lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu

