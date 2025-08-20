Polizei und Zoll greifen acht Männer in Memmingen auf, die illegal beschäftigt waren

Grenzpolizei und Zoll haben mehrere Geschäftsräume zweier Unternehmen in Memmingen und im Landkreis Neu-Ulm durchsucht. Dabei griffen die Beamten Georgier auf, die seit mehreren Wochen für eine Firma unerlaubt tätig waren.

Die beiden Unternehmen stehen nach Angaben der Polizei in Verdacht, Menschen illegal zu beschäftigen. Deswegen durchsuchten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Memmingen zusammen mit Einsatzkräften des Zolls am Montag, 18.8.2025, mehrere Geschäftsräume.

Polizei kontrolliert Usbeken in Memmingen: Hinweise auf illegale Arbeit

Anlass der Aktion waren Erkenntnisse der Grenzpolizei und Prüfungen des Hauptzollamts Augsburg. Die Memminger Grenzpolizeiinspektion hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mehrmals Usbeken im Stadtgebiet und dem Memminger Umland kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten konkrete Hinweise auf illegale Arbeit.

Hierbei kristallisierte sich ein Unternehmen heraus, das die Usbeken offenbar ohne Arbeitserlaubnis für sich arbeiten ließ. Im Rahmen der Aktion am Montag, 18.8.2025, nahmen Zoll und Grenzpolizei dieses Unternehmen und eine weitere Firma genauer unter die Lupe.

Bei Durchsuchung acht Georgier entdeckt, die illegal beschäftigt waren

Und so griffen die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung der Geschäftsräume acht Georgier auf. Sie waren offenbar seit mehreren Wochen für das Unternehmen unerlaubt tätig. Darüber hinaus fanden die Ermittler bei den Männern im Alter zwischen 21 und 46 Jahren drei gefälschte litauische Identitätskarten.

Die Männer wurden daraufhin wegen unerlaubten Aufenthalts angezeigt und aufgefordert, Deutschland umgehend zu verlassen. Der Zoll untersucht nun, welche Rolle die Unternehmen gespielt haben und welche Folgen das für sie hat.

