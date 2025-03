Pflege in den Koalitionsverhandlungen: Diese Änderungen sind geplant

In der Pflege besteht großer Reformbedarf. Bei der Finanzierung der Pflegeversicherung muss umgedacht sowie eine Lösung für die steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen bei gleichzeitigem Personalmangel gefunden werden. Nach rund eineinhalb Wochen Beratung in der Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege haben Union und SPD nun Vorschläge zu künftigen Reformen vorgelegt. Laut dem Papier wollen die Parteien dafür „tiefgreifende strukturelle Reformen“ wagen, die Beiträge stabilisieren, für einen schnelleren Zugang zu Terminen sorgen und die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen verbessern. Welche Änderungen sind in der Pflege geplant?

Übrigens: Schon in den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien war die Pflege ein wichtiges Thema. Jetzt, nach der Bundestagswahl, sollen Reformen folgen.

Pflege: Welche Änderungen planen Union und SPD?

In der Pflege soll sich einiges ändern. Einer der wichtigsten Punkte ist wohl die Finanzierung der Pflegeversicherung – die steht Experten zufolge nämlich jetzt schon auf der Kippe. Eine langfristige Stabilisierung ist laut dem Papier nur möglich, wenn der Bund die Ausbildungsumlage sowie versicherungsfremde Leistungen wie die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige übernimmt. Letzteres würde für die Kasse eine Erleichterung von vier Milliarden Euro pro Jahr bedeuten.

Um kurzfristig mehr finanzielle Sicherheit zu schaffen, sollen außerdem die Mittel, die die Pflegeversicherung für Maßnahmen während der Corona-Pandemie ausgelegt hat, schnell zurückerstattet werden. Dabei handelt es sich um einmalig 5,22 Milliarden Euro aus Steuermitteln. Die Rückerstattung soll zur Hälfte bereits 2025 erfolgen, die restlichen Mittel sollen 2026 zurück in den Ausgleichsfonds fließen. Auch der „Sonderweg bei der Finanzierung der Pflegeversicherung in Sachsen, der einen höheren Pflegeversicherungsbeitrag bedeutet, wird durch eine Anpassung beendet“, heißt es in dem Papier.

Die Arbeitsgruppe hat außerdem einen Plan ausgearbeitet, wie die Pflege zukunftsfest gemacht werden kann. Dazu soll „zügig eine große Pflegereform, die das System einfacher, flexibler und bezahlbarer macht“ erarbeitet werden. Was bedeutet das? Das sind die vorgeschlagenen Maßnahmen aus dem Papier:

Der Eigenanteil im Pflegeheim soll begrenzt werden. Einen ähnlichen Vorschlag hat die SPD mit dem „ Pflegedeckel “ bereits vor der Bundestagswahl vorgebracht. Der Eigenanteil sollte damit auf 1000 Euro im Monat gedeckelt werden.

Pflegende Angehörige sollen gestärkt werden.

Bestehende Leistungen der Pflegeversicherung sollen gebündelt werden.

Für akute Notsituationen sollen Versorgungsangebote aufgebaut werden.

Die sektorenübergreifende pflegerische Versorgung soll gestärkt werden. Das könnte eine engere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Pflegeangeboten, also ambulanter und stationärer Pflege, bedeuten. Auch die Idee einer stambulanten Pflege , die Noch-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im vergangenen Jahr vorgestellt hat, soll ermöglicht werden.

Innerhalb von 100 Tagen nach der Regierungsbildung sollen laut dem Arbeitsgruppen-Papier auf Grundlage bestehender Entwürfe zum Pflegekompetenz- und Pflegeassistenzgesetz und zur Einführung der Advanced Practice Nurse Gesetze auf den Weg gebracht werden. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll dann innerhalb von sechs Monaten Vorschläge für eine Strukturreform in der Pflege erarbeiten und diese noch 2025 vorstellen.

Durch ein Bürokratieentlastungsgesetz sollen Fachkräfte im Gesundheitssystem und in der Pflege entlastet werden. Mehr Vertrauen, Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sollen durch weniger Dokumentationspflichten und Kontrolle etabliert werden. Hier soll auch künstliche Intelligenz helfen und beispielsweise bei der Behandlungs- und Pflegedokumentation unterstützen. Die Wertschätzung und Attraktivität von Gesundheitsberufen sollen etwa durch eine angepasste Personalbemessung im Krankenhaus und in der Pflege erhöht werden.

Gesundheit und Pflege in der Koalition: Vorschläge von Union und SPD kommen gut an

Für das Papier wurden noch weitere Vorschläge für den Gesundheitsbereich erarbeitet. So soll etwa ein „verbindliches Primärprinzip“ eingeführt werden. Das könnte dafür sorgen, dass Hausärztinnen und Hausärzte eine Art Lotsenfunktion übernehmen und Überweisungen in andere Fachgebiete auch mit einem „notwendigen Zeitkorridor“ versehen. Das könnte einer Termingarantie gleichkommen. Der Anstieg der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung soll gebremst und etwa die Beiträge von Bürgergeldempfängerinnen und -empfängern aus Steuermitteln finanziert werden. Menschen, die an Long- und Post-Covid oder schweren Impfschäden wie PostVac erkrankt sind, wird in dem Papier Unterstützung zugesichert. Außerdem rückt auch die Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegebereich in den Vordergrund. Welche Vorschläge aus dem Papier von Union und SPD tatsächlich umgesetzt werden, wird sich zeigen.

Sicher ist schon jetzt: Insgesamt kommen die Vorschläge gut an. Das Papier sei ein wichtiges Signal für die Pflegeprofession, erklärte etwa der Deutsche Pflegerat in einer Mitteilung. Insbesondere die geplante große Pflegereform, die angekündigten Entlastungen und der Plan, in den ersten 100 Tagen das Pflegekompetenz- und Pflegefachassistenzgesetz sowie das Gesetz zur Einführung der Advanced Practice Nurse auf den Weg zu bringen, hebt der Pflegerat positiv hervor.

„Die Ergebnisse der AG Gesundheit und Pflege enthalten richtige und wichtige Ansätze. Das zeigt: Die Pflegefachberufe rücken stärker in den Fokus“, erklärt Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Entscheidend sei nun allerdings, wie diese Maßnahmen ausgestaltet werden. „Die Richtung stimmt für die Pflegeprofession – jetzt kommt es auf die konkrete Umsetzung an.“