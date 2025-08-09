Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Dieses beliebte Freizeitbad im Allgäu ist jetzt nach längerer Pause wieder geöffnet

Nach längerer Pause

In diesem beliebten Freizeitbad im Allgäu kann man jetzt (fast) wieder uneingeschränkt planschen

Die Ferien in Bayern haben begonnen und was unternimmt man da? Natürlich baden – bei gutem Wetter draußen, bei Regen drinnen. Hier geht das jetzt wieder.
Von Michelle Aus dem Bruch
    • |
    • |
    • |
    Nach langer Schließung: Ein beliebtes Freizeitbad im Allgäu hat jetzt (fast) uneingeschränkt wieder geöffnet.
    Nach langer Schließung: Ein beliebtes Freizeitbad im Allgäu hat jetzt (fast) uneingeschränkt wieder geöffnet. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

    Gute Nachrichten für Urlauber und Familien aus dem Allgäu: Zum Start in die bayerischen Sommerferien hat ein beliebtes Hallenbad in der Region jetzt wieder geöffnet. Ein paar kleinere Einschränkungen gibt es aber noch.

    Cambomare Kempten öffnet Badewelt wieder

    Die Rede ist vom Cambomare in Kempten. In dem Freizeitbad wird derzeit die Gastronomie-Einheit im ersten Stock der Badewelt umgebaut. Wegen der Umbaumaßnahmen wurde die Revision verlängert. Statt wie üblich zwei Wochen hatte das beliebte Hallenbad in Kempten über einen Monat lang geschlossen.

    In der Zeit waren die Saunawelt und das Freibad (bei gutem Wetter) aber weiterhin geöffnet. Seit Dienstag, 5. August, können Badegäste auch drinnen wieder plantschen und schwimmen.

    Cambomare Kempten: Einschränkungen in der Gastronomie

    Da der Umbau der Badewelt-Gastronomie noch nicht beendet ist, gibt es für Badegäste ersatzweise ein kleines Bistro auf dem Dach der Sprudelgrotte. Dieses öffnet von 11 bis 19 Uhr. Ab Herbst 2025 steht dann das neue Bistro zur Verfügung. Der „Hoigarta“ in der Saunawelt empfängt von 12.30 bis 19.30 Uhr Gäste.

    Diese Visualisierung zeigt, wie der neue Gastronomiebereich in der Indoor-Badewelt des Cambomare aussehen soll.
    Diese Visualisierung zeigt, wie der neue Gastronomiebereich in der Indoor-Badewelt des Cambomare aussehen soll. Foto: Kuhn | Stachel | Uhlig Architekten Part mbB

    Die Badewelt im Cambomare in Kempten öffnet von Dienstag bis Sonntag (auch an Feiertagen und in den Ferien) jeweils von 10 bis 21 Uhr, die Saunawelt ist dienstags bis sonntags von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Am Montag ist Ruhetag.

    Das Freibad öffnet bei gutem Wetter täglich von 11 bis 19 Uhr sowie von 7 bis 8 Uhr für Sportschwimmer. Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und Belegungstendenzen finden Sie auf der Webseite des Cambomare.

    Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden