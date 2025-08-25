Icon Menü
Schlägerei vor Memminger Supermarkt in der Bahnhofstraße – Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf

Opfer und Täter nach Schlägerei auf Memminger Supermarktparkplatz verschwunden

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Memmingen haben zwei Täter einen Mann zusammengeschlagen. Die Polizei hat jetzt Ermittlungen aufgenommen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Memmingen haben zwei Männer einen weiteren Mann zusammengeschlagen.
    In Memmingen haben zwei Männer einen weiteren Mann zusammengeschlagen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Zwei unbekannte Männer haben einen ebenfalls unbekannten Mann am Freitagabend auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Memmingen zusammengeschlagen. Die Polizei sucht nun nach den Tätern und dem Opfer.

    Gewalttat auf Edeka-Parkplatz in Bahnhofstraße in Memmingen

    Laut der Polizei hatten die beiden Täter gegen 21 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz auf ihr Opfer eingeschlagen und eingetreten. Als eine Anwohnerin die Täter darüber informierte, dass sie die Polizei verständigt habe, ergriffen die beiden Angreifer die Flucht in Richtung des nahegelegenen Reichshain-Parks.

    Opfer und Täter nach Körperverletzung in Memmingen verschwunden

    Mehrere Streifen, die am Tatort eintrafen, konnten jedoch weder die Täter noch das bislang unbekannte Opfer antreffen. Eine Suche nach den Männern verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Täter und Opfer werden wie folgt beschrieben.

    • Opfer: Etwa 25 Jahre alt
    • Täter 1: schlanke Statur, kurze dunkle Haare und etwa 170 Zentimeter groß. Er trug eine blaue Jeans und ein schwarzes Oberteil.
    • Täter 2: Fuhr mit einem Fahrrad davon

    Zeugen und das Opfer der Attacke sollen sich bei der Polizeiinspektion Memmingen melden. Die Telefonnummer lautet 08331/100-0.

