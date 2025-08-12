Allgäuer Unternehmen bedroht: Polizei fasst Verdächtigen in Kempten

Am Dienstagvormittag hat die Polizei erfahren, dass ein Unternehmen aus der Region schriftlich bedroht wurde. Laut Polizei kamen die Beamten einem Tatverdächtigen nach kurzen Ermittlungen auf die Spur.
Polizei nimmt Kemptener in Gewahrsam
Unter Verdacht steht ein 26-jähriger Kemptener. Im Rahmen der Fahndung trafen die Einsatzkräfte den Mann in der Nähe seiner Wohnanschrift an. Er war laut Polizei mit einem Messer bewaffnet. Die Beamten nahmen den Verdächtigen in Gewahrsam.
Aufgrund seines psychischen Zustandes brachten sie ihn nach den „polizeilichen Maßnahmen“ in eine Fachklinik. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu
- Einwohner: 72.288 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Thomas Kiechle (CSU)
- Lage: 674 Meter ü. NHN
- Fläche: 63,3 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kempten: Hochschule Kempten (FH), Basilika St. Lorenz, Fürstäbtliche Residenz Kempten mit Hofgarten und Orangerie, Archäologischer Park Cambodunum mit Überresten aus der Römerzeit, Forum Allgäu
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kempten: Allgäuer Festwoche, Kemptener Jazzfrühling, Tag der Musik, Classix Kammermusikfestival, Open-Air-Konzerte auf dem Hildegard-Platz, Campus Open Air, Silvesterlauf, Kunstnacht, Tanzherbst
- Homepage: www.kempten.de
