Kosten im Pflegeheim: Könnten sie auf 1000 Euro begrenzt werden?

Die finanzielle Belastung durch Pflegeheimkosten in Deutschland steigt kontinuierlich und stellt viele Betroffene und ihre Familien vor Herausforderungen. Aktuell müssen Pflegebedürftige durchschnittlich 2871 Euro pro Monat im ersten Jahr aus eigener Tasche aufbringen, um einen Heimplatz finanzieren zu können. In manchen Bundesländern liegt dieser Beitrag laut einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen sogar bei mehr als 3000 Euro. In Hinblick auf die kommende Bundestagswahl kommt nun die Debatte auf, ob man den Eigenanteil für Pflegeheimkosten deckeln sollte. Aber ist das realistisch?

Übrigens: Im TV-Duell zwischen Friedrich Merz (CDU) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor der Bundestagswahl 2025 hat Scholz die Pläne der SPD für einen sogenannten „Pflegedeckel“, also eine Begrenzung des Eigenanteils, noch einmal bekräftigt. Wie businessinsinder.de berichtet, versprach er, dass es mit seinem Plan „billiger für uns alle“ werde – für Pflegebedürftige, aber auch für Beitragszahler.

Pflege: Ist eine Pflegevollversicherung möglich?

Angesichts der immer weiter steigenden Kosten in der Pflege werden Rufe nach einer Reform der Pflegeversicherung lauter. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) fordert die Einführung einer Pflegevollversicherung, die sämtliche pflegebedingten Kosten abdeckt. Die Vorsitzende des SoVD, Michaela Engelmeier, betonte im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung: „Die Angst, im Alter zum Pflegefall und dann zum Sozialfall zu werden, belastet viele ältere Menschen.“

Aber lässt sich ein solches Modell finanzierbar umsetzen? Eine komplette Abdeckung der Kosten würde erhebliche Mehrkosten für die Pflegeversicherung bedeuten, die entweder durch höhere Beiträge oder durch staatliche Zuschüsse gedeckt werden müssten. Berechnungen des IGES-Instituts, einem Forschungsinstitut für Gesundheitsfragen, zufolge müsste der Bund im Jahr 2026 etwa 16,5 Milliarden Euro zusätzlich und im Jahr 2030 sogar rund 20 Milliarden Euro zusätzlich aufbringen, um eine umfassende Pflegevollversicherung zu finanzieren.

Pflegeheim: Kommt die Deckelung des Eigenanteils?

Denn die Pflegekosten steigen auch aufgrund des demografischen Wandels. Mit einer alternden Gesellschaft steigt die Zahl der Pflegebedürftigen, was den Finanzierungsbedarf weiter erhöht. Zudem sind die Personalkosten im Pflegebereich in den letzten Jahren deutlich gestiegen, was sich direkt auf die Heimkosten auswirkt.

Eine andere Idee kommt aus den Reihen der SPD. Sie fordert in ihrem Wahlprogramm für die kommende Bundestagswahl, das unter anderem Olaf Scholz Mitte Dezember 2024 vorstellte, die Begrenzung des Eigenanteils für Pflegeeinrichtungen auf 1000 Euro pro Monat. Eine solche Deckelung solle eine Entlastung für viele Pflegebedürftige und ihre Familien bedeuten. Laut SPD-Berechnungen lägen die Kosten für diese Reform im ersten Jahr bei 1,9 Milliarden Euro und sollen danach deutlich sinken.