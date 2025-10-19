Nach einem Unfall in Memmingen: Männer tragen ein Auto weg

Zu sportlicher Höchstleistung liefen Anwohner und Zeugen nach einem Verkehrsunfall in der Rügenstraße in Memmingen auf. Wie die Polizei berichtet, war eine 60-Jährige zunächst nach links von ihrer Fahrspur abgekommen, kollidierte dann seitlich mit dem Auto einer entgegenkommenden 83-jährigen Fahrerin, der es nicht mehr gelang auszuweichen.

Unfall in Memmingen: Männer tragen Auto weg

Bei dem Unfall wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin so stark beschädigt, dass es nicht mehr manövrierfähig war. Da der Kleinwagen unter anderem die Strecke des Linienbusverkehrs blockierte, musste eine schnelle Lösung her, berichtet die Polizei am Sonntag. Kurzum entschieden sich einige starke Männer, das Auto einfach zur Seite zu tragen, was zur Verwunderung der anwesenden Passanten und der Polizei sofort gelang. „Die Polizei bedankt sich für den Muskeleinsatz“, heißt es im Polizeibericht.

Kuriose Polizeimeldungen aus dem Allgäu

Im Allgäu kommt es immer wieder zu kuriosen Vorfällen, bei denen die Polizei involviert ist. In Memmingen mussten die Beamtinnen und Beamten vor wenigen Wochen einer Schwanenfamilie Geleit durch die Innenstadt geben.

In einer Berghütte kam es zu einem Rettungseinsatz, weil ein Mann aus seinem Bett gefallen war.

Ebenfalls kurios: In einer Allgäuer Tankstelle hat ein Mann eine Angestellte mit einer Schweinshaxe beworfen und dabei verletzt.

