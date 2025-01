Mehr als nur Ski-WM: Das ist der Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm in Österreich

Im Februar kommen tausende Menschen nach Saalbach-Hinterglemm: Die Alpine Ski-WM 2025 beginnt. Gerade für Sport-Fans ist der Name der Gemeinde deshalb ein Begriff. Doch der kleine Ort in den österreichischen Alpen ist auch abseits der Weltmeisterschaft ein beliebtes Urlaubsziel - und das nicht nur für Wintersportler.

Das ist Saalbach-Hinterglemm in Österreich

Saalbach-Hinterglemm liegt im Bundesland Salzburg und im Gebiet der Kitzbüheler Alpen. Rund um die Gemeinde befinden sich die Gipfel des Spielberghornes (2044 Meter), des Hochkogels (2249 Meter) und des Schattberg (2004 Meter).

Der Schattberg gilt als Hausberg von Saalbach-Hinterglemm. Foto: IMAGO / Martin Erdniss

Die Gemeinde umfasst die beiden Ortschaften Hinterglemm mit 1062 Einwohnern und Saalbach mit 1849 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2024). Der nächstgelegene, größere Ort ist das etwa zehn Kilometer entfernte Viehhofen.

Vom Bauerndorf zum Touri-Magnet: Geschichte von Saalbach-Hinterglemm

Die Besiedlung des heutigen Gemeindegebietes lässt sich bis ins Jahr 1222 zurückdatieren. Ab 1898 begann sich das kleine Berg- und Bauerndorf zu verändern: Der aufkommende Skisport verwandelte eine der ärmsten Gegenden Österreichs nach und nach zu einem Touristenmagneten. Der Wintersport brachte nicht nur Besucher in die Gemeinde, sondern auch wirtschaftlichen Aufschwung.

In den folgenden Jahrzehnten werden Sessellifte, Schlepplifte und Seilbahnen gebaut, um das Skigebiet zu erweitern und immer mehr Wintersportler anzulocken. 1991 durfte der Urlaubsort erstmals die Alpine Ski-WM veranstalten - sie ging wegen des traumhaften Wetters als „Sonnen-WM“ in die Geschichte des Skisports ein.

Wintersport im Skicircus in Saalbach-Hinterglemm

Seit dem Zusammenschluss mit dem Nachbargebiet Fieberbrunn in der Saison 2015/2016 zählt der Skicircus Saalbach-Hinterglemm mit 270 Pistenkilometern zu den größten Skigebieten der Welt. Es umfasst 70 Seilbahnen und Lifte, hunderte Schneekanonen, über 60 Hütten, Snowparks, Freeride Parks, Flutlichtpisten, Eislaufplätze und Rodelbahnen.

Saalbach-Hinterglemm ist vor allem bei Wintersportlern beliebt. Foto: IMAGO / Depositphotos

Die diesjährige Hauptsaison im Skigebiet läuft vom 21. Dezember 2024 bis zum 30. März 2025. Tagestickets kosten für Erwachsene 76 Euro, für Jugendliche 57 Euro und für Kinder 38 Euro.

Urlaub in Saalbach-Hinterglemm: Ausflüge und Aktivitäten im Sommer

Doch auch im Sommer hat die Gemeinde in Österreich für Urlauber einiges zu bieten: Für Mountainbiker gibt es insgesamt über 90 Kilometer lange Trails verteilt auf sieben Berge und gehört damit zu Österreichs größten Bike-Regionen. Wanderfreunde dürfen sich sogar auf über 400 Kilometer Strecke und 9 Bergbahnen freuen. Auf dem Heimat-Rundweg, der auf den Gipfel des Zwölferkogel führt, können Wanderer auf angebrachten Schildern zudem Wissenswertes über die Geschichte der Region erfahren.

Der Schattberg bietet sich für ausgiebige Mountainbike-Touren an. Foto: IMAGO / Martin Erdniss

Weitere Outdoor-Attraktionen für die ganze Familie sind unter anderem der größte Hochseilpark Europas mit 200 Stationen, ein Jump & Slide Park mit Trampolinen und Rutschen, einer Kartbahn, Minigolfplätze sowie Erlebnis- und Baumwipfelwege.

Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm

In diesem Jahr gibt es ein besonderes Highlight, das über 100.000 Zuschauer in den kleinen Urlaubsort in Österreich locken wird: Zum zweiten Mal nach 1991 findet die FIS Alpine Ski-WM 2025 erneut in Saalbach-Hinterglemm statt.

Die Alpine Ski-WM 2025 findet im Februar in Saalbach-Hinterglemm statt. Foto: IMAGO, Siegfried Dammrath (Archiv)

Über 600 Wintersportler aus rund 70 Nationen treten vom 4. bis zum 16. Februar in 11 Rennen gegeneinander an. Alle Informationen zum Ski-Spektakel 2025 finden Sie hier.

Steckbrief: Zahlen und Daten zu Saalbach-Hinterglemm

Die wichtigsten Daten und Fakten zu Saalbach-Hinterglemm in den österreichischen Alpen im Überblick:

Name: Saalbach-Hinterglemm

Staat: Österreich

Bundesland: Salzburg

Einwohner: etwa 2900

Höhe: 1003 Meter

Hausberg: Schattberg (2097 Meter hoch)