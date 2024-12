Zeitmanagement: Diese kostenlosen Tools sollten Sie kennen

Wer seine geplanten Aufgaben bis zum Tagesende nicht geschafft hat oder unter Stress leidet, sollte an seinem Zeitmanagement arbeiten. Es gibt diverse Zeitmanagement-Methoden, wie das Pareto-Prinzip, die einem helfen, To-do-Listen zu erstellen und den Tag effizienter zu gestalten. Ergänzend bietet es sich an, ein unterstützendes Tool zu nutzen - oder gleich mehrere. Doch die Vielzahl an Möglichkeiten kann schnell überfordern. Hier finden Sie deshalb eine Auswahl an kostenlosen Tools.

Kostenloses Zeitmanagement-Tool: Asana

Asana bietet eine kostenlose Grundversion an, die sich an Einzelpersonen oder kleine Teams richtet. Damit ist die Verwaltung und Planung der eigenen Aufgaben möglich. Mit Asana lassen sich Projekte erstellen, Aufgaben koordinieren und Kommentare verfassen, wie die Firma auf ihrer Website schreibt. Es gibt drei verschiedene Ansichten: die Listen- und Boardansicht sowie die Oberfläche als Kalender. So lässt sich das persönliche Zeitmanagement individuell gestalten.

Wer das Zeitmanagement auf der Arbeit optimieren und dafür mit vielen Leuten an Projekten arbeiten möchte, kann einen kostenpflichtigen Plan abonnieren. Dieser enthält weitere Funktionen, die in der kostenfreien Version nicht enthalten sind.

Bekanntes Tool für besseres Zeitmanagement: Trello

Für den privaten Gebrauch oder kleine Teams bietet sich auch Trello an. Die kostenlose Basisversion enthält ausreichend Funktionen, die durch ein Abo für größere Projekte erweitert werden können. Trello arbeitet mit Boards und Karten - es entsteht ein übersichtliches Raster. Einzelne Karten können dann individualisiert werden. Das geht laut dem Portal für digitales Arbeiten, Go Paperless, zum Beispiel mit:

Links

terminierten Unteraufgaben

Dokumenten

Informationen und Ideen

Es bietet sich etwa an, ein Board für jeden Lebensbereich zu erstellen. Dank der Einladung von Teammitgliedern und einer Kommentarfunktion kann man in diesem kostenlosen Tool auch gemeinsam an einem Projekt arbeiten.

Kostenloses Zeitmanagement-Tool: Evernote

Evernote ist ideal, um Aufgaben und Ideen übersichtlich zu organisieren. Der kostenlose Plan bietet eine gute Grundlage, besonders für die private Nutzung und das Festhalten persönlicher Aufgaben oder Inspirationen. Laut dem Karriere-Portal agrajo können etwa Artikel oder Websites gespeichert oder analoge Notizen digitalisiert werden.

Kostenloses Zeitmanagement mit „Todoist“

Mit „Todoist“ lassen sich anstehende Aufgaben leicht und kostenlos organisieren. Es gibt laut der Unternehmerin Victoria Weber die Möglichkeit, seine To-dos zu priorisieren und mit zusätzlichen Informationen zu ergänzen. Auch bei diesem Tool gibt es die Möglichkeit der Teamarbeit. Zudem arbeitet man in einem übersichtlichen Board, für das es auch Vorlagen gibt. Die Kalenderintegration vereinfacht die Organisation und bietet gleichzeitig einen Überblick über die eigene Produktivität, wodurch sich das Zeitmanagement gezielt optimieren lässt.

Zeitmanagement mit kostenlosem Tool im Griff: Chaos Control

Das kostenlose Tool „Chaos Control“ basiert auf der Getting Things Done-Methode, die dazu bewegen will, ausnahmslos alle anstehenden Aufgaben an einer Stelle zu sammeln. Das auch als App erhältliche Programm hilft dabei, alle Fristen, Herausforderungen und Aufgaben zu notieren, berichtet agrajo. So kann nichts in Vergessenheit geraten. Es ist zudem möglich, mit dem Tool auch Projekte zu erstellen und Ziele zu definieren.

Bekanntes Zeitmanagement-Tool: Microsoft To-Do

Aufgaben organisieren kann man auch mit einem Tool von Microsoft. Mit der To-Do-App des bekannten Softwareunternehmens lässt sich Anstehendes managen. Laut Chip.de gibt es etwa eine „Eines-Tages-Liste“, die Aufgaben beinhaltet, die irgendwann mal erledigt werden sollen. Farben für verschiedene Bereiche erleichtern die Übersicht, zusätzliche Notizen ergänzen die To-dos. Wer ein Microsoft-Konto hat, nutzt das Tool kostenlos.

Kostenloses Zeitmanagement-Tool: Mindmapping

Eine etwas andere Methode, um seine Zeit zu managen, ist das Mindmapping. Mit einem Stift und Papier lassen sich schnell Ideen, Aufgaben und Notizen sammeln - geclustert nach individuellen Bereichen. Wer eine digitale Variante bevorzugt, kann laut Go Paperless Programme wie Mindmeister oder Xmind nutzen. Hier lässt sich brainstormen, auch ganze Projekte können so geplant werden. Tipp: Ungenaue Brainstorming-Notizen können mit einem digitalen Tool später leichter konkretisiert werden.

