Einer der beliebtesten Höhepunkte der Allgäuer Festwoche findet 2025 zum Schluss statt

Das Beste ganz zum Schluss? Das Lichterfest auf der Allgäuer Festwoche in Kempten ist einer der Höhepunkte, auf den viele Besucher auch 2025 hinfiebern. Anders als im vergangenen Jahr wird es aber an einem anderen Termin stattfinden.

2025 steigt das beliebte Lichterfest in Kempten erst am letzten Festwochen-Abend am Sonntag, 17. August. Gleich bleibt die Stelle: Wie im Vorjahr ist der Hildegardplatz direkt vor der Basilika St. Lorenz Austragungsort des Lichterfests.

Anstelle des bisherigen Programmpunkts am Familientag unter der Woche erstrahlt das Lichterfest nun als großer Abschlussabend am letzten Festwochen-Sonntag. Das kostenlose Highlight kombiniert nach Einbruch der Dämmerung tausende Kerzen und Lichtbecher, Live‑Musik und ein Feuerwerk – und verspricht ein atmosphärisches Finale unter freiem Himmel.

Darum findet das beliebte Lichterfest in Kempten 2025 erst am letzten Festwochen-Tag statt

Bereits 2024 fand das Lichterfest anders als zuvor nicht auf dem Festwochen-Gelände im Stadtpark, sondern auf dem Hildegardplatz statt - und sorgte für eine magische Atmosphäre im Herzen Kemptens. Bei den Gästen kam die Neuerung gut an. Etwas anders war die Stimmung bei den Gastronomen. Viele Besucherinnen und Besucher des Lichterfests waren vergangenes Jahr nach dem Lichterfest nicht mehr aufs Festgelände zurückgegangen, was Einbußen zur Folge hatte.

Weil der zweite Festwochen-Sonntag abends ohnehin nicht mehr stark besucht ist, kommen die Veranstalter den Wirten mit dem neuen Termin des Lichterfests 2025 in Kempten entgegen.

Lichterfest Kempten 2025: Datum und Uhrzeit

So bildet das Lichterfest 2025 diesmal den funkelnden Abschluss der 74. Allgäuer Festwoche 2025 - bei kostenlosem Eintritt.

Ort & Zeit: Hildegardplatz, 17. August 2025, ab ca. 19.30 Uhr.

Highlights: bei Dämmerung tausende Kerzen und Lichtbecher, Feuerwerk, Musik.

Zugang: kostenlos & öffentlich, ohne Eintritt.

Atmosphäre: Basilika im Hintergrund, zentrale Lage.

Tausende werden am letzten Festwochen-Sonntag demnach erneut die leuchtende Atmosphäre am Fuße der Basilika St. Lorenz genießen können. Sehen Sie hier die besten Eindrücke in unserer Bildergalerie vom Lichterfest der Festwoche Kempten 2024.

