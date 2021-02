Findet die Nordische Ski-WM Oberstdorf statt? Was ist mit Corona?

Nordische Ski-WM Oberstdorf: Findet das Event trotz Corona statt? Für Fans von Skispringen, Ski-Langlauf und Kombination die wichtigsten Antworten im Überblick.

13.01.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Auf die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf freuen sich Sportler und Fans schon seit Monaten. Doch in der Corona-Krise ist nichts wie es war. Hier geben wir einen Überblick über aktuelle Entwicklungen zur Nordischen Ski-WM Oberstdorf und beantworten die wichtigsten Fragen.

Findet die Nordische Ski-WM Oberstdorf statt?

Ja. Das betonen die Macher der FIS Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf derzeit beinahe täglich. Ein strenges Hygienekonzept soll sicherstellen, dass die Wettbewerbe stattfinden können. Allerdings wird die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf nicht mit den beiden Weltmeisterschaften von 1987 und 2005 Oberstdorf vergleichbar sein. Denn: „Die Chancen auf eine WM mit Fans sinken von Tag zu Tag, eigentlich sogar von Stunde zu Stunde“, sagt WM-Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz. (Den ganzen Beitrag vom 13. Januar in der Allgäuer Zeitung lesen Sie hier) . Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft wird also aller Wahrscheinlichkeit nach als Geister-WM stattfinden. Genau wie die Vierschanzentournee 2020/2021. Das Auftaktspringen in Oberstdorf hatte ausgerechnet Karl Geiger vom SC Oberstdorf vor leeren Tribünen gewonnen.

Wann findet die Nordische Ski-WM Oberstdorf statt?

Die Weltmeisterschaft findet vom 23. Februar bis 7. März 2021 statt.

Wo läuft die Nordische Ski-WM Oberstdorf im Fernsehen?

ARD und ZDF berichten abwechselnd von der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf.

Bilderstrecke

Was ist eigentlich die Nordische Ski-WM 2021?

