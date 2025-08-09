In diesem beliebten Freizeitbad im Allgäu kann man jetzt (fast) wieder uneingeschränkt planschen

Gute Nachrichten für Urlauber und Familien aus dem Allgäu: Zum Start in die bayerischen Sommerferien hat ein beliebtes Hallenbad in der Region jetzt wieder geöffnet. Ein paar kleinere Einschränkungen gibt es aber noch.

Cambomare Kempten öffnet Badewelt wieder

Die Rede ist vom Cambomare in Kempten. In dem Freizeitbad wird derzeit die Gastronomie-Einheit im ersten Stock der Badewelt umgebaut. Wegen der Umbaumaßnahmen wurde die Revision verlängert. Statt wie üblich zwei Wochen hatte das beliebte Hallenbad in Kempten über einen Monat lang geschlossen.

In der Zeit waren die Saunawelt und das Freibad (bei gutem Wetter) aber weiterhin geöffnet. Seit Dienstag, 5. August, können Badegäste auch drinnen wieder plantschen und schwimmen.

Cambomare Kempten: Einschränkungen in der Gastronomie

Da der Umbau der Badewelt-Gastronomie noch nicht beendet ist, gibt es für Badegäste ersatzweise ein kleines Bistro auf dem Dach der Sprudelgrotte. Dieses öffnet von 11 bis 19 Uhr. Ab Herbst 2025 steht dann das neue Bistro zur Verfügung. Der „Hoigarta“ in der Saunawelt empfängt von 12.30 bis 19.30 Uhr Gäste.

Diese Visualisierung zeigt, wie der neue Gastronomiebereich in der Indoor-Badewelt des Cambomare aussehen soll.

Die Badewelt im Cambomare in Kempten öffnet von Dienstag bis Sonntag (auch an Feiertagen und in den Ferien) jeweils von 10 bis 21 Uhr, die Saunawelt ist dienstags bis sonntags von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Am Montag ist Ruhetag.

Das Freibad öffnet bei gutem Wetter täglich von 11 bis 19 Uhr sowie von 7 bis 8 Uhr für Sportschwimmer. Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und Belegungstendenzen finden Sie auf der Webseite des Cambomare.

