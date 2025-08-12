Allgäuer Unternehmen bedroht: Polizei fasst Verdächtigen in Kempten

Am Dienstagvormittag hat die Polizei erfahren, dass ein Unternehmen aus der Region schriftlich bedroht wurde. Laut Polizei kamen die Beamten einem Tatverdächtigen nach kurzen Ermittlungen auf die Spur.

Polizei nimmt Kemptener in Gewahrsam

Unter Verdacht steht ein 26-jähriger Kemptener. Im Rahmen der Fahndung trafen die Einsatzkräfte den Mann in der Nähe seiner Wohnanschrift an. Er war laut Polizei mit einem Messer bewaffnet. Die Beamten nahmen den Verdächtigen in Gewahrsam.

Aufgrund seines psychischen Zustandes brachten sie ihn nach den „polizeilichen Maßnahmen“ in eine Fachklinik. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