1 von 9 Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 2 von 9 Bereits seit 1924 gibt es die Nordische Ski-WM. Bei den zugehörigen Wettkämpfen messen sich die Besten der Skisportarten Skilanglauf, Skispringen und der Nordischen Kombination. Mittlerweile findet die Nordische Ski-WM alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt. So auch 2021 in Oberstdorf im Allgäu. Veranstalter der WM ist der Weltskiverband FIS. Auf dem Foto ist die WM-Skisprung-Arena am Schattenberg zu sehen. Hier findet auch jedes Jahr das Eröffnungsspringen der Vierschanzentournee statt. Bild: Ralf Lienert Bereits seit 1924 gibt es die Nordische Ski-WM. Bei den zugehörigen Wettkämpfen messen sich die Besten der Skisportarten Skilanglauf, Skispringen und der Nordischen Kombination. Mittlerweile findet die Nordische Ski-WM alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt. So auch 2021 in Oberstdorf im Allgäu. Veranstalter der WM ist der Weltskiverband FIS. Auf dem Foto ist die WM-Skisprung-Arena am Schattenberg zu sehen. Hier findet auch jedes Jahr das Eröffnungsspringen der Vierschanzentournee statt. Bild: Ralf Lienert 3 von 9 Eine der Disziplinen, in der sich die Sportler bei der Nordischen Ski-WM messen, ist das Skispringen. Ein Wettbewerb besteht dabei in der Regel aus einem Qualifikationsdurchgang sowie zwei Wertungsdurchgängen. Die besten 50 Springer aus der Qualifikation kommen in den Hauptwettbewerb. Dieser wird dann in zwei Durchgängen ausgetragen, wobei im zweiten Durchgang nur die 30 Besten des ersten Durchgangs teilnehmen dürfen. Das Foto zeigt den Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek aus dem Allgäu. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine der Disziplinen, in der sich die Sportler bei der Nordischen Ski-WM messen, ist das Skispringen. Ein Wettbewerb besteht dabei in der Regel aus einem Qualifikationsdurchgang sowie zwei Wertungsdurchgängen. Die besten 50 Springer aus der Qualifikation kommen in den Hauptwettbewerb. Dieser wird dann in zwei Durchgängen ausgetragen, wobei im zweiten Durchgang nur die 30 Besten des ersten Durchgangs teilnehmen dürfen. Das Foto zeigt den Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek aus dem Allgäu. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 4 von 9 Jeder Sprung wird von der Jury mit einer Punktzahl bewertet. Diese setzen sich zu gleichen Teilen aus den Punkten für die Weite und den Haltungsnoten zusammen. Für die Platzierung werden die Punkte aus beiden Wertungsgängen addiert. Sieger ist der Springer mit der höchsten Punktzahl. Seit 1988 werden auch Mannschaftsspringen durchgeführt, bei denen jeweils vier Springer pro Nation starten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Jeder Sprung wird von der Jury mit einer Punktzahl bewertet. Diese setzen sich zu gleichen Teilen aus den Punkten für die Weite und den Haltungsnoten zusammen. Für die Platzierung werden die Punkte aus beiden Wertungsgängen addiert. Sieger ist der Springer mit der höchsten Punktzahl. Seit 1988 werden auch Mannschaftsspringen durchgeführt, bei denen jeweils vier Springer pro Nation starten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 5 von 9 Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist das Langlaufen. Mit leichten Langlaufski messen sich die Sportler auf präparierten Loipen. Bei der Skating-Technik ähnelt der Bewegungsablauf dem von Inline-Skatern und Eisschnellläufern. Durch wechselseitige Beinabstöße mit dem aufgekanteten Ski bewegen sich die Läufer fort. Zusätzlich werden Laufstöcke eingesetzt, um einen besseren Vortrieb zu bekommen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist das Langlaufen. Mit leichten Langlaufski messen sich die Sportler auf präparierten Loipen. Bei der Skating-Technik ähnelt der Bewegungsablauf dem von Inline-Skatern und Eisschnellläufern. Durch wechselseitige Beinabstöße mit dem aufgekanteten Ski bewegen sich die Läufer fort. Zusätzlich werden Laufstöcke eingesetzt, um einen besseren Vortrieb zu bekommen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 6 von 9 Eine Besonderheit ist hierbei der seit 2003 etablierte Skiathlon, bei dem die beiden Laufstile aufeinander folgend kombiniert werden. Die Läufer gehen im Massenstart im klassischen Stil auf die Strecke und wechseln nach der Hälfte des Rennens die Ausrüstung und Lauftechnik für den freien Stil. Bei der WM gibt es die Disziplinen: Sprint, Team-Sprint, Einzel klassisch, Massenstart, Skiathlon und Staffel. Bei der WM in Seefeld wurde Sofie Krehl vom SC Oberstdorf 25. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine Besonderheit ist hierbei der seit 2003 etablierte Skiathlon, bei dem die beiden Laufstile aufeinander folgend kombiniert werden. Die Läufer gehen im Massenstart im klassischen Stil auf die Strecke und wechseln nach der Hälfte des Rennens die Ausrüstung und Lauftechnik für den freien Stil. Bei der WM gibt es die Disziplinen: Sprint, Team-Sprint, Einzel klassisch, Massenstart, Skiathlon und Staffel. Bei der WM in Seefeld wurde Sofie Krehl vom SC Oberstdorf 25. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 7 von 9 Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist die Nordische Kombination. Diese vereint das Skispringen und Langlaufen (Skating). Folgende Wettbewerbe werden ausgetragen: Einzel Normalschanze, Einzel Großschanze und der Mannschaftswettbewerb. Bei den Einzelwettbewerben absolvieren die nordischen Kombinierer einen Sprung von der Normal- oder Großschanze und anschließend den Langlauf. Das Foto zeigt Vinzenz Geiger bei der WM in Seefeld. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist die Nordische Kombination. Diese vereint das Skispringen und Langlaufen (Skating). Folgende Wettbewerbe werden ausgetragen: Einzel Normalschanze, Einzel Großschanze und der Mannschaftswettbewerb. Bei den Einzelwettbewerben absolvieren die nordischen Kombinierer einen Sprung von der Normal- oder Großschanze und anschließend den Langlauf. Das Foto zeigt Vinzenz Geiger bei der WM in Seefeld. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 8 von 9 Die Punkteabstände nach dem Springen werden nach der sogenannten Gundersen-Methode in Laufrückstände umgerechnet. Mit den errechneten Zeitabständen werden die Sportler anschließend in die Loipe geschickt, dabei startet der Sieger des Springens zuerst. Der Athlet, der die Ziellinie als Erster überquert, hat das Rennen gewonnen. Beim Mannschaftswettkampf findet nach dem Springen der vier Athleten die Staffel im Langlauf statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Die Punkteabstände nach dem Springen werden nach der sogenannten Gundersen-Methode in Laufrückstände umgerechnet. Mit den errechneten Zeitabständen werden die Sportler anschließend in die Loipe geschickt, dabei startet der Sieger des Springens zuerst. Der Athlet, der die Ziellinie als Erster überquert, hat das Rennen gewonnen. Beim Mannschaftswettkampf findet nach dem Springen der vier Athleten die Staffel im Langlauf statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 9 von 9 2021 findet die Nordische Ski-WM in Oberstdorf statt. Mit von der Partie ist auch Olympiasieger Johannes Rydzek, der nordische Kombinierer, der sich auf dem Bild im September 2020 von Maskottchen "Nordi" tragen lässt. Für die Nordische Ski-WM wurde das Stadion in Oberstdorf umgebaut und saniert. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) 2021 findet die Nordische Ski-WM in Oberstdorf statt. Mit von der Partie ist auch Olympiasieger Johannes Rydzek, der nordische Kombinierer, der sich auf dem Bild im September 2020 von Maskottchen "Nordi" tragen lässt. Für die Nordische Ski-WM wurde das Stadion in Oberstdorf umgebaut und saniert. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) 1 von 9 Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Nordische Ski-WM - welche Disziplinen gibt es?

Skisprung, Ski-Langlauf und Nordische Kombination sind die Disziplinen, in denen die Weltmeister und Weltmeisterinnen ermittelt werden. Neu ist bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf der Frauen-Wettbewerb in der Kombination. Im Dezember fand erstmals ein Damen-Weltcup in der Kombination statt. Insgesamt werden bei der Nordischen Ski-WM Oberstdorf in 24 Wettbewerben Medaillen vergeben. Die meisten davon (12) im Langlauf, gefolgt von Skisprung (7) und Nordischer Kombination (5). Zum Programm gehört auch wieder das beliebte Mixed-Teamspringen. Aus Allgäuer Sicht ruhen die Medaillenhoffnungen bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf neben Karl Geiger auf Skispringerin Katharina Althaus sowie den beiden Kombinierern Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger, der im Dezember seinen fünften Weltcup-Sieg feierte.

Lesen Sie auch: Nordische Ski-WM: Das sind die Schanzen in Oberstdorf