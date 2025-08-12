Circus Krone macht auf seiner Deutschland-Tournee auch im Allgäu Halt

Circus Krone kommt ins Allgäu: Von Donnerstag, 21. August, bis Sonntag, 24. August, gastiert der Zirkus aus München in Kempten. Das teilt die Stadt Kempten mit. Die Vorstellungen der „Farbenspiel – Gold Edition“ gibt es in Kempten täglich um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr zu sehen.

Freigelände der Allgäuhalle in Kempten ab Montag gesperrt

Das Zirkus-Gelände befindet sich auf dem Freigelände der Allgäuhalle in der Kotterner Straße. Für die Anreise und den Aufbau des Circus Krone ist das gesamte Freigelände der Allgäuhalle einschließlich aller Parkplätze ab Montag, 18. August, 6 Uhr gesperrt. Die Stadt gibt das Gelände nach dem Abbau und der Abreise des Circus ab Dienstag, 26. August, wieder frei.

Tournee „Farbenspiel – Gold Edition“ des Circus Krone

Karten für die Zirkusvorstellungen in Kempten kosten je nach Sitzplatz-Kategorie zwischen 20 und 61,50 Euro. Tickets sind hier online erhältlich. Kempten ist der einzige Stopp im Allgäu, den der Circus Krone auf seiner „Farbenspiel“-Tour macht. Weitere Halte der Tournee sind:

Weilheim/Oberbayern: ab 13. August

Konstanz: ab 28. August

Heidenheim an der Brenz: ab 10. September

Pfarrkirchen: ab 25. September

Wunsiedel: ab 2. Oktober

Kronach: ab 8. Oktober

Bayreuth: ab 15. Oktober

Amberg: ab 22. Oktober

Regensburg: ab 29. Oktober

