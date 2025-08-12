Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Kempten: Mann soll Unternehmen bedroht haben – Polizei fasst Verdächtigen

Mit Messer bewaffnet

Allgäuer Unternehmen bedroht: Polizei fasst Verdächtigen in Kempten

Nach einem Drohschreiben gegen ein Allgäuer Unternehmen hat die Polizei einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Kemptener steht unter Verdacht, ein Unternehmen aus der Region bedroht zu haben.
    Ein Kemptener steht unter Verdacht, ein Unternehmen aus der Region bedroht zu haben. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstagvormittag hat die Polizei erfahren, dass ein Unternehmen aus der Region schriftlich bedroht wurde. Laut Polizei kamen die Beamten einem Tatverdächtigen nach kurzen Ermittlungen auf die Spur.

    Polizei nimmt Kemptener in Gewahrsam

    Unter Verdacht steht ein 26-jähriger Kemptener. Im Rahmen der Fahndung trafen die Einsatzkräfte den Mann in der Nähe seiner Wohnanschrift an. Er war laut Polizei mit einem Messer bewaffnet. Die Beamten nahmen den Verdächtigen in Gewahrsam.

    Aufgrund seines psychischen Zustandes brachten sie ihn nach den „polizeilichen Maßnahmen“ in eine Fachklinik. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

    Mehr Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden